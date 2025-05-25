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抵禦進口牛肉競爭　國產牛精進圖譜 業界籲穩定肉源、改善屠宰線　分切、運用待銜接

聯合新聞網／ 豐年
國產牛肉在市場中占比低，卻極具飲食文化意義，也是整體養牛產業必要一環。
國產牛肉在市場中占比低，卻極具飲食文化意義，也是整體養牛產業必要一環。

【撰文╱余麗姿　攝影╱吳尚鴻】

去臺南必吃的「牛肉湯」近年連續登上米其林必比登推薦名單，以及牛肉節等帶動下，2023年國產牛肉生產量為歷年新高8,311公噸，國人對牛肉需求攀升，每人每年平均牛肉供給量已達7.57公斤，10年來漲幅46.4%，台灣肉牛產業發展協會理事長張志名說，「根本來不及養！」為擴大肉牛飼養群，農業部今年將引導中小型酪農廠，轉型成專業的肉牛廠，以及協助產業需求研議1,000頭安格斯牛專案進口計畫。

受到成本考量，國內長期以來牛肉高度仰賴進口，根據農業部統計，2023年進口量為17.2萬公噸。相較於進口牛肉，國內牛肉自給率約4.6%。農業部畜牧司長李宜謙分析，進口牛肉多為冷藏、冷凍肉，又以冷凍牛肉比例較高。我國牛肉進口來源國中，以美國居第一，占比35%；其次是澳大利亞22.85%、巴拉圭22.81%，以及紐西蘭12.46%。

根據2024年度的臺灣農產貿易資料，上述4個國家占我國牛肉進口總量逾九成。「剛開始牛肉進口最多是澳大利亞，現在美國已經超越澳大利亞了！」李宜謙說，這幾年為了平抑物價，讓消費者買到便宜牛肉，機動調降牛肉關稅，從每公斤10元調降為5元，目前公告至今年9月30日止。

4月初美國總統川普針對全球和美國主要貿易國家提出對等關稅，李宜謙表示，國內對牛肉進口關稅已經降至5元，且進口量第一的是美國，「牛肉項目已是各進口國之間的競爭。」而美牛的內臟等六大部位仍禁止開放，未來是否開放涉及國內修法的可行性。

台灣肉牛產業發展協會理事長，同時也是芸彰牧場負責人的張志名表示，美牛是穀物飼養，油花分布多，以前價格便宜，近年因美國養牛戶減少、工資提高，美國牛隻減產，在養量下降、牛肉價格推升。「現在進口牛肉取決於貿易商和消費者，已是價格取向，美國牛售價高，就改買澳大利亞、巴拉圭牛肉，他們才是美國的競爭者。」且現行牛肉進口關稅已經很低，川普關稅大戰不會衝擊國產牛肉。

單位：千公噸 資料來源╱農業貿易統計　資料整理╱余麗姿　製表╱陳怡蒨
單位：千公噸 資料來源╱農業貿易統計　資料整理╱余麗姿　製表╱陳怡蒨

進口冷凍牛肉巴拉圭超澳趕美 冷藏牛美國霸榜、日本高速成長

李宜謙說，美國牛肉去年進口價格每公斤371.79元，主要供應牛排館、燒烤店、歐式自助餐等相對高端通路。其次澳大利亞牛肉每公斤238.67元、紐西蘭牛肉192.76元、巴拉圭牛肉153.48元，規格差異大，這些國家牛肉供應牛肉麵店、平價小火鍋、夜市、連鎖平價牛排店、速食店（如麥當勞等），也廣泛用於牛肉加工產品，例如罐頭、泡麵料理包等。

資料來源╱農業貿易統計　資料整理╱余麗姿　製表╱陳怡蒨
資料來源╱農業貿易統計　資料整理╱余麗姿　製表╱陳怡蒨

根據臺灣農產貿易資料顯示，去年全年進口冷凍牛肉11萬4,892公噸、冷藏牛肉3萬913公噸，以進口量最多的冷凍牛肉來說，2019年進口國，依量排行是美國、澳大利亞、紐西蘭、巴拉圭。近年進口量一路攀升的巴拉圭於2021年趕上美國，一舉躍居第一，之後3年來兩國相互競爭，去年美國、巴拉圭分居第一、第二。李宜謙說，「巴拉圭是臺灣邦交國，他們在畜牧方面非常努力，進展很快。」

至於生鮮冷藏牛肉進口來源國，美國則為霸主，遙遙領先澳大利亞、紐西蘭、日本三國。日本牛肉進口臺灣，主要以冷藏肉為主，每公斤1216.99元，進口量也逐年增加，2017年進口量182公噸，去年達到新高，約1,687公噸，8年來成長8倍。

單位：公噸 資料來源╱農業貿易統計　資料整理╱余麗姿　製表╱陳怡蒨
單位：公噸 資料來源╱農業貿易統計　資料整理╱余麗姿　製表╱陳怡蒨

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