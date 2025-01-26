留美酪農日系造景 飛牛打造典範牧場

【撰文╱李佳芳 攝影╱王士豪】

位於苗栗通霄、舊名「九層窩」的火炎山丘陵上，1975年由吳敦瑤與施尚斌共同創立的飛牛牧場，至今邁入第50個年頭，這座牧場在臺灣農畜業具有各種指標意義，既是投入養牛事業現代化的先驅之一，同時也是牧場轉型休閒觀光事業的模範。登上牧場邊的山丘眺望，自足下起伏疊覆至地平線盡頭，廣大草原呈於眼前，彷如置身歐洲田園牧歌的世界，誰知那每一寸土地都是在是艱難中咬牙建設所換得的。

1970年代，政府推動農業機械化，改善臺灣的農業經營現況，也是農業發展現代化的起點。而在糧食增產之外，考慮到蛋白質自給率的提升，農復會針對酪農業現代化提出培訓政策，招考有志青年前往美國與紐西蘭學習畜牧，飛牛創辦人施尚斌與吳敦瑤便是同期出訪美國的「放牛班」留學生。

施尚斌見證飛牛牧場草創階段，從開墾山坡地種草牧牛做起，如今飛牛已是國內最具代表性的休閒牧場。

留美放牛班撞上國際能源危機 一人能管百頭牛仍然負債

施尚斌出生於彰化磚窯場，彼時產業式微，家族轉投入農牧業，由於哥哥在楊梅味全埔心牧場受訓投入養牛事業，他也受到影響，成為一名酪農。「那時紐西蘭班比較早回國，他們有5個人先在新竹成立北部青年酪農村，而我們美國班17個人回來找了通霄開村，所以叫中部青年酪農村。我們1973年受訓，1975年開村，期間中東戰爭*開打，物價瘋狂通膨，所有的進口飼料、人力、電費都漲價，但只有牛奶的價格因為受制於物價督導會報（公平交易委員會前身）不能漲，在這個情況下我們的經濟一下就垮掉了。」

施尚斌說，臺灣早期養牛事業可以存活，都是割野草當免費飼料，自己當免費工，但他們引進自由活動式（loose housing）美國牛舍系統，配合手提式榨乳機、冷藏系統，生產效率大為提升，一人便可管理上百頭牛，這是他們可以在逆境中存活的原因，不過建置設施的高成本也極為沉重。

「一個人借的錢都可以去開一家建設公司了！但因為我們都是互相聯保，一個人倒就會全部都倒，所以每個人都要拚。」後來，有人退出，有人苦撐，整編到剩下4人，財務上不再糾纏，便終於可以走自己的路。

無價時間換空間 磨劍造景10年練成休閒新事業

「因為政府對於物價的控制，讓這個產業沒有存活空間，那時候1公斤牛奶賣9.7元，1公斤飼料就要5到6元，1公斤飼料換2公斤牛奶，扣掉成本，剛好是做白工。」施尚斌感嘆，當時養牛事業要做起來是不可能的任務，為了求生存只好變法，也才會有因為一張小岩井農場傳單，興起引入休閒牧場的念頭。

施尚斌與吳敦瑤前往日本小岩井農場參觀後，下定決心要轉型，於是請求小岩井農場綠化部門的農業規劃專家野田坂伸也（現擔任「野田坂綠研究所」所長）來臺灣指導，傳授打造觀光牧場的技術。

飛牛牧場利用坡地植樹造景，重視整體景觀規劃。

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