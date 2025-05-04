臺灣藜護肝、山苦瓜抗癌有影 紫錐菊越洋來臺扎根

【撰文╱游昇俯】

黑豆開發蛋白飲產品 瞄準銀髮族群市場「一定好」

臺灣作物品項多元各具特色，國內推動生技產業發展，農業部早年即參與國科會農業生物技術國家型科技計畫，開發山苦瓜等作物的機能性功效，近年持續透過農糧科技計畫、「建構高值化農產素材開發與產業鏈結服務」等，推動作物生技利用相關研發，挖掘作物降血脂、改善脂肪肝、抑制癌細胞等醫療、保健用途，讓農產業加值，更發揮農業促進國人健康的效益。

國內推動進口替代作物大豆、黑豆栽培，養鹿產業生產鹿茸，透過其機能性成分，研發雞精、蛋白飲、益生菌等生技產品，擴展農畜產品多元應用，提高農畜產品價值。生技研發更讓屬於小眾市場的原生香檬、山苦瓜及臺灣特有種臺灣藜，找到新商機，得以開拓藍海市場，有機會把產業做大；甚至因生技技術的成熟，國內透過育種等研發，讓歐美暢銷保健作物紫錐菊，在臺灣從無到有建立農產業。近十年來農業部輔導農產品開發生物技術的案例愈趨規模。

為了提升黑豆的消費使用，農業部臺南區農業改良場選擇加工適口性佳的青仁黑豆品種「臺南3號」、「臺南11號」，投入加值應用技術研發，2024年成功開發黑豆機能性成分製備技術，以生物性酵素水解方式，將黑豆全豆利用，製成蛋白飲、蛋白粉等產品。

黑豆蛋白質以水解技術分解成小分子的游離胺基酸、植物胜肽，有助人體吸收、增長肌肉，適合消化能力減弱的銀髮族群、肌少症者或運動族群快速補給食用；豐富的鐵質和鈣具補血及骨骼保健效果；膳食纖維和寡糖有助腸胃蠕動，適合容易脹氣的人作為營養補充替代品。

相較傳統黑豆釀造加工製程動輒需要3至5天，臺南農改場水解製程只要1天，且水解技術較溫和，可避免營養成分因加工過程破壞流失，保留黑豆的多酚類黃酮化合物等抗氧化能力達93%。

黑豆機能性成分製備技術已技轉舞茶實業公司，開發黑豆蛋白粉產品。舞茶實業創辦人葉慧雯表示，國內高齡人口許多人有肌少症困擾，或因素食、飲食有所避忌，導致營養攝取不均，她認為黑豆蛋白粉市場發展「一定好」。

葉慧雯指出，去年技轉後，舞茶實業主要為中醫代謝門診代工生產，並在蝦皮及公司平臺販售，做為優質替代蛋白質來源，協助體質調整，不到一年已銷售約5萬包；因此公司已規劃新建加工廠，為黑豆蛋白飲新增一條生產線，並以自有品牌「舞間茶心」推出產品，目前與嘉義義竹雜糧生產合作社合作，運用具產銷履歷的國產黑豆，確保產品的品質與安全，未來並有望擴大與農民契作栽培面積，提升整體黑豆產業價值。

黑豆「臺南11號」植株綠莢。 （圖片提供╱臺南區農業改良場）

舞茶實業公司開發黑豆蛋白粉產品，規劃擴大生產。 （圖片提供╱舞茶實業公司）

全球首支大豆植物雞精 讓大豆價值翻十倍

農業部農業試驗所投入運動營養品機能性原料開發，選擇蛋白質成分達三成的大豆作為研發植物性營養品材料，成功開發僅使用商業菌種、水、大豆等原料，經醱酵、後熟及萃取等程序製作的「大豆植物雞精」，是全球第一支以大豆為原料開發的雞精產品。大豆植物雞精支鏈胺基酸含量與傳統動物性雞精相當，可讓人體快速、有效吸收，緩解疲勞，且具天然鮮味與菇類香氣，風味更勝帶腥味的傳統雞精。

國內推廣進口替代作物大豆栽培，但因生產成本高，國產大豆價格比進口大豆高，開發大豆植物雞精用途，有助提高國產大豆價值大約十倍。農試所助理研究員劉威廷指出，農試所比較國內育成大豆品種與進口大豆，國產大豆各個品種製作雞精的風味及機能性成分均勝於進口大豆，推估與國產原料新鮮程度有關；技轉業者為了生產非基改產品，建立品牌，也願意採購國產大豆。

森康食品公司技轉農試所技術，自2023年起推出「植物滴雞精」常溫鋁箔包產品，獲2024年「食創獎」食品飲料創新二星，至今每年約可銷售5、6萬包，並外銷新加坡、馬來西亞等國，上架美國Amazon電商平臺銷售。森康食品行銷總監林婷儀表示，公司原生產滴雞精、滴魚精、牛肉精產品，著眼市場缺乏大豆植物性蛋白質雞精產品，因而技轉農試所技術；並且為了打造臺灣品牌，製作植物滴雞精使用國產大豆，以標榜使用在地農產品。

國內大豆生產成本高，農業試驗所開發「大豆植物雞精」可提高大豆價值十倍。 （圖片提供／森康食品公司）

森康食品公司生產「植物滴雞精」產品榮獲2024年「食創獎」食品飲料創新二星獎項。 （圖片提供╱森康食品公司）

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