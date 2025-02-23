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香格里拉：休閒農場要「讓人願意一來再來」 告別觀光思維　休閒放鬆、深度體驗是經營之道

聯合新聞網／ 豐年
香格里拉創辦人張清來是國內「休閒農場」先驅，曾為拓展農場複合經營的空間積極奔走。
香格里拉創辦人張清來是國內「休閒農場」先驅，曾為拓展農場複合經營的空間積極奔走。

【撰文／李怡欣　攝影／吳尚鴻】

位於宜蘭縣冬山鄉的「香格里拉休閒農場」，是臺灣第一家將農業與觀光休閒結合的休閒農場。創辦人張清來在社區營造概念未及萌芽的1980年代，到距離農村再生推行仍遠的90年代，即以複合式經營的休閒農場嘗試為農業走出新路；他更自掏腰包為有志返鄉創業的青年舉辦教育訓練、創立聯誼會凝聚社群，並推動政府立法支持休閒農業產業化，正式揭開臺灣休閒農業蓬勃發展的時代，因而被譽為「臺灣休閒農業之父」。走過30多年，香格里拉仍不斷依市場趨勢更新遊程、拓展客群，無怪乎能成為屹立不搖的老字號。

香格里拉休閒農場地處大元山海拔250公尺的山麓上，農場內有一大片有機菜園，以及楊桃、芭樂、金棗等10多種果樹，大人小孩都可以戴斗笠下田採菜、一起料理享用，體驗產地收成無縫接軌到餐桌上菜的成就感。

大元山日治時期曾為林場，因此香格里拉的住宿空間「松羅館」以森林為主題，所有客房皆由臺灣紅檜打造，一進門沉穩的檜木香撲鼻而來，身心隨之舒展。園區設有復刻傳統農村的奉茶亭、茶寮童玩館、布袋戲臺，每天晚餐後還會舉辦搓湯圓、打陀螺、放天燈等民俗活動，讓來客找回童心。

隔日晨間可以漫步於農場周邊的烏心石步道跟清香步道吸收芬多精，再前往梅花湖、正福茶園等冬山鄉景點，也有很多人喜歡坐在農場觀景平臺的鞦韆上，盡情享受俯瞰整個三星平原的美景，負責接待的經理鄭碧華說，「在農場服務了20多年，還是覺得這片風景春夏秋冬都有不同的美，沒有看膩的一天，所以我們有很多客人可能以前校外教學或畢業旅行來過，後來又帶家人小孩回來玩。」

來到景觀餐廳，張清來已沏好一壺冬山在地素馨茶迎接我們。從28歲開始買地規劃農園，到現在年過70，他依然親力親為接待客人，目光炯炯談論投注畢生推動的休閒農業。

香格里拉休閒農場以觀光果園起家，農場中仍有金棗等果樹。
香格里拉休閒農場以觀光果園起家，農場中仍有金棗等果樹。

苦讀7年逃離農村 就職7天返鄉打造桃花園

生於1952年的張清來是土生土長的冬山農村囡仔，他的童年都在幫忙農事、做工貼補家用中度過，因為家境貧困只有小學學歷，曾經一心只想逃離農村，不想跟上一代一樣辛苦一輩子。他花了7年半工半讀終於考上銓敘部公務員，結果做了7天就辭職回家――農村囡仔還是想為家鄉打拚，讓大家的生活一起變好。

農業沒落、農民收入低、農村凋零的困境，這個「返鄉青年」再清楚不過，但張清來堅信，「農村與農民的憨厚純樸、樂天知命，是世界上最美好的文化。」他參考日本、德國與韓國的農村計畫，向政府提出現在看依然沒有過時的「興農六論」：農業應從文化、教育、科學、環保、觀光休閒、宜居6個面向振興。張清來親身實踐理論，買下家鄉12公頃山坡地，花上7年時間整地、種果樹，要把自己的家鄉打造成都市人心神嚮往的香格里拉――理想的人間樂土、現代桃花源。

1988年香格里拉觀光果園正式開幕，搭上國人開始重視休閒的年代紅極一時，但張清來觀察，前來採果的多是宜蘭在地人，因為缺乏餐飲與住宿服務，對外地遊客比較不便，於是他於1991年開創結合農業與休閒遊憩設施的「休閒農場」，希望提供遊客更完善而深入的服務。

位於蘭陽平原南緣山麓平臺的香格里拉視野廣闊，近年為提升旅宿等服務整頓園區設施。
位於蘭陽平原南緣山麓平臺的香格里拉視野廣闊，近年為提升旅宿等服務整頓園區設施。

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