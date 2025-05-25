「臺灣人吃臺灣牛」 肉牛產業需制度化育種 阿輝伯保種源興牛 盼建在地特色和牛風味

【撰文╱游昇俯 攝影╱吳尚鴻】

國內牛肉自給率不到5%，肉牛產業規模小，至今缺乏優良肉牛品種。2010年前後，珍貴本土種原臺灣黃牛、臺灣水牛相繼完成命名登記，加以保種。前總統李登輝致力推動臺灣肉牛產業，找到放養於陽明山、自日治時期遺留至今的黑毛和種牛群，命名為「源興牛」，也在2024年獲准登記為新品種，成為國內培育肉牛牛種重要種原，是李登輝留給臺灣農業最後的禮物。但這些遺傳資源、牛隻種原能否發揚光大，仍待有志育種家接力奮進。

臺灣本土牛種包括黃牛與水牛，先後隨先民渡臺及荷蘭人統治引進臺灣飼養。黃牛及水牛在早期農業社會主要作為耕作、馱運等勞役用途，農耕機械化後，才逐漸推廣肉用。但隨著臺灣經濟起飛，1975年開放冷凍牛肉進口，養牛事業無利可圖，黃牛及水牛數量便大幅減少。

反而國內從1950、60年代起發展乳業，開始飼養荷蘭乳牛荷士登（Holstein），國內養牛產業便以飼養乳牛為主、肉牛為輔；荷士登牛除了飼養母牛搾奶，乳公牛及淘汰寡產乳牛就可以作肉用。

國產肉牛粗分三類：乳公牛、水牛、黃牛及雜種牛，根據農業部畜禽統計調查，2024年肉牛在養2萬9,725頭，其中便以荷士登的乳公牛1萬7,285頭為大宗，占比達58.1%；黃牛及雜種牛在養1萬1,238頭，其中純種臺灣黃牛在養數量長年在700頭上下浮動；另有水牛在養1,202頭。

單位：頭 資料來源╱農業部畜禽統計調查 資料整理╱余麗姿 製表╱陳怡蒨

日本牛放養陽明山多年 和牛專家確認為黑毛牛種

李登輝晚年希望發展臺灣肉牛產業，推動「臺灣人吃臺灣牛」理念。他於2016年曾赴日本石垣島訪問，取經「石垣牛」飼養及培育，返臺後指示時任李登輝基金會秘書長王燕軍尋找臺灣肉牛牛種，李登輝基金會並成立臺灣肉牛牛種研究中心，致力培育臺灣肉牛。

根據日本臺灣總督府殖產局所編1941年《臺灣の畜產概況》，1936年臺灣總督府為了增加臺灣本島牛隻價值，決定引進日本肉牛推動肉牛改良；1939年開始以五年計畫實施肉牛改良及進口。隨著二戰後日本政府撤離臺灣，當初引進臺灣的牛群移往陽明山放養。

王燕軍於陽明山擎天崗尋獲日治時代遺留放養的牛群，且經日本和牛專家中村佐都志確認其外觀為日本黑毛和種，便將僅剩8公、11母共計19頭，向黃姓及何姓飼主全數購入，並移至花蓮縣鳳林鎮新光兆豐牧場飼養。李登輝以其位於臺北三芝的故居「源興居」為名，將這批牛命名為「源興牛」。

李登輝拜訪日本石垣島，與時任秘書長王燕軍聽取日本沖繩農學會報告日本和牛產業。 （圖片提供╱源興居生技公司）

《臺灣の畜產概況》描述自日本引進肉牛情形。 （圖片提供╱源興居生技公司）

李登輝親自研究、撰寫論文 證實「源興牛」已成獨立種群

李登輝2017年發起成立源興居生技公司，培育臺灣和牛與肉牛牛種。他並與中村佐都志、日本大學教授長嶺慶隆等人合作，以「源興牛」8公11母族群為樣本，使用illumina Bovine SNP50晶片分析比較其基因型，撰寫「SNPマーカーを用いた台湾牛種と黒毛和種および欧米種との遺伝的関係の解析」（從SNP標記看臺灣牛種、黑毛和種及歐美種的遺傳關係）一文，發表於2018年《日本畜產學會報》。

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