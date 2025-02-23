快訊

總統官邸烤肉趴 林岱樺、邱議瑩曬聚餐照「互不入鏡」

台中清晨傳10多聲槍響！社區大樓外散落彈殼 警鎖定1男住戶追查

經典賽Live／就爭一口氣！台日混血徐翔聖主投對尼加拉瓜

聽新聞
0:00 / 0:00

穿山走溪行六龜 與十八羅漢同行 社區與保護區和諧共生 發掘深度旅遊價值

聯合新聞網／ 豐年
十八羅漢山由礫岩層構成，在侵蝕作用下自成獨立山頭，深具景觀、地質與生態等價值。 （攝影／劉敬端）
十八羅漢山由礫岩層構成，在侵蝕作用下自成獨立山頭，深具景觀、地質與生態等價值。 （攝影／劉敬端）

【撰文／翁禎霞、陳美惠 圖片提供／屏科大社區林業研究室】

你是否曾與「羅漢」同行？穿走荖濃溪畔，山會以各種姿態陪你奔跑、坐臥，同呼吸、共步伐。在這個由保護區與地方社區共同守護的天然地理教室，觀察礫石層變化、聆聽雷公溪流的大自然節奏，通往神祕時光隧道與蝙蝠相遇，感受六龜生態與地貌的殊美豐饒。

佇立於高雄六龜荖濃溪畔，由礫岩層構成的十八羅漢山，千萬年來如靜默的修行者，日夜守護奔騰不歇的荖濃溪。古人說「不識廬山真面目，只緣身在此山中」，來到十八羅漢山，不妨穿山而行，在神祕的隧道中一睹礫石層的風貌，感受十八羅漢的心跳，由體驗而珍惜六龜奇幻的特殊地地質與淺山生態。

根據地質學家從十八羅漢山的礫石層研判，這裡的岩層約在數十萬年至百萬年前形成，經過地殼抬升與風化作用等變動產生了裂隙，經過歲月的沖刷形成斷裂，斷裂又被沖刷，最後形成山勢狀似十八羅漢拔地而起。根據林業及自然保育署的記載，這裡的山頭超過18座，峰峰獨立，遠望猶如姿態各異的羅漢羅列，各個都是一副要和荖濃溪相伴到老的入定表情。

「從礫石層的排列就可以看出數十萬年前的洪水週期，這其中有大石頭的堆疊、還有砂石的沉積，一層又一層」，十八羅漢山自然人文協會理事長楊振宏指引遊客仔細觀察礫石層的變化，站在分隔玉山山脈及中央山脈的荖濃溪畔，他形容，玉山山脈南端的十八羅漢山猶如「天然地理教室」，除了礫石層，還有半面山、陡崖、U型谷、峽谷等地形，可從中觀察地殼變動的證據。

生態保護與社區發展從拍桌到合作 有限度開放生態旅遊成共識

由於自然環境條件佳，六龜在2009年莫拉克颱風之前就是南部非常著名的觀光區，南橫公路開通、六龜泛舟、寶來溫泉等，都吸引了許多觀光客，當時的盛況確實吸引了許多年輕人返鄉，未料莫拉克風災瞬間重創六龜，路沒了，橋斷了，楊振宏最記得當時六龜區內原有15座橋梁，風災後居然只剩一座，災情慘重，當時地方對六龜的前景發展更感萬分惶恐。

在災後重建過程中，地方一直希望可以重振觀光，例如1992年就由林務局（今林業及自然保育署）劃設的十八羅漢山自然保護區，還有日治時期在十八羅漢山開闢的6座隧道，都是珍貴資源。楊振宏說，雖然在台27甲外環道開通後，原本負擔交通的「六龜道路」及隧道逐漸被人遺忘，但是在莫拉克風災時，隧道及舊路發揮了救災功能，也讓地方意識到隧道的觀光潛力。

除了景觀價值，六龜當地社區、荖濃溪畔的十八羅漢山一帶也具獨特人文歷史，可為遊程增加深度與廣度。 （攝影／劉敬端）
除了景觀價值，六龜當地社區、荖濃溪畔的十八羅漢山一帶也具獨特人文歷史，可為遊程增加深度與廣度。 （攝影／劉敬端）

六龜災後亟需活水復振，地方需要開放觀光旅遊以利生計，但十八羅漢山的動植物生態及珍貴地貌，政府力推保護，雙方因立場不同、衝突日起，楊振宏記得，有段時間真的是每次開會都是從拍桌開始。

後來2017年林務局屏東林區管理處（今林保署屏東分署）找來國立屏東科技大學森林系教授陳美惠率領團隊，結合寶來人文協會、荖濃溪環境藝術促進會介入輔導陪伴，屏東林管處結合茂林國家風景區管理處、六龜區公所等單位協力，由保護區串連地方社區，慢慢地化解對立，地方轉換成協助保育巡護的角色，保護區有限度開放環境教育與生態旅遊，不再是完全不可靠近，而是「山在、溪在、人也在」，尋求自然與人文共好。

楊振宏希望盡其所能將珍貴的淺山生態系，透過解說、體驗，讓更多人認識他的家鄉。
楊振宏希望盡其所能將珍貴的淺山生態系，透過解說、體驗，讓更多人認識他的家鄉。

陳美惠長年推動林下經濟等社區與山林永續的經濟模式，執行教育部「大學社會責任實踐計畫」，結合林保署屏東分署、茂管處，進一步協助六龜等社區建立新的地方產業。
陳美惠長年推動林下經濟等社區與山林永續的經濟模式，執行教育部「大學社會責任實踐計畫」，結合林保署屏東分署、茂管處，進一步協助六龜等社區建立新的地方產業。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

延伸閱讀

限制醫學中心門診量挨批 邱泰源：門診量太高者應檢討

影／高雄即將大停水 誠義里長自費買水塔供應社區

新北瑞芳東和社區農曆年後首共餐 各界共襄盛舉

社區氣炸 換瓦斯表竟擋電箱修改要10萬 竹瓦：溝通有誤解

相關新聞

穿山走溪行六龜 與十八羅漢同行 社區與保護區和諧共生 發掘深度旅遊價值

你是否曾與「羅漢」同行？穿走荖濃溪畔，山會以各種姿態陪你奔跑、坐臥，同呼吸、共步伐。在這個由保護區與地方社區共同守護的天然地理教室，觀察礫石層變化、聆聽雷公溪流的大自然節奏，通往神祕時光隧道與蝙蝠相遇，感受六龜生態與地貌的殊美豐饒。

田媽媽─長盈海味屋用一條虱目魚說故事 從產地到餐桌 認識環境、文化與食物的連結

一條魚從養殖技術的革新到料理的味道，背後都有環境、歷史、文化、生活習慣的影響。「田媽媽-長盈海味屋」第四代經營者謝佳歆以食農教育遊程，串連虱目魚的生產與食用，將友善環境永續經營的思維，巧妙融入小旅行的觀察與體驗之中，讓遊客認識養殖管理對食材生產的重要性，地理環境對於飲食文化的形塑樣貌，並發現農漁業在辛苦之外的面貌。

紫森林─三富休閒農場大膽決定園區只收住客 為環境降載　提升自然生態旅遊品質

紫森林-三富休閒農場創辦人徐文良在宜蘭蘇澳永樂白石山礦區出生長大，常目擊水泥廠用火藥炸山的慘烈，因此當園藝事業有成，買下冬山鄉南邊山坳這片10多公頃文旦柚果園準備作為園藝展示區的同時，也決心將大部分土地還給森林、植被和野生動物，讓自然重返自然，「生態有多珍貴、多重要，我們做農的最知道。」徐文良說。

仙湖休閒農場 發展旅遊是為服務農業 「最終會讓家鄉變好的 一定是在農業身上」

銜接旅宿、遊憩的休閒農業，可謂是農業的門面，但臺南東山仙湖休閒農場農二代經營者吳侃薔認為，讓家鄉變好，不能僅靠休閒農業中旅遊觀光的層面，而要「讓旅遊為農業服務」，帶動消費者深入認識在地文化與農產品。他重新詮釋農村討山「放伴」（臺語pàng-phuānn）精神，融入到農事體驗與空間設計中，更進一步在自家農地進行草生栽培龍眼的實驗，預定發展龍眼、咖啡、蜂蜜混作，傳承柴焙桂圓的同時探索農業永續的可能性，希望能藉實際收益吸引青年從農，讓農村的人與生活，能透過產業的良性循環持續經營。

香格里拉：休閒農場要「讓人願意一來再來」 告別觀光思維　休閒放鬆、深度體驗是經營之道

位於宜蘭縣冬山鄉的「香格里拉休閒農場」，是臺灣第一家將農業與觀光休閒結合的休閒農場。創辦人張清來在社區營造概念未及萌芽的1980年代，到距離農村再生推行仍遠的90年代，即以複合式經營的休閒農場嘗試為農業走出新路；他更自掏腰包為有志返鄉創業的青年舉辦教育訓練、創立聯誼會凝聚社群，並推動政府立法支持休閒農業產業化，正式揭開臺灣休閒農業蓬勃發展的時代，因而被譽為「臺灣休閒農業之父」。走過30多年，香格里拉仍不斷依市場趨勢更新遊程、拓展客群，無怪乎能成為屹立不搖的老字號。

從觀光採果到水果旅行 休閒農業已是臺灣品牌

臺灣休閒農業發展至今半世紀，最高一年吸引近3千萬人次遊客造訪，以農村魅力創造百億元消費產值。6年前台灣休閒農業發展協會推出的「特色農業旅遊場域認證」，去年底新增永續及食農的認證；「臺灣生態旅遊與地方創生聯盟」也在去年底宣布成立，臺灣農業旅遊發展不僅好玩，多元又繽紛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。