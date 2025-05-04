研發驅動農業生技 技術提升農產商機 黑蒜保健、滑菇面膜謝昌衛盼開創多樣可能

【撰文╱梁鴻彬 攝影╱吳尚鴻】

關於農業生技專注在人體保養、保健方面的定義，謝昌衛強調，「就是『希望透過動植物的萃取和加工，透過生技的技術，讓人有更好的身心靈狀態。』做農產業要謀財，不是想要害命，希望可以獲利，獲利端就是透過生物科技的技術，把農產品創造更好的價值，就是農業生技。回到人的需求，早期農業生技的需求是想要吃得飽，吃得好吃，讓動植物生長得更好，現在希望有更多額外的成分，很多農產品作為化妝品原料，我們希望化妝品的有效成分能夠更多，透過加工手段達到目的。」

謝昌衛說明：「農產品有效成分的萃取，是一種手段，也可以透過醱酵的技術，添加微生物等進行生物轉換出更特別的成分，還有經過酵素水解等。舉納豆做為例子，納豆兩種很重要的元素，納豆激酶和聚麩胺酸，納豆是黃豆經過微生物醱酵，就變成生技，不想吃納豆的味道，可是又想要納豆的功效，可以把酵素萃取出來，如果要吃到有效抗血栓及降血壓，可能要吃到一、兩公斤的納豆，可是現在一顆膠囊就可以滿足功效；而納豆裡抗血栓的酵素吃太多，也會變成痛風，透過技術可以把要的濃縮，不要的可以排除，也像魚油，現在廣告一錠都是八到九成濃度，就是希望有效成分提存到更高。」

謝昌衛指出，廣泛的農業生技涵蓋植物種苗、水產養殖、動物疫苗、生技食品、生物肥料與生物農藥等多個領域，農業生技可以提升農產品附加價值，將國產農產品轉化為高值化保健原料；擴大農產品應用範圍，像是開發機能性保健產品，如花蓮區農業改良場已研發複方保健茶包、保健飲品、即食餐包及錠劑等機能性保健產品。

藉由生物技術萃取農產品有效成分，讓消費者只需透過膠囊等產品，即可獲得足量的所需營養素，提高攝取效率。

發展農業生技美容產品，如米香皂、香草化妝水、魚鱗膠原蛋白、海藻精華液；並且可以促進產業升級與創新，建立產業鏈，推動跨領域合作；提高農產品利用率，利用農產副產物。將農產加工副產物轉化為有價值的原料，實現循環經濟；和開發多元化產品，利用中草藥等農產品開發保健、美白、外用敷料等多樣化產品。

謝昌衛根據產業報告指出，生技食品方面，因保健營養需求層次提升，近年朝向微生物、植物、動物性關鍵原料的保健營養價值研究，其中又以益生菌、紅麴、樟芝及綠藻等微生物開發應用最為積極，市售保健營養食品前四大主力項目分別是腸胃道保健、免疫調節、營養補充及護眼等。

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