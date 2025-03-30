無印良品開拓臺灣農業 「ESG就是我們的DNA」 良品市場實踐在地化展現永續行動豐碩果實

【撰文╱吳昌儒 攝影╱吳尚鴻】

在臺灣擁有68家門市的知名日本零售通路品牌「MUJI無印良品」，從2020年開始即投入臺灣農業相關產品開發，至今全臺29家門市內設有「良品市場」，貨架上多達300種商品，與農友契作面積從70公頃擴大到350公頃。每一種商品背後均富含對農業ESG環境、社會面向的在地行動與關懷。

走進2023年甫開幕的MUJI無印良品松高旗艦店，「良品市場」區貨架上陳列的商品，皆為臺灣在地生產製造的農產品，如使用節水種植大豆做成的一系列國產豆奶、節水白米糙米，以零浪費概念製成的梨山蜜蘋果乾，為減緩產量過剩與滯銷而釀造的雲林文旦醬油，以及從產地低碳運送的臺東晚崙西亞橙系列商品。

從「班長梨」開始臺灣農業ESG路徑 打造「良品市場」為農業合作平臺

「在做臺灣在地食品開發的時候，才開始接觸農業ESG。」台灣無印良品營運企劃總監徐恒琦回憶，2020年第一個在「良品市場」販售的產品就是「班長梨（高接梨）」。當年為配合臺中新光三越百貨旗艦門市改裝開幕的檔期活動，以減碳運程為目標，從距離門市周邊最近的臺中后里正和果園，將當季採收的「班長梨」運送到門市販售，沒想到大受歡迎順利全數完售，從此啟動一系列台灣無印良品與臺灣農業的緊密合作，進而促成積極參與農業ESG的行動。

當時MUJI無印良品尚未成為一般消費者所熟識的農產品零售通路，令許多農民難免有「貨交給你們到底能不能賣」的遲疑。但是「班長梨」在門市展售活動中順利完售，以及後來與大人物農產運銷合作社在國產豆製品的共同推廣，皆交出漂亮的成績單，並以有利農民的條件吸引更多農友加入合作。

「良品市場」區貨架上陳列的商品，全部皆為臺灣在地生產製造的農產品。

在「良品市場」上架販售的農產品，台灣無印良品嚴格要求必須具備產銷履歷驗證標章與條碼。徐恒琦認為：「產銷履歷經過第三方驗證，且具有公開透明，揭露生產過程的功能，讓台灣無印良品在尋找合作的生產者時能有值得信賴的參考依據，我們對消費者也負責。」對於產銷履歷的重視，使台灣無印良品成為推廣產銷履歷的重要夥伴。

1980年代誕生於日本的無印良品，很早就有ESG的思考模式，不管是在企業核心精神及所有商品企劃上都綁定ESG，在開發商品時，自始至終都貫徹選擇素材、簡化製程、簡化包裝三個原則，在產品線上也一直看得到ESG理念。由於近年政府要求揭露永續報告書，才讓台灣無印良品的ESG行動引起關注。

台灣無印良品營運企劃總監徐恒琦表示，「良品市場」的商品與臺灣在地農業有很深的連結。

從四大ESG面向實施永續 實踐在地永續行動成果看得見

台灣無印良品「良品市場」販售的商品從四大面向實踐永續：第一是節水農作，二期稻田轉作大豆國產雜糧以節省30%農業用水；第二是森林製造，保證收購缺水部落的農作，讓部落人回鄉並保護生態；第三是保護水庫水源與生態，支持維護生物多樣性；第四是以鄉鎮鄰里永續經營的理念，在開店周邊地區收購當地農特產，確保運送途中減少碳排放。

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