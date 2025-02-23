紫森林─三富休閒農場大膽決定園區只收住客 為環境降載　提升自然生態旅遊品質

【撰文／鍾文萍攝影／楊智仁】

紫森林-三富休閒農場創辦人徐文良在宜蘭蘇澳永樂白石山礦區出生長大，常目擊水泥廠用火藥炸山的慘烈，因此當園藝事業有成，買下冬山鄉南邊山坳這片10多公頃文旦柚果園準備作為園藝展示區的同時，也決心將大部分土地還給森林、植被和野生動物，讓自然重返自然，「生態有多珍貴、多重要，我們做農的最知道。」徐文良說。

從冬山梅花湖沿著迤邐的宜34線彎繞前進，就在你覺得山窮水盡疑似無路之際，「柳暗花明又一村」的驚喜很快出現在路的那一端。紫森林-三富休閒農場僅兩層樓高的清水模建築，灰水泥特殊的紋理質感細緻低調，隱身在山丘坡地和森林重重包圍之中，層疊出高低色彩錯落有致的風景。跨過塊石纍砌的大門、穿過斜坡小橋，短短幾步，就走進了農場營造的淺山森林世界。

三富休閒農場創立於1989年，最初名為三富花園農場，占地面積約14公頃，緊鄰仁山植物園及新寮瀑布。創辦人徐文良從員林農校（今員林農工）畢業後種過香菇、蘿蔔、旱稻、挖井做水田，賣過盆栽還做過珊瑚加工，很早就開啟了農漁業多元技能的精彩人生，「蓋農場單純只是為了展示園藝盆栽，讓買家不用在田間奔波，沒有規劃太多。」後來為方便遊客，就地提供宜蘭在地的魚丸湯、炒米粉，還蓋了全臺第一座農場高空繩索體驗設施，已初具休閒農場雛形。

在業者自行投入之外，政府也逐漸推廣休閒農業，1982年〈發展觀光農業示範計畫〉、2000年〈休閒農業區設置管理辦法〉陸續通過實施，大幅拉大了徐文良對於農場經營的想像，原來農場可以不只是種花種草、養雞養鴨，「來輔導的老師都叮囑農場要找出自己的特色，遊客也問農場有什麼特色，說起來簡單，做起來還真不容易，」他笑說，「為了『特色』這兩個字，簡直想破頭。」

兩代經營者徐文良、徐儷禎父女用不同方式落實減法哲學，為環境降載，為永續盡心。

領軍成立中山休閒農業區 一家一特色帶出品牌差異化

徐文良細想盤點，2001年決定號召村內農民組織中山休閒農業區，這是宜蘭縣面積最大的「休區」，以生產茶葉、文旦柚著稱，但早期茶葉缺乏品牌知名度，大多外銷到坪林、梨山、阿里山等知名茶區再掛上當地品牌銷售，賣到坪林就是「坪林包種茶」，到阿里山就變成「阿里山高山茶」，「我們笑說這是『細姨茶』。」且當年新寮瀑布步道尚未興建，仁山植物園也還是設施簡易少人知的中山苗圃，整個中山休閒農業區甚至位於俗稱「無尾路」的偏僻所在地帶，「休區農民不是種茶就是種文旦柚，如果大家都推類似主題，沒有特別的亮點，很難吸引遊客繞進來。」

擔任休區主任委員8年期間，徐文良立下「以副產業帶動主產業」、「一家一特色」的規矩，要求園區內每一家農場找出各自不同的定位，「先做先贏，誰家先推了什麼主題，別家就得再想其他的，不能重複。」他說，光茶葉就發展出近20種不同的體驗玩法，包括鵝山茶園的茶燻蛋、內山休閒茶園的炸茶葉酥、一佳村養生餐廳的茶餐、星源茶園的搖搖綠茶冰淇淋等，堪稱全臺最豐富，吸引遊客玩茶、品茶、買茶，帶動休區茶產業擺脫「細姨茶」宿命。

中山休閒農業區發展「一農場一特色」，帶頭的三富休閒農場以環境營造為自己做出口碑。

徐文良指出，各家農場地理位置、環境條件、天然資源、人文背景不同，可以資源互通、特色互補，發揮聚集經濟的優勢，合力提供更豐富完善的遊程來吸引旅客，不需陷入「自己打自己」的惡性競爭。

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