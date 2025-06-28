打贏蘭花群體戰 臺蘭輸美優勢分析 精準掌握市場 蘭業接力模式再提升

陳駿季

學經歷：國立中興大學農藝學系博士，曾任農委會種苗改良繁殖場課長、農委會農業試驗所所長、農業部政務次長。

【口述╱陳駿季 採訪╱余麗姿、王志元 整理╱王志元 攝影╱吳尚鴻】

為因應美國對等關稅政策，農業部成立「蘭花應變小組」，持續掌握關稅提高及匯率波動對美國花卉市場造成的影響。除了掌握市場脈動，農業部亦與台糖及蘭花業者持續洽談，期盼成立美國蘭花共享中繼站。而產業鏈在地端的技術提升也迫在眉睫，新一代「花卉產業創新園區」將合併試驗單位，為臺灣加強加深最重要的品種與技術優勢，由外至內打造一隊強韌的Team Taiwan。

面對輸美關稅提高的挑戰，臺灣蘭花最大優勢，第一是品種繁多，其次是客製化的能力。目前臺灣蘭花從型態上來說大致分為兩類，大花系與小花系，有申請品種權的就共有1,794個品種，其中又以蝴蝶蘭1,647個品種最多。

以蘭花在美國市場的主要競爭對手之一荷蘭為例，由於荷蘭蘭花生產採用自動化溫室，產品亦跟著規格化，就算花色很好，倘若不符合規格，還是會被淘汰掉，這種對規格化的追求，某種程度也限制了花色的配比。然而臺灣蘭花業者卻能根據不同的客戶需求，生產出各種蘭花樣態；甚至有業者也開發出奈米噴染技術，之前網路上廣為流傳的國旗圖案蘭花便是成果，這對銷售來說就是種加值作用，這樣的優勢，短時間內很難被取代。

以染色技術客製化的蘭花。

掌握目標市場消費習性 整合台糖基地打造中繼共享平臺

釐清優勢後，便要精準掌握消費者習性。美國是世界花卉主要消費地，臺灣蘭花在美國市占率約4到5成間，去年輸美約6,259萬美元，多以盆花為主。蘭花的特色是從第一朵花到最後一朵花，壽命可以維持到2個月到3個月，所以不管擺在辦公室，或放在居家窗戶邊，皆相當美麗適宜，這點就深受美國消費者喜愛。只是美國幅員遼闊，每個地區喜好的花形、花色仍有差異，例如紐約時尚區，消費者偏好大花系列，花色以白、紅為主，而住宅區消費者，則更喜歡小花系蘭花。而輸美關稅提高，我們同時要持續觀察關稅政策對美國本土消費市場的影響，是否形成加乘效應？這些消費習性的分析，以及市場的脈動，都是農業部這次為因應美國對等關稅所成立的「蝴蝶蘭應變小組」相當重視，且持續關注、掌握中的。

小花系蘭花深受美國住宅區消費者喜愛。

台灣蘭花產銷發展協會 製表 陳怡蒨

以蝴蝶蘭來說，輸出至美國蘭花市場的模式分為兩類，第一種是臺灣接力生產模式。蝴蝶蘭在臺灣在地從育種開始，歷經組織培養，培育至大苗後輸美至當地溫室基地催花，接著再進到市場。主要競爭對手荷蘭，則是在組織培養階段便將花苗輸出到美國，接著在美國當地培育至上市。

臺灣這一套接力生產模式已相當成熟，溫室周轉率高。目前台糖在加州有面積5公頃的溫室基地，農業部也在積極與台糖，以及各蘭花產銷協會洽談，是否可能將台糖基地做為共享中繼站？共同打一場蘭花國家隊的群體戰。有不同花源業者後，就能再進一步提高溫室周轉率，亦增加蘭花銷售的多樣性。

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