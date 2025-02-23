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仙湖休閒農場 發展旅遊是為服務農業 「最終會讓家鄉變好的 一定是在農業身上」

聯合新聞網／ 豐年

【採訪／蘇士雅　撰文／陳大中、蘇士雅　攝影／林韋言】

銜接旅宿、遊憩的休閒農業，可謂是農業的門面，但臺南東山仙湖休閒農場農二代經營者吳侃薔認為，讓家鄉變好，不能僅靠休閒農業中旅遊觀光的層面，而要「讓旅遊為農業服務」，帶動消費者深入認識在地文化與農產品。他重新詮釋農村討山「放伴」（臺語pàng-phuānn）精神，融入到農事體驗與空間設計中，更進一步在自家農地進行草生栽培龍眼的實驗，預定發展龍眼、咖啡、蜂蜜混作，傳承柴焙桂圓的同時探索農業永續的可能性，希望能藉實際收益吸引青年從農，讓農村的人與生活，能透過產業的良性循環持續經營。

「最終會讓家鄉變好的，一定是在農業身上。」臺南市東山區仙湖休閒農場一向是臺灣休閒農業領域優等生，家族第六代吳侃薔接班後，以無邊際水池等創意造景、新式旅宿空間革新農場，更讓仙湖休閒農場成為網紅打卡景點。他認為仙湖及東山的發展不能脫離農業，「我想的路徑是，讓旅遊為農業服務，因為旅遊讓大家願意去購買這些農產品。」

吳侃薔家族至東山定居約2百年，世代務農、討山，採收野生龍眼並柴燒烘焙成桂圓（龍眼乾），「我們的祖先進到森林裡，發現森林裡已經有大量的野生龍眼樹。」他形容野生龍眼林「眷顧眾生」，除了根系護持水土，也提供眾多動物所需的棲地及花蜜、果實，「人類只是進來，順便再被它照顧一下。」先人迎山入林，起灶烘焙桂圓，他將祖輩傳承下來的活動及勞務，歸納、轉化成「伴雲、耕煙」等一系列桂圓文化關鍵詞，並且以這些字彙為他打造的「迎山旅宿」房間命名。

吳家原以務農採收龍眼及加工烘焙為生，焙灶寮與龍眼樹仍在農場中。
吳家原以務農採收龍眼及加工烘焙為生，焙灶寮與龍眼樹仍在農場中。

農二代見證、實踐農場轉型 休閒農業不再是到農場買水果

接手農場經營的「農二代」身分，對吳侃薔並不完全理所當然，「七年級生的農村小孩，父母親一定都希望你讀書，不要回來當農夫。」吳侃薔說，這是過去農村的普遍現象，同學們的家庭也都如此，不過在1990年代，父親吳森富大膽朝休閒農場轉型，興建小木屋提供住宿，農場從旅遊市場得到收益，也使父親態度漸漸改變。「我們不會聊這件事，但我覺得他一定是希望我回來。」

在吳侃薔國中時期，也是仙湖朝休閒農業經營的初期，他常與長輩爬山健行，沿途聽長輩們閒談地方故事，「在那之後，我就很著迷於家鄉的文史。」當時網路尚未發達，除了向老人家請教，他還會為此去隔鄰的新營圖書館查找地方記錄文獻。「應該讓本地的文化去發展有質感的內容，」吳侃薔說，「大學時就很清楚意識到，這是我很想要做的事情。」仙湖休閒農場的場域，不論在農事、食宿等方面，都有他嘗試的空間。

從少年到完成學業、參與仙湖經營，吳侃薔見證並親身實踐臺灣休閒農業的演進與改變。仙湖的旅宿業務原先以團體客為主，遊覽車一車車進來，唱唱卡拉OK、吃吃土雞料理就離去，即便後來招攬海外旅客成功，國際團一度來客占三、四成，也多是走馬看花趕行程，不會深入探索在地文化。吳侃薔表示，「臺灣休閒農業很大部分是做水果採摘的體驗，以前的邏輯有點像把水果買賣從市場搬到農場」，引導消費者做的事情也只是在買水果，因此他從預約性採果增加導覽解說，以及讓農場旅客DIY紅龜粿等活動開始，增加農場體驗的深度及面向。

軟性的體驗活動僅是起步，吳侃薔的經營調整還包括農場設施以及客群來源。他說，過去針對團客經營的營業額雖然不錯，但「每天都像在打仗」，除了參與旅展，旅行社或客人會「一直去找額外想要的東西」，比如一些優惠或額外服務，並不是每次提供一致的服務就好；相較之下，面對現在成為主力客群的年輕化散客，可以集中心力做好自己規劃的內容，透過生意狀況以及Google評論等回饋，反而更容易了解客人反應好壞。

吳侃薔認為發展農業才能讓家鄉更好，休閒農業要發揮「農業之門」的作用，讓遊客接觸農村文化、認同農產品。
吳侃薔認為發展農業才能讓家鄉更好，休閒農業要發揮「農業之門」的作用，讓遊客接觸農村文化、認同農產品。

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