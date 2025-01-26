參考日韓經驗思考「班班有鮮乳」 完善營養午餐法規 打好學童乳政策基礎

【撰文╱黃嘉琳 大享食育協會秘書長】

日前接待一位來訪臺灣的日本小學營養教師，席間提到現今日本萬物齊漲，但午餐食材費凍漲，學校供餐現場的執行管理人員得精打細算餐費支出，愈來愈辛苦。日本營養師舉例，其他食材或許還有一些調節空間，但每天必須供應的鮮奶價格不菲，現已成為餐費中價格最高的單品項支出了。

順著話題，我們聊到最近的臺灣「班班有鮮乳」政策風波，營養教師很驚訝地表示，原來臺灣的乳品供應並非每天，她很好奇我國學童午餐的鈣攝取標準，並且分享，日本營養午餐菜單裡鈣質攝取是以這一瓶約200毫升（ml）的牛奶來補足，如果不喝乳品，這一餐的鈣質攝取量不足，營養師會非常傷腦筋。然而，臺灣午餐設計裡並非天天有鮮奶，那麼鈣質攝取如何達標呢？

註：國人性別、年齡別平均鈣攝取量達建議量百分比，以第八版國人膳食營養素參考攝取量之鈣足夠攝取量（AI）為計算依據。 資料來源╱衛福部國健署國民營養健康狀況調查成果報告（2017～2020年）

九成臺灣人乳品吃不夠 人均鈣質攝取量僅建議值一半

我們找出臺灣學校營養午餐學生餐食營養攝取的標準給她看，跟日本的要求差不多。關於她的疑問，我們也曾向臺灣的學校營養師請益了解，臺灣營養師設計午餐菜單時，會盡可能地將高鈣來源食材納入三菜或四菜一湯當中，如含骨小魚乾、深綠葉蔬菜、方豆干、黑芝麻等。當然，理論歸理論，臺灣實際執行起來的情況各地、各校必然不同。

依據衛生福利部國民健康署近兩次「國民營養健康狀況調查成果報告」（2013～2016年、2017～2020年），7～12歲學童平均鈣質攝取量遠低於足夠量，而且7歲以上各年齡層最多只達建議值的六成，可見國人的膳食營養素攝取量問題中以鈣攝取不足最為嚴重。

衛福部國健署指出，我國50歲以上民眾骨質疏鬆的比例為8.1%，調查發現國人每日鈣攝取量不足，19至44歲平均為505毫克、44歲至65歲平均566毫克，僅達到建議攝取量1,000毫克的一半；對照調查成果中的乳品類食物一日攝取份數統計，成人每日乳品攝取量建議為1.5到2份（360毫升至480毫升），可是近九成國人攝取量未達到1份，多數年齡層每日平均攝取量甚至僅有半份。

註：成人每日乳品建議攝取量1.5～2份（360～480毫升）。 資料來源╱衛福部國健署國民營養健康狀況調查成果報告（2017～2020年）

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