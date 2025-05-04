生技研發提升農產價值 保健應用壯大農產業

李紅曦

農業部農業科技司司長

財團法人農業科技研究院代理院長

國立臺灣大學園藝學系碩士，曾任農委會臺中區農業改良場場長、農委會茶業改良場場長、農委會科技處副處長、財團法人食品工業研究所董事。

【口述╱李紅曦 採訪整理╱游昇俯 圖片提供╱農業部農業科技司】

提升農產品價值是農業生技應用的重要領域，其中食品生技在農業生技產值占大多數，隨著全球高齡化趨勢，機能性食品及保健產品市場需求是重要趨勢。我國農業生技研發已有相當成果，如外泌體技術、機能性成分萃取及農業廢棄物再利用，將農產品轉化為高值化生技產品。然而，農業生技發展面臨原料穩定性、產業鏈整合及市場導向等挑戰，擴展臺灣農業的競爭力仍需產學單位及農業部共同努力。

聯合國生物多樣性公約（CBD）認為，「生物技術是利用生物系統、活體或其衍生物用於特定項目的生產或改善其製程的任何應用技術」；經濟合作暨發展組織（OECD）則將生物技術定義為「將科學與技術應用於生物體及其衍生之產品與模型，進而改變生物體或非生物體材料，藉以獲得知識、商品和服務」。

農業，廣義來說就是運用生物技術生產的產業。各國對「農業生技」定義略有不同，我國農業部門從2002年起便界定「農業生技」範疇包括動物用疫苗、植物種苗、生物性肥料、生物性農藥、水產養殖、畜禽養殖、食品生技等7個領域，此後動物用疫苗再納入藥品，2006年並新增檢測診斷，總計8個領域。

食品生技產值占農業生技逾7成 高齡社會帶動市場成長

根據中華經濟研究院調查，2024年我國農業生技產值達879.04億元，以食品生技領域產值674.22億元占76.7%最大，其次是植物種苗91.29億元、占10.39%，畜禽養殖45.66億元、占5.19%，水產養殖27.41億元、占3.12%，生物性農藥20.08億元、占2.28%，生物性肥料8.31億元、占0.95%，檢測診斷7.67億元、占0.87%，動物用疫苗與藥品4.39億元、占0.5%。

隨著全球高齡少子化，慢性病及肥胖人口增加，對健康保健需求日益增長，根據Euromonitor公司市場研究，包含機能性食品及飲料、膳食補充劑兩大類保健營養食品，2023年全球市場規模已達7,360億美元（約合新臺幣近23兆元）；並且依據《2023食品產業年鑑》，我國保健營養食品市場規模也是逐年攀升，估計2023年已達1,802億元。

隨著國人對健康的追求，農業不只是生產農產品供國人食用，農產品也可以抽取特定成分，開發成生技產品、保健產品；甚至是過去不食用、頂多當作肥料的農業廢棄物，如檸檬皮、魚骨頭等，也可以萃取特定成分利用。透過萃取機能性成分，讓人不必為了達到保健效果而吃大量農產品，且能讓農產品突破保鮮期的限制。

育種、生物性農藥、飼料添加物、動物疫苗等生技研發，有助農業因應氣候變遷衝擊、提高生產力、永續經營；藉由生物技術開發保健、保養產品，更可增加農產品多元用途、提升價值，並隨生技產品市場擴大，往前帶動農林漁畜產品的生產，進而促進農產業繁榮。

檸檬副產物果皮可萃取開發保養品。

水產廢棄物魚骨頭仍具營養價值，水產試驗所開發「魚鈣多鮮味鹽」。

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