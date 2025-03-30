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農業部開店ESG STORE 盼明年底成功媒合百件專案 雙向一站式服務 企業實踐永續最佳場域

聯合新聞網／ 豐年
農業部資源永續利用司司長莊老達表示，ESG STORE平臺專案將針對企業客製化，以達成企業需求及農業ESG目標。
農業部資源永續利用司司長莊老達表示，ESG STORE平臺專案將針對企業客製化，以達成企業需求及農業ESG目標。

【撰文╱吳昌儒　攝影╱吳尚鴻】

含括環境保護、社會責任及公司治理三大概念的ESG是企業經營重要指標，在農業領域中實踐ESG也成為重要趨勢。農業站在氣候變遷第一線，不僅生產過程與環境交互影響，也牽動糧食安全，是社會安定的基石。企業投入農業ESG，協助農業永續發展，自然環境、社會大眾也能受益。為促進企業對農業ESG的參與，農業部資源永續利用司成立「ESG STORE」平臺，期待明（2026）年底平臺能成功媒合100件農業ESG專案。

農業部去年10月底成立ESG STORE平臺，目前在媒合專區上架55個專案，涵蓋永續農業、碳匯及保育、農業文化及生活三大領域。農業部資源永續利用司司長莊老達說，「我們做ESG的目的，除了對農業好，對企業也要好，不是單方面從企業取得資源。有企業資源挹注，幫助農業在永續上做得更好，企業也同時能獲得他想要的。」

目前ESG STORE媒合專區架上規劃企業投入總經費最高、達2,400萬元的專案「嘉南大圳綠廊營造」，由農業部農田水利署提出，預計在嘉南大圳沿線兩側種植約3公里綠廊，面積共約4.1公頃。總經費第二高則是「農耕機械電動化專案」，規劃投入1,200萬元，希望研發、產製能取代燃油農機功能的各式電動農機具。第三高的「新黃金廊道－永續糧食推動計畫」規劃投入720萬元，由企業與在地雜糧業者合作，聯名推出節水雜糧新加工品，改善彰化、雲林受地層下陷影響的生態環境。

ESG STORE開張後，由花蓮區農業改良場提出的「蘭陽平原農田生態營造專案」與新光保全率先展開合作，進行農田生物多樣性調查。同時花蓮農改場一鼓作氣，協助曾受「找回原力－原鄉生態永續新農業核心技術研發與擴散」計畫輔導的農友，提出「特色作物（火蔥）種原保存與利用專案」、「太巴塱Katepaay紅糯米加值與部落守護計畫」、「Falinono保種與永續種植行動」、「織羅部落農田生態營造專案」等阿美族傳統作物與食農主題的「找回原力」系列專案上架，已吸引不少企業前來洽詢。

莊老達表示，上架專案經費仍需依實際合作內容調整，金額、數量並非評量執行成果的絕對性指標，但希望能在明年底看到至少有100件來自農業端的提案，透過平臺被媒合成功，進而吸引更多企業投入農業永續ESG。

電動農機的研發及生產能對環境、農業發展、農友勞動產生多重效益，也屬ESG的範疇。
電動農機的研發及生產能對環境、農業發展、農友勞動產生多重效益，也屬ESG的範疇。

引導企業投入農業ESG 確保資源有效分配運用

ESG議題十分廣泛，即便大方向不難掌握，但每間企業預期達成的目標，以及自身可發揮的專長都不盡相同。莊老達表示，企業投入農業ESG帶來的效益，除了在E（environmental，環境）的部分一般較容易理解，在S（social，社會）方面，可從「零飢餓」議題著墨，例如2022年農委會（今農業部）曾與信義房屋，攜手全國45處農村綠色照顧社區以及69處農漁會，投入協助農村社區、鄰近村里高齡者與弱勢家庭的供餐服務，並研修「國內糧食救助作業要點」擴大救助糧申請對象等，發揮綠色照顧。

在G（governance，公司治理）的部分，雖然涉及公司內部管理（例如公司風險管理、資訊安全、供應鏈管理等），企業無須從農業場域實現，但也有企業採購優良食材用於供應員工餐食，照顧員工健康的案例。目前包含崇越科技、凱基證券及啟碁科技等3家企業的員工餐廳，皆已採用有機食材，並簽約納入綠色餐飲指南（Green DiningGuide, GDG），不僅照顧自家員工，更能支持對環境友善的有機農業。

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