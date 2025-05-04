用數據打進藥局通路 寶奇進攻機能蛋藍海 藉生技解決農業問題 攜手小農改變產業結構

【撰文╱洪與成 攝影╱吳尚鴻】

走進寶奇生技位於新北市永和區靜巷的生產基地，首先映入眼簾的是堆積成山的雞蛋籃，約六、七位員工正仔細挑選雞蛋、清潔雞蛋表面，隨後裝盒裝箱準備出貨。「用手工當然成本比較高一些，但好處是不會把角皮層洗掉。」寶奇董事長黃志博說明，如此一來蛋的保存效能更好；室內更有台達電子開發的紫外光設備，定時照射雞蛋進行表面殺菌，在細節處確保產品品質。

這些雞蛋外觀看似普通，實際上是藉由寶奇獨家專利PB+技術飼養蛋雞生產，也就是微生物生態養殖技術系統（probiotics feeding and environmental system）加上多種機能性飼料，強調「用好菌、養好雞、吃好蛋」，以及「吃營養也是吃保養」等訴求，開發的機能蛋產品每一項都有主打的營養成分，「葉黃素、DHA、葉酸、蝦紅素、硒，我們就是專門做這些。」

「一天大約出2萬顆左右，差不多100籃，其實不算多。」黃志博談起目前營運，自承仍有進步空間，但在2023年成為創櫃板公司的寶奇，年營業額超過5,000萬元，正持續穩健發展。黃志博希望今年業績能加倍成長，為明年IPO（首次公開募股）做準備，同時逐步提高自身在臺灣機能蛋市場的市占率，期望能打下半壁江山。

寶奇的生產基地使用台達電子開發的紫外光設備，能定時為雞蛋殺菌，且不傷害人體。各農場也會裝設，達到滅菌、減少異味等效果。

寶奇的生產基地使用台達電子開發的紫外光設備，能定時為雞蛋殺菌，且不傷害人體。各農場也會裝設，達到滅菌、減少異味等效果。

寶奇以手工清潔雞蛋，避免損傷雞蛋角皮層，也提供二度就業的婦女工作機會，回饋社會。

走回兒時記憶「實實在在做農業」 瞄準機能蛋「負責做好2%市場」

畢業於國立政治大學外交學系的黃志博，曾是橄欖球運動員，做過證券營業員、國會助理，甚至曾投入選舉，農業看似只是斜槓人生中的一頁篇章，但父親黃欽榮曾擔任農委會（今農業部）副主委、中央畜產會董事長，黃志博從小時候就常伴隨父親，接觸到臺灣各地的農民。

「我很喜歡去鄉下跟農民在一起的感覺。」黃志博選擇投入自己喜歡且熟悉的農業，從經營飼料場、與他人合夥開公司，累積經驗發現「農業還是要自己實實在在下去做」，於是找了過去的夥伴創業，2015年成立寶奇生技，先從兩岸水產貿易開始，最後選擇投入雞蛋產業至今。

黃志博表示，先前待過的公司就是做雞蛋生意，對於產業狀況有一定的掌握，加上投入雞蛋市場的門檻較低，因此選擇雞蛋作為主要產品。但臺灣已有大成、卜蜂、勤億、大武山等雞蛋大廠各據山頭，寶奇如何找到立基點？黃志博「透過巨量資料分析，找出藍海策略」，最後以機能蛋做為主打商品，與主流市場做出區隔，「對於大成卜蜂這些大廠，市占率98%的一般雞蛋市場是利潤所在，可是我們負責做好這2%的機能蛋市場就好了，做得好的話利潤甚至比較高。」

寶奇的機能蛋商品多樣，依照通路不同，同款商品包裝也會做出區隔。

黃志博認為，機能蛋市場雖然小，但如果做得好，利潤並不輸給一般雞蛋。

益生菌、機能飼料顧品質也添營養 檢驗報告背書功效打開藥局通路

為了進攻機能蛋市場，黃志博道出四大經營方針：無抗飼養、專利益生菌、機能性飼料與友善飼養。黃志博說，過去父親擔任公職時，推動不用抗生素，鼓勵使用微生物促進雞豬隻健康。他以此理念為基礎，進一步提升益生菌的功效，「因為不用抗生素，所以必須要研發出有效果的益生菌，如果沒有健康效益就只是幌子。」因此寶奇與國立中興大學生命科學系教授黃介辰研究團隊產學合作，研發PB+技術，2020年取得專利。

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