中興大學產學合作 發揚臺灣特有種 牛樟芝、香杉、土肉桂　實驗室加值走向市場

【撰文╱陳大中 攝影╱薛穎琦】

農業的歷史就是人類馴化、培育與繁殖動植物的歷史，與各種生物的關係密不可分，現代農業生技則包含基因體學、蛋白質分子或其他分子生物學等技術，應用在農業生產過程或產品的開發。新技術的應用需要密切的產學合作，以農立校的國立中興大學除了育成產業人才，也是產學合作中心之一，以生物技術研發促進臺灣特產的牛樟芝、香檬、香杉、土肉桂等農林產物加工機能性產品。

農業生物技術發展的一大基礎，在於抗菌、消炎、調節免疫系統，甚至可幫助緩解憂鬱、改善情緒的物質，都有機會在農林漁畜的相關產物中發現，再加以利用。這些極其多樣、功能不一的物質成分可統稱為「天然物」（natural product），興大循環經濟研究學院院長王升陽指出，不論是做保健食品或藥用等用途，農業生技利用天然物成分的產品都應該追求三個「境界」，「第一個是成分的一致性（consistency）、第二個叫做效果（efficacy），第三個就是安全性（safety）。」

成分的一致性和效果及安全性環環相扣，王升陽解釋，包括作物品系（品種）、生長階段、生產季節、環境地點等因素都會影響農林產物的細微成分，「農產品比較會被人家去挑戰的，就是說你只會看這一個作物外觀長得漂不漂亮，到底裡面有什麼，你知不知道？所以你要知道裡面成分的差別。」包括主要成分是否一致，成分的效果為何，並且經過規範化的安全性測試，確保其中成分不會造成不良反應，「不管是動物實驗、人體實驗都一樣，每一支產品不能夠有什麼反應，你都要知道。」

牛樟芝賣到海外年產值30億元 保健、藥用成分可精密定量

以臺灣特有種真菌牛樟芝為例，進駐興大興創基地的「效研生技」以逐批檢驗原料成分、針對特定成分規格化的方式生產牛樟芝菁華飲，確保每批終端產品的一致性；效研生技執行長謝翰文表示，「光是樟芝酸* 這類物質，我們就會檢驗7種樟芝酸含量。」牛樟芝特有的樟芝酸、安卓凱因、安卓錠等成分具備抗氧化、抗發炎、預防高血糖疾病乃至抑制癌症等作用，在國內研發及推廣之下，牛樟芝已成為全球最昂貴的食、藥用真菌之一，臺灣每年牛樟芝產值保守估計約30億元，除了國內也銷售至新加坡等海外華人圈市場。

謝翰文碩士時期受王升陽指導研究牛樟芝，畢業後進入牛樟芝產業從事產品研發，目前經營效研生技的同時也就讀興大循環經濟研究學院博士班。出入學界與業界，他坦言，商業產品設計「以獲利跟成本的角度為考量，會有很多妥協」，但學界研發成果也未必能無縫接軌到業界，「有時候學界做出來的東西其實很好，但是產量或者成本還是跟業界需求相差太遠。」他表示，以原料總量作為規格化基準，「投多少料製作多少產品」仍是業界常態，精密定量原料成分的生產方式相當新穎，且每次都要調整投料量，還涉及設備投資、庫存管理及製程制度等因素，不易在業界推廣，是包括牛樟芝在內中草藥產業未來可嘗試精進的方向。

產學合作優勢之一在於可利用學校設備，謝翰文說，自己開發的牛樟芝菁華飲「本來沒有想要商品化」，是在使用學校實驗室期間，設計了這個製程的配方「給大家試喝」，不料親朋、師友間一試成主顧，他從自己一個月「手工」製作500瓶到請代工廠按配方生產，最後才動念創業成立效研生技，提供牛樟芝產品研發等服務，菁華飲則透過經銷商貼牌銷售，年銷售量可達10萬瓶。

目前牛樟芝多以培養基生產，衍生產品需經過毒理試驗，確保安全無虞。

王升陽說，農業生技的研發成果好不好，第一件看自己吃不吃，其次看技轉公司能不能夠養活人，他笑稱學生開的車都比自己好。

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