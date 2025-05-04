從產地到生技　展鮮開發益生菌及面膜 不只要做供應商　賦予番茄新價值

【撰文╱梁鴻彬】

展鮮農產生技2016年成立，董事長鍾建展甫獲第34屆十大模範農民表揚，家族投入番茄產業已四代人；鍾建展兒子、展鮮總經理鍾宇軒於2013年便已啟動契作業務、整合番茄農，父子齊力讓務農世家轉型現代化農企業。鍾宇軒表示，展鮮專注於牛番茄的供應、行銷與銷售，透過與農民契作建立穩定供應鏈，更希望透過技術創新，提升農產品的附加價值，積極發展冷鏈加工、生技應用。

展鮮透過導入冷鏈技術有效調節產銷，2022年冷鏈加工廠建置完成，以個別急速冷凍技術（individual quick freezing, IQF）技術將讓蔬果極短時間內達到零下80℃低溫保鮮，維持口感並延長保存，讓一年一收的牛番茄在銷售上更有彈性，不易受到產季和產量波動影響。目前展鮮的冷鏈技術不僅應用於番茄，也拓展至在地生產的鳳梨、芒果、酪梨等果品，這些農產品經過標準化處理，如清洗、切割、冷凍等，能夠穩定供應至餐飲業、加工廠與國際市場。

鍾宇軒指出，農產品加工、加值需要規格化，品種及採收標準等生產環節都需重視。 （攝影╱梁鴻彬）

農企業打破框架 跨足保健食品、美妝產品

成功應用冷鏈技術，使展鮮得以擴展銷售通路，供應全國各大連鎖餐飲體系，如速食業、火鍋店與量販店等。展鮮同時著眼於提高農產品經濟效益，於2022年獲得經濟部中小企業處補助，推動「高值化番茄萃取技術創新與應用」計畫，開發高附加價值的健康食品與保養品，並且開創「小紅牛」品牌，希望進軍生技市場，展鮮也在2023年榮獲第22屆新創事業獎的創新傳產組獎項。

番茄極具營養價值，含有豐富的茄紅素、GABA、維生素C及膳食纖維，具有極佳的抗氧化與保健效果。展鮮與生技公司合作，透過特殊的凍乾技術，克服加工過程易結塊的難題，將番茄凍乾製成粉末，不但保留番茄的營養成分，並添加植物乳桿菌，開發出具機能性的番茄益生菌產品。

展鮮以產銷履歷牛番茄製作無添加番茄益生菌。 （攝影╱吳尚鴻）

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