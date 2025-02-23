穿山走溪行六龜 與十八羅漢同行 社區與保護區和諧共生 發掘深度旅遊價值

【撰文／翁禎霞、陳美惠 圖片提供／屏科大社區林業研究室】

你是否曾與「羅漢」同行？穿走荖濃溪畔，山會以各種姿態陪你奔跑、坐臥，同呼吸、共步伐。在這個由保護區與地方社區共同守護的天然地理教室，觀察礫石層變化、聆聽雷公溪流的大自然節奏，通往神祕時光隧道與蝙蝠相遇，感受六龜生態與地貌的殊美豐饒。

佇立於高雄六龜荖濃溪畔，由礫岩層構成的十八羅漢山，千萬年來如靜默的修行者，日夜守護奔騰不歇的荖濃溪。古人說「不識廬山真面目，只緣身在此山中」，來到十八羅漢山，不妨穿山而行，在神祕的隧道中一睹礫石層的風貌，感受十八羅漢的心跳，由體驗而珍惜六龜奇幻的特殊地地質與淺山生態。

根據地質學家從十八羅漢山的礫石層研判，這裡的岩層約在數十萬年至百萬年前形成，經過地殼抬升與風化作用等變動產生了裂隙，經過歲月的沖刷形成斷裂，斷裂又被沖刷，最後形成山勢狀似十八羅漢拔地而起。根據林業及自然保育署的記載，這裡的山頭超過18座，峰峰獨立，遠望猶如姿態各異的羅漢羅列，各個都是一副要和荖濃溪相伴到老的入定表情。

「從礫石層的排列就可以看出數十萬年前的洪水週期，這其中有大石頭的堆疊、還有砂石的沉積，一層又一層」，十八羅漢山自然人文協會理事長楊振宏指引遊客仔細觀察礫石層的變化，站在分隔玉山山脈及中央山脈的荖濃溪畔，他形容，玉山山脈南端的十八羅漢山猶如「天然地理教室」，除了礫石層，還有半面山、陡崖、U型谷、峽谷等地形，可從中觀察地殼變動的證據。

生態保護與社區發展從拍桌到合作 有限度開放生態旅遊成共識

由於自然環境條件佳，六龜在2009年莫拉克颱風之前就是南部非常著名的觀光區，南橫公路開通、六龜泛舟、寶來溫泉等，都吸引了許多觀光客，當時的盛況確實吸引了許多年輕人返鄉，未料莫拉克風災瞬間重創六龜，路沒了，橋斷了，楊振宏最記得當時六龜區內原有15座橋梁，風災後居然只剩一座，災情慘重，當時地方對六龜的前景發展更感萬分惶恐。

在災後重建過程中，地方一直希望可以重振觀光，例如1992年就由林務局（今林業及自然保育署）劃設的十八羅漢山自然保護區，還有日治時期在十八羅漢山開闢的6座隧道，都是珍貴資源。楊振宏說，雖然在台27甲外環道開通後，原本負擔交通的「六龜道路」及隧道逐漸被人遺忘，但是在莫拉克風災時，隧道及舊路發揮了救災功能，也讓地方意識到隧道的觀光潛力。

除了景觀價值，六龜當地社區、荖濃溪畔的十八羅漢山一帶也具獨特人文歷史，可為遊程增加深度與廣度。 （攝影／劉敬端）

六龜災後亟需活水復振，地方需要開放觀光旅遊以利生計，但十八羅漢山的動植物生態及珍貴地貌，政府力推保護，雙方因立場不同、衝突日起，楊振宏記得，有段時間真的是每次開會都是從拍桌開始。

後來2017年林務局屏東林區管理處（今林保署屏東分署）找來國立屏東科技大學森林系教授陳美惠率領團隊，結合寶來人文協會、荖濃溪環境藝術促進會介入輔導陪伴，屏東林管處結合茂林國家風景區管理處、六龜區公所等單位協力，由保護區串連地方社區，慢慢地化解對立，地方轉換成協助保育巡護的角色，保護區有限度開放環境教育與生態旅遊，不再是完全不可靠近，而是「山在、溪在、人也在」，尋求自然與人文共好。

楊振宏希望盡其所能將珍貴的淺山生態系，透過解說、體驗，讓更多人認識他的家鄉。

陳美惠長年推動林下經濟等社區與山林永續的經濟模式，執行教育部「大學社會責任實踐計畫」，結合林保署屏東分署、茂管處，進一步協助六龜等社區建立新的地方產業。

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