上市櫃公司領頭 金管會：ESG揭露帶動轉型 為永續經濟訂立指標 「參考指引」納農林產業

【撰文╱游昇俯 攝影╱吳尚鴻】

近年全球颳起ESG風潮，企業除了自己的營利本業，往往致力於更多對環境、社會友善的行動。中華電信公司自2022年起與農業部林業及自然保育署合作，推動8年15萬棵植樹造林計畫，補償其因架設基地臺可能對森林棲地造成的衝擊；台灣糖業公司也響應聯合國「千分之四倡議（4 Per 1000 Initiative）」，將製糖所產生蔗渣、濾泥等副產物回歸田間，增加土壤碳匯。

金融監督管理委員會推動企業ESG相關永續資訊揭露，從今（2025）年起，全體上市櫃公司均應編製ESG永續報告書。企業需要實際ESG行動才能揭露於報告書，因農業是唯一具有碳匯功能的部門，且能提供多元生態服務價值，與企業合作、對接企業ESG行動的需求，可為農產業發展導入資源，有助農業、企業與環境、社會多贏。

在聯合國2004年《WHO CARESWINS》報告中，首次提到ESG一詞作為評估企業是否邁向永續發展的指標，並在聯合國2005年所發布的《責任投資原則》（UN PRI）文件中正式使用，將ESG納為投資決策可具體評估的觀點。

環境（environmental）、社會（social）及公司治理（governance）等3項評核企業營運的指標，簡稱即是ESG。近年氣候變遷下，國際間發現全球暖化、水資源缺乏等極端氣候事件，常常造成企業營運風險，因此關注環境議題；而且2008年金融海嘯發生後，金融市場發現，ESG評比分數愈高的公司，受衝擊程度愈低，均使ESG愈加受到重視。

金管會金融市場發展及創新處處長胡則華說，企業績效不佳，投資人便不願投資，金融業過去可能依據貸款人信用狀況、資金用途等「5P原則」審核放款，轉而逐漸重視ESG相關評比如道瓊永續指數（DJSI）、明晟永續指數（MSCIESG）等；因為金融業資金的影響力很大，國際間也大多透過掌握投資人的影響力，以綠色金融推動企業重視ESG。

金管會金融市場發展及創新處處長胡則華指出，上市櫃公司帶頭揭露ESG相關資訊，可望帶動供應鏈轉型。

CSR轉型ESG 外銷產業已受市場壓力

胡則華表示，對企業來說，首重董事會、股東等利害關係人的權益，最早注意到「G」公司治理層面；如同心圓擴大關懷，才延伸至上下游供應鏈、甚至是企業經營有關的社區等「S」社會層面；隨著全球日漸重視環境議題，再擴及最大範圍、即人類及萬物所依存的「E」自然環境。

國內推動企業揭露ESG資訊歷程，從G擴及S，可說與2014年接連爆發「頂新劣油事件」及「高雄氣爆事故」有關。胡則華說，因這二起事件影響，大眾重視消費者食安及社區居民安全問題，促使金管會2015年起強制部分企業編製企業社會責任（CSR）報告書；但當時焦點主要在G跟S面向，還未強調環境議題。

因國際上對於全球暖化、氣候變遷議題日趨重視，包括聯合國氣候變遷大會（COP21）《巴黎協定》2016年正式生效等，國內也逐漸關注企業E面向的作為。金管會證券期貨局證券發行組副組長程國榮表示，臺灣是出口導向經濟體，許多產品輸銷歐盟，國內企業很早即感受到歐盟對碳排總量管制、ESG資訊揭露的壓力，企業不做ESG揭露，「公司走不出去、貨賣不出去」。

為配合國家非核家園政策，金管會2017年起以「綠色金融行動方案」推動綠能、綠色金融，2020年接續以「綠色金融行動方案2.0」及「公司治理3.0－永續發展藍圖」，強化金融機構及上市櫃公司ESG永續作為，並從2021年起將企業CSR報告書更名為「永續報告書」。

蘭花是臺灣重要外銷農產品之一，產業近年也關注國際ESG潮流發展。 （攝影╱陳彥尹）

近年氣候變遷下，乾旱頻率提升，國內因此推動高粱等旱作雜糧栽培。 （攝影╱王志元）

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