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從「洋蘭」到臺灣之光 蝴蝶蘭百年產業發展

聯合新聞網／ 豐年
臺灣白花蝴蝶蘭，在學名修改為aphrodite後也暱稱臺灣「阿婆」。 Motohiro Sunouchi on Flickr CC BY 2.0
臺灣白花蝴蝶蘭，在學名修改為aphrodite後也暱稱臺灣「阿婆」。 Motohiro Sunouchi on Flickr CC BY 2.0

【撰文／陳大中】

臺灣雖僅有2種原生蝴蝶蘭，但共有400多種蘭科植物，過往社會中上階層的「蘭藝」嗜好相當興盛。園藝植物的產業發展經常由嗜好、趣味性栽培開始，經由愛好者群體的交流，逐漸形成市場及產業化的生產，乃至出現企業化經營，臺灣蘭業發展也不例外。

臺灣是蝴蝶蘭分布的北界，臺灣白花蝴蝶蘭原生環境為屏東恆春、大武及蘭嶼海拔800公尺以下的季節雨林，在清領時期為「番界」，當時臺灣原生的蝴蝶蘭並不為漢人社會所認識。蝴蝶蘭和嘉德麗雅蘭等熱帶蘭科物種，最初由歐美人引介至清國、日本，而被視為「洋蘭」，以蕙蘭屬為主的東亞地區固有蘭科植物，則被稱為「東亞蘭」、「東洋蘭」或「國蘭」。

在蘭藝文化發展的背景下，臺灣自日治時期開始便已引進國外蘭花種原，經過早期蘭友們互相交流並自行育種，隨著蘭花栽培的副業化及市場的擴大，蝴蝶蘭由於氣候等條件適合，成為臺灣最具規模的花卉產業；而臺灣原生的臺灣白花蝴蝶蘭（Phalaenopsis aphrodite）以及桃紅蝴蝶蘭（Phalaenopsis equestris），也因為純白色、桃紅色相對稀少且顏色討喜，成為重要育種親本。

臺灣蝴蝶蘭、蘭花產業大事記

19世紀末

產學與文化：至少在日治初期，臺北已有販售蘭花的「蘭屋」，板橋林家、總督府官員、貢生秀才等仕紳階層多有愛蘭人士，常結伴、攜苦力入山採集。

物種與育種：臺灣本島及蘭嶼的臺灣白花蝴蝶蘭，先後被歐、日植物研究者採集。1896年臺灣白花蝴蝶蘭由愛爾蘭植物學家韓爾禮（Augustine Henry）首次發表，但因鑑定錯誤，當時誤以為和菲律賓白花蝴蝶蘭同種。

日治時期蝴蝶蘭主題明信片，當時臺灣白花蝴蝶蘭已是「臺灣名花」。 下載自開放博物館
日治時期蝴蝶蘭主題明信片，當時臺灣白花蝴蝶蘭已是「臺灣名花」。 下載自開放博物館

20世紀前期

產學與文化：日本人於1910年代引進嘉德麗雅蘭等洋蘭至臺灣，1920年代引起洋蘭栽培風潮，各地組成愛蘭團體交流各類蘭花栽培技巧，定期舉辦展覽會品評，在臺日人、臺灣本地仕紳相繼成立私人蘭園。臺灣白花蝴蝶蘭被稱為「臺灣名花」，影像被印製成明信片，並成為呂鐵州、張李德和、陳進、伊藤谿水等名家畫作題材。

物種與育種：1921年島津忠重在英國皇家園藝學會《The Orchid Review》再次發表臺灣白花蝴蝶蘭，並採用Phalaenopsisamabilis formosana為學名；其中amabilis前兩音節即日後「臺灣阿嬤」暱稱由來。但島津未描述、描繪臺灣特徵，並非學術性正式發表。1934年臺北帝國大學教授正宗嚴敬在小蘭嶼採集到桃紅蝴蝶蘭並發表，目前中小型粉紅色系的蝴蝶蘭品種多有其親緣，臺灣育成品種更有六成可追溯至桃紅蝴蝶蘭。

桃紅蝴蝶蘭，也稱為姬蝴蝶蘭、小蘭嶼蝴蝶蘭。 Motohiro Sunouchi on Flickr CC BY 2.0
桃紅蝴蝶蘭，也稱為姬蝴蝶蘭、小蘭嶼蝴蝶蘭。 Motohiro Sunouchi on Flickr CC BY 2.0

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