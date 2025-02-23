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從觀光採果到水果旅行 休閒農業已是臺灣品牌

聯合新聞網／ 豐年
農業體驗遊程已是農業經營一部分，經過長期發展產業化，可謂農業、農村多重效益的代表之一。 （圖片提供／溫仲良）
農業體驗遊程已是農業經營一部分，經過長期發展產業化，可謂農業、農村多重效益的代表之一。 （圖片提供／溫仲良）

【撰文／潘云薇、余麗姿攝影／潘云薇】

臺灣休閒農業發展至今半世紀，最高一年吸引近3千萬人次遊客造訪，以農村魅力創造百億元消費產值。6年前台灣休閒農業發展協會推出的「特色農業旅遊場域認證」，去年底新增永續及食農的認證；「臺灣生態旅遊與地方創生聯盟」也在去年底宣布成立，臺灣農業旅遊發展不僅好玩，多元又繽紛。

全臺正值草莓季開跑，素有「草莓王國」美稱的苗栗大湖草莓園，在1968年開放果園觀光採草莓，寫下臺灣休閒農業的開端，至今歷時57年。「以前是觀光採果，現在叫『水果旅行』，不只採草莓，農場會教你怎麼種草莓，如何判斷成熟及甜度，為什麼高架栽培等。」長期投入休閒農業的台灣休閒農業發展協會秘書長游文宏說。

「體驗和解說是休閒農業的任督二脈。」游文宏指出，這不僅是食農教育，透過體驗展現農業的價值，遊客親手採摘草莓，還能透過解說學習到草莓品種、採收技巧，甚至了解土壤環境與栽培技術、參與栽種、體驗農家生活。

以農為本的休閒農場，場區內農業生產用地需占60%以上，非農業用地有10%土地可以蓋住宿、餐飲等建築，剩下30%作為休閒、水土保持、環境教育等設施。農業部農村發展及水土保持署統計，截至去（2024）年11月底，有許可證並持續經營的休閒農場達398家，休閒農業區劃定共104區。

台灣休閒農業發展協會秘書長游文宏深耕臺灣休閒農業近30年。
台灣休閒農業發展協會秘書長游文宏深耕臺灣休閒農業近30年。

農場經營改寫農業定義 休閒、農業體驗納入《農發條例》

繼大湖草莓園後，1973年彰化田尾公路花園開辦、1980年臺北市成立木柵觀光茶園，奠定休閒農業的基礎，「觀光農業」成了那個年代最具代表性的休閒活動之一，包括1988年宜蘭香格里拉觀光果園開幕、1989年三富花園農場成立等；後來它們都轉型為休閒農場，經營至今。

游文宏表示，隨小型觀光果園雨後春筍般成立、土雞城林立等，吸引大量遊客，但環境問題跟著浮現，未經處理的廢水和垃圾對農村生態造成威脅，還有法規問題，早期臺灣農業法規定義農業為農林漁牧產製銷，著重生產、製造及銷售面，農地除了做農業生產，不能有其他用途。

他說，「遊客在果園停留超過2小時，就有廁所、涼亭，甚至停車的需求。」由於沒有法規可依循，產業界展開自救，在香格里拉創辦人張清來帶領下，希望政府重視經營型態改變的休閒農場法規適宜性。張清來因努力奔走，在業界素有「休閒農業教父」之稱。

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