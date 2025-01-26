快訊

NBA／永遠的15號！籃網第7個退休號碼 卡特感性答謝：這是我莫大榮幸

MLB／水原一平竊取大谷鉅款遭控多項重罪 妻子求減刑：丈夫是善良的人

在超市買到失心瘋？專家教你列「不買清單」避免衝動消費

留美酪農日系造景 飛牛打造典範牧場

聯合新聞網／ 豐年
1975年創立的飛牛牧場熬過漫長轉型，以牧場坡地草原美景知名。
1975年創立的飛牛牧場熬過漫長轉型，以牧場坡地草原美景知名。

【撰文╱李佳芳　攝影╱王士豪】

位於苗栗通霄、舊名「九層窩」的火炎山丘陵上，1975年由吳敦瑤與施尚斌共同創立的飛牛牧場，至今邁入第50個年頭，這座牧場在臺灣農畜業具有各種指標意義，既是投入養牛事業現代化的先驅之一，同時也是牧場轉型休閒觀光事業的模範。登上牧場邊的山丘眺望，自足下起伏疊覆至地平線盡頭，廣大草原呈於眼前，彷如置身歐洲田園牧歌的世界，誰知那每一寸土地都是在是艱難中咬牙建設所換得的。

1970年代，政府推動農業機械化，改善臺灣的農業經營現況，也是農業發展現代化的起點。而在糧食增產之外，考慮到蛋白質自給率的提升，農復會針對酪農業現代化提出培訓政策，招考有志青年前往美國與紐西蘭學習畜牧，飛牛創辦人施尚斌與吳敦瑤便是同期出訪美國的「放牛班」留學生。

施尚斌見證飛牛牧場草創階段，從開墾山坡地種草牧牛做起，如今飛牛已是國內最具代表性的休閒牧場。
施尚斌見證飛牛牧場草創階段，從開墾山坡地種草牧牛做起，如今飛牛已是國內最具代表性的休閒牧場。

留美放牛班撞上國際能源危機 一人能管百頭牛仍然負債

施尚斌出生於彰化磚窯場，彼時產業式微，家族轉投入農牧業，由於哥哥在楊梅味全埔心牧場受訓投入養牛事業，他也受到影響，成為一名酪農。「那時紐西蘭班比較早回國，他們有5個人先在新竹成立北部青年酪農村，而我們美國班17個人回來找了通霄開村，所以叫中部青年酪農村。我們1973年受訓，1975年開村，期間中東戰爭*開打，物價瘋狂通膨，所有的進口飼料、人力、電費都漲價，但只有牛奶的價格因為受制於物價督導會報（公平交易委員會前身）不能漲，在這個情況下我們的經濟一下就垮掉了。」

施尚斌說，臺灣早期養牛事業可以存活，都是割野草當免費飼料，自己當免費工，但他們引進自由活動式（loose housing）美國牛舍系統，配合手提式榨乳機、冷藏系統，生產效率大為提升，一人便可管理上百頭牛，這是他們可以在逆境中存活的原因，不過建置設施的高成本也極為沉重。

「一個人借的錢都可以去開一家建設公司了！但因為我們都是互相聯保，一個人倒就會全部都倒，所以每個人都要拚。」後來，有人退出，有人苦撐，整編到剩下4人，財務上不再糾纏，便終於可以走自己的路。

無價時間換空間 磨劍造景10年練成休閒新事業

「因為政府對於物價的控制，讓這個產業沒有存活空間，那時候1公斤牛奶賣9.7元，1公斤飼料就要5到6元，1公斤飼料換2公斤牛奶，扣掉成本，剛好是做白工。」施尚斌感嘆，當時養牛事業要做起來是不可能的任務，為了求生存只好變法，也才會有因為一張小岩井農場傳單，興起引入休閒牧場的念頭。

施尚斌與吳敦瑤前往日本小岩井農場參觀後，下定決心要轉型，於是請求小岩井農場綠化部門的農業規劃專家野田坂伸也（現擔任「野田坂綠研究所」所長）來臺灣指導，傳授打造觀光牧場的技術。

飛牛牧場利用坡地植樹造景，重視整體景觀規劃。
飛牛牧場利用坡地植樹造景，重視整體景觀規劃。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

延伸閱讀

苗栗主題公園、特色牧場 親子歡樂體驗

乳牛獸醫龔建嘉深耕雲林 榮獲農業部食農教育傑出貢獻獎

班班喝鮮乳喊卡 花蓮酪農：無直接影響仍待觀察

酪農大縣憂受創 彰化規劃班班喝鮮乳擴及國中生

相關新聞

參考日韓經驗思考「班班有鮮乳」 完善營養午餐法規 打好學童乳政策基礎

農業部自去（2024）年9月實施「班班有鮮乳」，但因為第一線教師工作量增加、乳品發放管理不易等問題引起爭論，最終於同年12月喊停。然而，酪農界多認為這項政策確有拓展國產乳品銷路的實質功效，並提供孩童發育所需的鈣質、蛋白質等營養。《豐年》邀請大享食育協會秘書長黃嘉琳，分享日本、韓國推動學童乳實例，藉此思考未來政策如恢復實施，如何兼顧照顧農民、補充孩童營養，並降低教師負擔的三贏局面。

留美酪農日系造景 飛牛打造典範牧場

飛牛牧場是全國名聲最響的酪農牧場之一，自1995年開園經營以來被視為國內休閒牧場典範，但在揚名以前卻有逾20年的潛沉甚至苦撐。在休閒牧場中，遊客能直接觀察到的細節恐怕只有一小部分，從遊園地區到畜牧場的經營管理，多元化的產品與服務有眾多鋩鋩角角值得產業借鑑。經營酪業半世紀，飛牛創辦人之一施尚斌認為，紐西蘭零關稅液態乳雖有影響力，但國內更該重視乳品產地標示的建立，由法規及食農教育層面建立消費者對國產乳品的認知與認同。

自營乳廠與加工 四方鮮乳的冒險與穩健

從竹南火車站往西南方步行15分鐘，穿過這座全國人口第三大鎮，在住宅與中小企業廠房之間可以發現「四方鮮乳酪故事館」，亮橘與黃色的建築外層做出起司洞狀的裝飾，這是臺灣第一間穩定量產起司的工廠，也是首座起司觀光工廠，鮮乳的加工及包裝廠房則在一旁；四方的鮮乳、調味乳、優格等各項產品，都是在此地加工。四方鮮乳已邁入36年，由牧場供應生乳到自行開設乳廠，逐步朝向全方位多角化經營，更是開拓國產起司的先鋒。

鮮乳坊、許慶良等牧場打造「莊園級」品牌 臺灣風土迎戰進口乳品 獨一無二喝得出產地

「關稅保護拿掉了，我們就要實打實地找出差異。」2015年成立的鮮乳坊，堅持單一乳源，今（2025）年邁向10歲生日之際，也將面對紐西蘭液態乳全面零關稅的重大挑戰。創辦人龔建嘉與許慶良牧場等合作夥伴攜手推出「莊園級鮮乳」，闡述牧場歷史發展、風土特色、飼料成分等，如何造就每座莊園獨一無二的口感，並搭配「風味輪」與「口感輪」分析，具體呈現不同牧場鮮乳的特色，希望喚起消費者對品質的重視。

紐乳下酪農心聲 乳廠限收已感寒冬

國內酪農產業2023年生乳產量已超過47萬公噸，其中八成由統一、光泉、味全、義美等四大乳品廠收購。大型乳廠往往兼營國際貿易，除了向國內酪農收乳，也會進口國外乳品，具調配乳品乳源的能力，甚至自有銷售端的超商通路，掌握乳品上架販售。過去兩年乳廠紛紛要求酪農減產，嚴格執行合約收乳量限制，超量即不以品質加價收購，或是只以低價收購，讓酪農大感壓力，認為是受2025年「臺紐經濟合作協定」（ANZTEC）全面生效影響。

零關稅紐乳壓境 每天2杯國產牛乳翻轉乳業

今（2025）年「紐西蘭與臺澎金馬個別關稅領域經濟合作協定」（ANZTEC）全面生效，紐西蘭液態乳可以零關稅進口，數量無上限，由於進口乳品成本相對低廉，「紐乳」價格競爭力提升可能進一步對國產乳品產生排擠效應。因應ANZTEC衝擊，農業部提出「113-116年度養牛產業全面升級轉型中程計畫」強化酪農產業韌性，但酪農業仍期待政府規範調飲業標明使用乳品乳源、進口的延長保存期限乳品（ESL, extended shelf life）標示不用「鮮」字，讓國產與進口乳品有所區隔，有更公平的競爭環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。