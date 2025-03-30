企業永續發展ESG關鍵指標

【整理／洪與成、游昇俯】

CSR（Corporate Social Responsibility）企業社會責任

CSR概念早在1920年代就已出現。最具代表性的是1999年時任聯合國秘書長安南（Kofi Anan）提出的「聯合國全球盟約」（UN GlobalCompact）所倡議，闡述企業在人權、勞工、環境和反貪腐領域的責任。CSR的核心是「永續」與「利他共好」的價值，企業追求營利同時，需要兼顧所有相關利害關係人的權益與期待，包括從內部員工到外部客戶、供應商、消費者及社區等。

SDGs（Sustainable Development Goals）2030永續發展目標

聯合國2015年提出「2030永續發展目標」，於2016年開始實施，共有17項核心目標，涵蓋消除飢餓、貧窮，減緩氣候變遷，促進性別平權，可負擔的永續能源，以及讓水資源、醫療資源更易取得等，各目標之下共對應169個細項目標、230項指標項目。

ESG（Environmental, Social and Governance）環境、社會與公司治理

E S G是環境（environmental）、社會（social）和公司治理（governance）的縮寫。以往企業重視EPS（每股純益）財務表現，ESG則用於評估企業在環境、社會和公司治理的綜合表現，並作為評估企業永續發展的重要指標。

ESG是2004年首次由聯合國全球盟約與多間金融機構共同提出的《Who Cares Wins：The Global Compact Connecting Financial Markets to aChanging World》文件提及，針對包括企業、投資人、經紀人、資產管理人等，圍繞環境、社會與公司治理三個關鍵詞提出建議，認為重視這些面向能讓投資市場更強韌，並帶來社會永續發展。

資料來源╱金融監督管理委員會、農業部、資誠永續發展服務公司、財團法人農業科技研究院農業政策研究中心、聯合國全球盟約、TCFD官網、TNFD官網

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