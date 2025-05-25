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繁殖增重、添油花 源興居生技育本土和牛 牧場中聽古典樂 直擊牛隻夏季毛色轉黑

聯合新聞網／ 豐年
俊美的源興牛公牛
俊美的源興牛公牛

【撰文╱游昇俯攝影╱吳尚鴻】

「源興牛」落腳花蓮9年，從「神經質」的野牛馴養到願意親近人，族群數量也繁殖擴大近150隻。源興牛肉質甜香，源興居生技公司持續投入育種研發，培育臺灣和牛，既要提升牛隻重量以利商業生產，也要改良肉質添「油花」，與美、澳進口牛肉競爭。源興牛擴產邀畜牧場代養，更可因地制宜餵飼不同農副產物，發產地區特色牛肉產品。

位於花蓮縣鳳林鎮花東縱谷間，由壽豐溪、花蓮溪交匯形成的河川新生地上，是占地面積超過700公頃的新光兆豐休閒農場。李登輝基金會2016年起向兆豐農場租賃6公頃土地，將總計8公、11母的「源興牛」牛群，自陽明山擎天崗遷移下來飼養於此，後續由源興居生技公司接手源興牛飼養及推廣。

源興居生技租借兆豐農場，並買下農場原有的300多頭荷士登乳牛，以生產牛乳的利潤支持源興牛飼養及研發，並以荷士登作為雜交牛的母畜，擴大源興牛族群。如今源興牛原始族群已成長到11公、16母，與荷士登等其他品種雜交生產的第一代（F1）也有121頭，源興牛家族已擴大至近150頭。

「神經質」源興牛馴養變親人 給好鬥公牛聽音樂化戾氣

4月上旬午間，源興牛畜舍草皮上，僅有一頭小牛出來閒逛，種公牛各自在牛欄中或臥或立，顯得閑靜。源興居生技公司研究員陳冠豪說，平時不會將公牛放出來，因為兩隻公牛互相看不順眼就會打架，「血流成河那一種」。

屏東科技大學動物科學與畜產系畢業、不到30歲的陳冠豪，在源興居生技成立之初即進公司負責管理牛群，堪稱國內最熟悉源興牛習性的人。陳冠豪說，源興牛「很神經質」，因為以前放養陽明山，隨時要注意野外有沒有危險，有人接近就會馬上跑掉，來到花蓮也不吃人餵飼的牧草，寧可自行找草地覓食，近幾年才愈來愈不怕人，「我蹲在草地中做發情觀察，源興牛就會自己靠過來。」

牧場飼養源興牛，主要餵飼進口乾草與本土盤固拉草，搭配臺東縣農會生產的精料飼料。陳冠豪說，源興牛光吃甜燕麥容易變胖，牛隻過胖繁殖性能不好，且太胖的公牛交配駕乘時也會把母牛壓垮；選擇牧草種類也有成本考量，乳牛每天產乳、可以吃到400元，肉牛只能吃100元，因此會依市場價格、供貨及存放空間等考量替換種類，以前苜蓿一公斤15、6元，「COVID-19疫情間漲到20幾元後，就沒再用了。」

或許是因有訪客來到，源興牛不時發出「哞」的鳴叫，搭配著畜舍中播放的交響樂，一時間頗為熱鬧。源興居生技總經理鍾迪名說，放音樂是為了讓牛群放鬆，「比較不會打架」。

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