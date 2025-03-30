光林智能友善照明減少馬祖雌光螢棲地光害 企業發揮專長　投入瀕危物種保育

【撰文╱吳昌儒】

農業部林業及自然保育署新竹分署分署長夏榮生說，「螢火蟲是環境的重要指標！」尤其是族群僅分布於馬祖列島，數量僅約250隻的馬祖東莒黃緣雌光螢、不足百隻的北竿雌光螢，令她非常關心。

兩種雌光螢於2012年由「臺灣螢火蟲之父」何健鎔發表後，中國文化大學森林暨自然保育學系教授謝佳宏、研究助理方華德等人持續投入研究，連江縣政府更於2022年正式畫定「馬祖列島雌光螢野生動物保護區」，攜手馬祖鄉親一同投入保護雌光螢的行列，主動巡視雌光螢棲地的維護狀態，以減少破壞螢火蟲棲地的道路開闢及人為光害影響。

根據謝佳宏研究，過去既有的路燈是干擾雌光螢棲息及發光求偶交配的關鍵。光林智能成功開發出不同波長，避免影響生物棲地的照明設備，正是馬祖特有的雌光螢迫切需要的。林業保育署新竹分署主動媒合，「光曜台灣：友善光環境計畫—馬祖雌光螢保育行動」應運而生，由光林智能、林業保育署新竹分署、連江縣政府及文大森保系四方共同簽署合作備忘錄，於北竿島建立「馬祖列島雌光螢生態照明示範區」。

馬祖地區的雌光螢科（Rhagophthalmidae）物種生態習性相當特殊，雖是廣義上的螢火蟲，卻和大眾較熟悉的螢科（Lampyridae）種類大不相同。 （圖片提供╱謝佳宏）

馬祖地區的雌光螢科（Rhagophthalmidae）物種生態習性相當特殊，雖是廣義上的螢火蟲，卻和大眾較熟悉的螢科（Lampyridae）種類大不相同。 （圖片提供╱謝佳宏）

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