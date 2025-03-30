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TNFD自然相關財務揭露 引企業投入生物多樣性 農業永續新顯學 資誠永續：不只減碳還要利於生態

聯合新聞網／ 豐年
近年有愈來愈多企業投入與自然生態生物多樣性有關的ESG行動。
近年有愈來愈多企業投入與自然生態生物多樣性有關的ESG行動。

【撰文╱游昇俯　攝影╱吳尚鴻】

企業投入ESG，過去熱愛種樹造林以抵消碳排放，近年有企業重視生物多樣性，投入物種保育等行動。中國信託於澎湖復育海草床，華碩電腦參與改善臺中大雪山國有林的棲地，守護穿山甲。「自然相關財務揭露（TNFD）」框架風行，只要讓企業了解生態退化情形、農業ESG機會在哪，企業就有能力推臺灣永續一把。

國內最早導入TNFD揭露框架的資誠永續發展服務公司，剖析引入TNFD的必要性，提供選擇ESG行動的建議，以及掌握三大原則避免「漂綠」議題。

極端氣候造成天然災害的急迫性，使全球關注到氣候議題，包括聯合國氣候變遷大會（COP21）《巴黎協定》2016年正式生效，要遏阻全球暖化趨勢，推動淨零排放（Net Zero），促使國際重視企業揭露與氣候有關的永續資訊。國際金融穩定委員會（FSB）2017年發布「氣候相關財務揭露（TCFD）」，應勢而起。

國內推動企業永續資訊揭露，要求上市櫃公司編製ESG永續報告書，採納TCFD框架；未來接軌「IFRS永續揭露準則」，IFRS第S2號「氣候相關揭露」框架，也已納入TCFD。

但隨著全球對生物多樣性的關注，包括《聯合國生物多樣性公約》締約方會議（COP15）2022年通過「昆明—蒙特婁全球生物多樣性綱要」，提出「30×30」目標，要在2030年之前保護全球30%陸地及海洋的生物多樣性等，聯合國開發計畫署（UNDP）等組織於2023年發布TNFD框架，短短數年間便在國際間成為顯學，引導企業永續資訊揭露範圍從氣候擴大到整體自然環境。

TNFD協助企業辨識自然風險 追求淨零還要有益自然生態

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺指出，全球各國推動2050年淨零排放，但企業不可能完全零碳排，需要透過碳移除技術將排放量抵消掉，碳移除、固碳的工具以自然環境中最多，包括森林、土壤及海洋等自然碳匯。

「要解決氣候問題，仍是要靠自然生態的力量調適、復原」，資誠永續副總經理柯方甯表示，氣候變遷下，國際間很快注意到企業營運所承受的自然風險，促使TNFD崛起；TNFD可幫助企業檢視營運是否兼顧自然風險管理及生物多樣性的效益，引導企業在追求淨零過程中，不只是看碳排的正負值，也追求對自然生態的淨正效益（net-positive）。

TNFD自然風險評估涵蓋陸地、海洋、淡水、大氣4個面向，碳只是大氣一部分，企業除了減碳，仍須檢視營運依賴哪些自然元素或會對哪些自然元素造成影響，以擬定管理策略。例如，飲料公司生產會取用大量水資源，應該致力維護水資源，否則一旦自然環境發生問題，就可能影響其水資源的取得。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺（右）與副總經理柯方甯（左），說明TNFD如何協助企業辨識營運可能面臨的自然風險。
資誠永續發展服務公司董事長李宜樺（右）與副總經理柯方甯（左），說明TNFD如何協助企業辨識營運可能面臨的自然風險。

國內的永續報告書編製依循「GRI準則」、「SASB準則」及TCFD等三大框架，其中「GRI準則」的主題性準則「GRI101」已涉及生物多樣性；未來國內將接軌「IFRS永續揭露準則」，國際永續發展標準委員會（ISSB）繼發布IFRS第S1、S2號準則後，已經著手制定揭露標準草案（IFRS S3），預計將自然、生物多樣性相關揭露納入準則中。資誠永續董事長李宜樺表示，建議企業可以先依循TNFD建議的方法學辨識營運對於自然的依賴與衝擊、財務相關風險與機會，提早因應未來的準則導入。

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