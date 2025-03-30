新光保全與「青出宜蘭」投入田間生態調查 攜手員工積極參與 認識有機農業益處
【撰文╱吳昌儒】
青出宜蘭農業運銷合作社由18位不同領域的青農夥伴組成，於宜蘭縣三星鄉堅持友善環境及有機種植，生產包含稻米、短期葉菜，以及茶、番茄、香水蓮花等農產品，也提供春季插秧、夏季割稻等農事體驗，以及農場導覽、種菜、種蔥、採金棗等食農體驗活動。青出宜蘭現任理事主席林意評於2015年結識新光保全公司後，雙方從員工認購、契作有機稻米開始交流，到後來舉辦家庭親子日、小農市集等活動，甚至一同前往各地偏遠學校推動食農教育（新光保全安心教室），已累積多年合作默契。
「蘭陽平原農田生態營造專案」延續新光保全與「青出宜蘭」的多年合作，並由花蓮區農業改良場副研究員孫正華負責專案諮詢。花蓮農改場表示，青出宜蘭提供農田生物多樣性的體驗服務，花蓮農改場針對「生態調查技術與訓練」、「生態調查標準流程技術諮詢輔導」、「田間調查的標準流程」、「田間營造方式」、「各植物可增加害蟲調節服務之認識」、「協助有機友善耕種技術」、「提供部分難以辨識的昆蟲諮詢」等7大項目給予技術輔導。
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