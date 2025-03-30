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無印良品開拓臺灣農業 「ESG就是我們的DNA」 良品市場實踐在地化展現永續行動豐碩果實

聯合新聞網／ 豐年
台灣無印良品與臺中市大人物農產運銷合作社及林業署臺東分署共同推廣臺東都歷部落種植節水米，不但幫助部落農業節水，也吸引年輕人回鄉就業並延續農耕傳統。 （圖片提供╱台灣無印良品）
台灣無印良品與臺中市大人物農產運銷合作社及林業署臺東分署共同推廣臺東都歷部落種植節水米，不但幫助部落農業節水，也吸引年輕人回鄉就業並延續農耕傳統。 （圖片提供╱台灣無印良品）

【撰文╱吳昌儒　攝影╱吳尚鴻】

在臺灣擁有68家門市的知名日本零售通路品牌「MUJI無印良品」，從2020年開始即投入臺灣農業相關產品開發，至今全臺29家門市內設有「良品市場」，貨架上多達300種商品，與農友契作面積從70公頃擴大到350公頃。每一種商品背後均富含對農業ESG環境、社會面向的在地行動與關懷。

走進2023年甫開幕的MUJI無印良品松高旗艦店，「良品市場」區貨架上陳列的商品，皆為臺灣在地生產製造的農產品，如使用節水種植大豆做成的一系列國產豆奶、節水白米糙米，以零浪費概念製成的梨山蜜蘋果乾，為減緩產量過剩與滯銷而釀造的雲林文旦醬油，以及從產地低碳運送的臺東晚崙西亞橙系列商品。

從「班長梨」開始臺灣農業ESG路徑 打造「良品市場」為農業合作平臺

「在做臺灣在地食品開發的時候，才開始接觸農業ESG。」台灣無印良品營運企劃總監徐恒琦回憶，2020年第一個在「良品市場」販售的產品就是「班長梨（高接梨）」。當年為配合臺中新光三越百貨旗艦門市改裝開幕的檔期活動，以減碳運程為目標，從距離門市周邊最近的臺中后里正和果園，將當季採收的「班長梨」運送到門市販售，沒想到大受歡迎順利全數完售，從此啟動一系列台灣無印良品與臺灣農業的緊密合作，進而促成積極參與農業ESG的行動。

當時MUJI無印良品尚未成為一般消費者所熟識的農產品零售通路，令許多農民難免有「貨交給你們到底能不能賣」的遲疑。但是「班長梨」在門市展售活動中順利完售，以及後來與大人物農產運銷合作社在國產豆製品的共同推廣，皆交出漂亮的成績單，並以有利農民的條件吸引更多農友加入合作。

「良品市場」區貨架上陳列的商品，全部皆為臺灣在地生產製造的農產品。
「良品市場」區貨架上陳列的商品，全部皆為臺灣在地生產製造的農產品。

在「良品市場」上架販售的農產品，台灣無印良品嚴格要求必須具備產銷履歷驗證標章與條碼。徐恒琦認為：「產銷履歷經過第三方驗證，且具有公開透明，揭露生產過程的功能，讓台灣無印良品在尋找合作的生產者時能有值得信賴的參考依據，我們對消費者也負責。」對於產銷履歷的重視，使台灣無印良品成為推廣產銷履歷的重要夥伴。

1980年代誕生於日本的無印良品，很早就有ESG的思考模式，不管是在企業核心精神及所有商品企劃上都綁定ESG，在開發商品時，自始至終都貫徹選擇素材、簡化製程、簡化包裝三個原則，在產品線上也一直看得到ESG理念。由於近年政府要求揭露永續報告書，才讓台灣無印良品的ESG行動引起關注。

台灣無印良品營運企劃總監徐恒琦表示，「良品市場」的商品與臺灣在地農業有很深的連結。
台灣無印良品營運企劃總監徐恒琦表示，「良品市場」的商品與臺灣在地農業有很深的連結。

從四大ESG面向實施永續 實踐在地永續行動成果看得見

台灣無印良品「良品市場」販售的商品從四大面向實踐永續：第一是節水農作，二期稻田轉作大豆國產雜糧以節省30%農業用水；第二是森林製造，保證收購缺水部落的農作，讓部落人回鄉並保護生態；第三是保護水庫水源與生態，支持維護生物多樣性；第四是以鄉鎮鄰里永續經營的理念，在開店周邊地區收購當地農特產，確保運送途中減少碳排放。

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