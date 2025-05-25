讓國產牛價值最大化 楊鎵燡建構精緻產銷 獲生產履歷、CAS 驗證 跨足餐廳、機能產品

【撰文╱李佳芳 攝影╱王士豪】

從料理三千煩惱絲的美髮師返鄉從農，到十大神農得主、打造完整的國產牛肉產銷鏈與「御牧牛」等自有品牌，楊鎵燡投入畜牧業已經21個年頭。從育種、畜牧到產品銷售，他控制肉質穩定之外，依照部位與品種設計最適合的產品定位，並取得CAS等認證，讓國產牛肉價值最大化，不只是街邊小吃的稱職主角，應用於高級西餐、火鍋也同樣耀眼，甚至能走出機能性食品的獨特道路。

國產牛規模不算大，在農業獎項曝光機率也不高，2013年十大神農獎首次頒給肉牛業者――當時正式投入養牛9年、40歲的楊鎵燡，以該屆最年輕之姿摘下臺灣農業界奧斯卡。12年後今日，楊鎵燡畜牧場仍在嘉義縣六腳鄉的朴子溪畔，鄰近田間仍然種植狼尾草等牧草，仍然是國內唯一享有神農獎殊榮的肉牛業者。

不同的是，楊鎵燡在得獎前為推廣產品所開設的牛肉專賣店兼餐廳「御牛殿」嘉義店，已移到「永在食安大樓」，空間明亮時髦，自助吧旁冷藏櫃內展售頂級分切肉真空包，以及牛肉乾、黃牛滴牛精等產品，與提供給消費者加購的紅酒、義式冰淇淋並列。

楊鎵燡「御牛殿」嘉義店去（2024）年搬遷至永在食安大樓，營造時髦空間。

打通生產到銷售 首創「一條牛」模式

從養牛、開牛肉專賣店，再跨足餐飲食品，到牧場取得生產履歷驗證、獲頒神農獎，楊鎵燡寫下多個第一。建立農牧循環經濟的肉牛飼育模式、成立產銷履歷國產牛肉品牌「御牧牛」、「御牛殿」結合牛肉專賣和餐飲的複合式經營，年近而立才養牛的他，是臺灣第一個從生產走到銷售的「一條牛」業者。

出生於務農家庭，楊鎵燡說，家裡過去主要與工廠契作種植外銷毛豆、牛蒡等，外銷有一定規格，不合格的「格外品」就變下腳料，「每1公噸裡就有200多公斤下腳料，不良率約20%，下腳料堆積在田裡，久了散發惡臭。」他心想，「既然賣不出去，牛吃格外品比較多」，決定乾脆用下腳料養牛。2002年左右，他開始每週收10多頭小牛，2004年在家鄉取得6分地，正式成立楊鎵燡牧場，飼養規模達600頭，4年後便成立鈜景國產肉品專賣店，姊弟攜手，各在臺北東門市場、嘉義縣政府附近設點銷售牛肉。與臺南牛肉湯的溫體牛肉不同，楊鎵燡選擇拓展「冷藏牛肉」市場，2011年率先通過國產冷藏牛肉CAS驗證，也是目前唯一一家擁有CAS驗證的冷藏牛肉。

開餐廳、投入料理研究 盼讓消費者認識品味臺灣牛

但是產銷履歷牧場、CAS驗證，當時並不是銷售上的保證。「我在東門（店）連續虧了3年。」支持楊鎵燡苦撐的，是《臺美牛肉議定書》擴大美牛進口後，發現美牛含瘦肉精引起輿論，推促國產牛肉價格一路上漲。他坦言，在10多年前，多數臺灣人對本土牛肉的看法絕對是「沒有進口牛肉好吃，價格又高，誰要買？」

「以前肉很難賣，所以才要開餐廳呀！」楊鎵燡說，當時為了爭取市場認同，投入品種、飼養、分切、熟成、料理研究，教育消費者怎麼品味臺灣牛，不遺餘力。

他建分切室、開餐廳、買配送車，花了好一大筆錢，為了加緊銷售，又簽下臺北店面，每月要扛店租、營銷、人事費用，為了配送品質穩定，購買冷藏物流車，建立冷鏈產銷系統，並以精細分切加上溼式熟成；為不同料理需求提供最適合的部位，成為米其林餐廳的指定國產牛肉。可是多角化經營的終點在哪裡？最終收益能追得上開銷嗎？楊鎵燡不知道，也沒有人能告訴他停損點。

楊鎵燡選擇拓展冷藏牛肉市場，並取得CAS認證，御牛殿是主要銷售通路之一。 （攝影╱吳尚鴻）

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