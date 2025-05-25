金融學家養牛 劉泰英圓李登輝和牛夢 生命科學難度高 拚千頭達損益兩平掛牌上市

【撰文╱游昇俯攝影╱吳尚鴻】

虛歲已屆90歲的前中華開發金控董事長、台灣綜合研究院創辦人劉泰英，過去叱吒政商界，近年卻常以源興居生技公司董事長、飼養「源興牛」的形象，出現媒體版面，頗顯露出老驥伏櫪之姿。

「大家知道我是金融學家，不是養牛專家。」談起養牛，劉泰英苦笑坦承，中華開發過去一年賺5、6億元，他去經營可賺100億元，國民黨黨營事業一年賺20億元，在他主持下也能提高到100多億元，自認「我滿會賺錢的」；但農業是生命科學，無法像工業在短時間內大量生產，比較困難，「農業我是第一次，真的沒有經驗」。

養牛周轉慢、源興居兩度增資 欲增產千頭盼收支平衡

已故前總統李登輝晚年致力培育臺灣和牛，從文獻上知道日治時代日本人曾從石垣島引進400頭和牛到臺灣，輾轉找到放養擎天崗留存至今的19頭牛群，保種、命名為「源興牛」。李登輝將源興牛視為實踐「臺灣人吃臺灣牛」夢想的關鍵，晚年臥病在床仍念茲在茲，最終將此牛囑託劉泰英。

源興牛遷移花蓮鳳林至今9年，費盡千辛萬苦，族群好不容易繁殖近150頭。劉泰英表示，為了育成臺灣和牛，公司連年虧損，已兩度增資，「一直向股東拿錢，卻從來沒有配息過」；一條牛要飼養兩年左右才能宰，不像養白肉雞一兩個月即可變現，他評估唯有增產到1千頭以上，每週能固定屠宰一兩頭，「也許還可以break even（收支平衡）」。

「源興牛」有望開展臺灣和牛產業，但目前產能不足，國內屠宰技術也尚未到位。

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