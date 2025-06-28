臺灣蝴蝶蘭輸美 接力生產模式

【撰文╱王志元 資料來源╱農業部 台灣蘭花產銷發展協會 繪圖╱劉貞宥】

2024年，臺灣蘭花輸美總額約為6,259萬美元，其中以蝴蝶蘭約6,146萬美元占比98%最多，臺灣亦是美國蘭花市場最大進口國。為了因應市場需求，蝴蝶蘭有相當成熟的接力產業鏈模式，從育種到跨海上市，每個環節的再提升，都可能是此次對等關稅政策下，臺灣蝴蝶蘭搶占市場先機的關鍵轉捩點。

育種

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組織培養

蝴蝶蘭種苗繁殖以無菌播種繁殖實生苗與組織培養分生苗為主。分生苗個體表現一致，應用在單株大量繁殖，是商業栽培主力。

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溫室栽培

瓶苗定植後即可轉移到溫室進行栽培，從小苗培育至大苗。

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國內市場

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催花溫室

將溫室內開花株或切花運往市場。

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國內花卉通路販售

育種

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組織培養

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溫室栽培

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美國市場

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催花中繼站溫室

大苗海運至美國後，在當地中繼站溫室進行催花處理後，運往市場。

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國外花卉通路販售

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