發揚在地農業 青年牧場打造金門牛產業鏈 結合有機飼養、循環經濟 育種提昇肉牛品質

【文‧圖╱許峻魁】

根據2024年畜禽統計調查結果，金門當年底的肉牛在養量3,919頭、占全國13%，相較於金門土地面積相當密集。肉牛產業可謂金門農業特色，牛肉乾等食品更是不少老饕心頭好，青年牧場場主陳玉嘉2009年回到金門投入養牛，打造從育種、畜牧、屠宰一條龍的產業鏈，成為當地重要的畜牧業者。他除了協助畜產試驗所保種，也融入循環經濟概念種植牧草，並投入有機飼養、友善環境，也為當地養牛業帶來新樣貌。

畜牧場因動物排遺氣味等因素，常被視為鄰避設施，位在金門金湖鎮的青年牧場，卻幾乎顛覆大眾對傳統畜牧業的刻板印象，牛舍寬敞、環境明亮，牧場中氣味並不擾人，反而可以嗅到牧草的青草香。現年45歲的牧場主人陳玉嘉，每日天剛亮就開始辛勤地奔波於田間，收割牧草，為他忙碌而充實的養牛生活拉開序幕。

陳玉嘉返鄉投入畜牧業已超過15年，最初從6頭牛養起，如今打造出串聯在地農業、畜牧、屠宰、品牌銷售的牛肉銷售產業鏈，並主打循環友善畜牧方式，「我們現在就是循環再利用，所有東西都是在地生產，也有成立生鮮肉舖，飼養、肥育、屠宰都自己來。」

協助金門養牛產業構築產業鏈，並結合循環經濟、友善農環境的理念，讓陳玉嘉在2022年獲得百大青農殊榮。他也持續投入有機認證領域，希望未來能讓金門有機牛肉打響名號。

「農業小白」不顧反對投身養牛業 10多年耕耘養成金門最大種牛場

在開始養牛前，陳玉嘉並無從農經驗，雖然身為公務人員的爸爸退休前也有養牛，但純屬玩票性質，跟畜牧業無太大淵源。陳玉嘉大學畢業前都留在家鄉，國立金門大學食品科學系畢業後赴臺灣求職，曾在加油站擔任站長，但因為要全臺南北不停輪調，萌生回金門工作的打算。陳玉嘉說，「就想說，要不然回家看看有沒有什麼可以做，我算早期的返鄉青年，那時候還滿辛苦的。」

當時，金門縣政府正在推動「酒糟養牛計畫」，陳玉嘉隨之興起將畜牧業作為人生下一站的念頭，「政府剛好在推養牛計畫，覺得好像很不錯」，然而這項選擇起初並沒有獲得認同，「我回來大家都說，一個大學生不去找一份好的工作，要去養牛？」

即使親友反對，陳玉嘉仍篤定投身畜牧業，在資深養殖戶、政府機關協助與自身努力下，青年牧場經過10多年耕耘規模不斷擴大，目前牧場本場面積就有8,000多平方公尺，還有兩個較小的分場，除了分散飼養風險也提供牛隻更寬敞的活動空間；牧場直接飼養的牛隻規模達到300多頭，再加上與在地農民契約合作代養，總數約有1千多頭，同時是金門規模最大的種牛繁殖場，由昔日的養牛新手躋身養牛專家。

青年牧場使用山貓協助餵飼牛隻作業。

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