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鮮乳坊、許慶良等牧場打造「莊園級」品牌 臺灣風土迎戰進口乳品 獨一無二喝得出產地

聯合新聞網／ 豐年
鮮乳坊創辦人龔建嘉（中）與許慶良牧場二代許東森（左）、許登畯（右）以「莊園級鮮奶」強調自身品質與特色。
鮮乳坊創辦人龔建嘉（中）與許慶良牧場二代許東森（左）、許登畯（右）以「莊園級鮮奶」強調自身品質與特色。

【撰文╱洪與成　攝影╱吳尚鴻】

去年12月中的早晨，雲林暖陽高照，仍未有冬日的寒意，走進鮮乳坊合作牧場、位於崙背的「許慶良牧場」，大動物醫生出身的龔建嘉正例行巡診。在陣陣海風吹拂，以及場內約4、500頭牛不時發出的牛鳴聲中，他一面工作，一面與許家二代許東森、許登畯聊及「班班有鮮乳」政策宣布取消的影響，直呼可惜少了拓展銷路的機會。

面對紐西蘭液態乳全面零關稅叩關，去年9月實施的「班班有鮮乳」是政府對策之一，國內乳品業者也紛紛思量如何面對衝擊。龔建嘉認為國產鮮乳應主打品質而非價格，「紐西蘭是全世界出口最強的國家之一，乳品發展非常強，挾帶大量的國家政策優勢，臺灣業者追求CP值能贏嗎？」因此，他希望進一步闡述各牧場的風味與理念，藉品質與紐西蘭液態乳抗衡。

去年開始，鮮乳坊與許慶良牧場以及豐樂、嘉明、幸運兒、桂芳等合作牧場，共同推出「莊園級鮮乳」，並搭配風味輪、口感輪，讓鮮乳的風味更加具體，「慢慢讓莊園的特色跟專業性被感受到」，期待消費者品味到國產鮮乳的特質。

飼料配方講究、堅持人工配種 許慶良產乳量比全臺平均高近一倍

成立於1982年的許慶良牧場，是鮮乳坊第四間合作牧場，目前由第二代許東森、許登畯兄弟接手，曾在2004、2006年獲得當時國內酪農業最高榮譽的「五梅獎」*，近年陸續獲得產銷履歷、動物福利標章、無添加三星認證，並獲選臺北米其林指南首選乳製品夥伴，「在整個臺灣養牛產業裡面，許慶良牧場是很領導性的牧場。」與許家結識10多年的龔建嘉稱讚。

他舉例，早期臺灣養牛，多讓牛隻自然交配，導致個體間性狀差異較大；獸醫畜牧科畢業的許慶良一開始就堅持採用人工配種、選種，育出的牛隻體型穩定且體態健壯，「很多人想買牛，都會問他們這邊有沒有牛要賣。」

專業深受肯定，但許慶良仍期待下一代青出於藍。從小在牧場長大的許東森說，「我爸希望我去多學習一些東西，剛好認識營養師教我怎麼做，慢慢對這些東西有一些了解。」在2000年代初期，剛接班的許東森就引進數據化管理掌握牛隻健康狀況，並與專業營養師合作調配飼養乳牛的芻料、精料成分，在當時臺灣畜牧業中算先行者。

許慶良牧場從成立之初就堅持人工繁種，以確保牛隻性能。許東森接班至今仍親自為乳牛配種。
許慶良牧場從成立之初就堅持人工繁種，以確保牛隻性能。許東森接班至今仍親自為乳牛配種。

龔建嘉說，早期許多牧場常選用在地農副產品如花生藤餵牛，但缺乏足夠營養，易影響牛乳的質與量，目前許慶良牧場主要選用澳洲的甜燕麥、美國苜蓿草作為芻料，分別供應牛隻需要的纖維與蛋白質，「他們都跟代理商說，不用報價，直接進最頂級的草，隨時補滿牧場的草庫。」再搭配黃豆粉等精料提供牛隻能量，雖然成本比起同業高出許多，但生乳品質好；場內的泌乳牛頭數約維持在150頭上下，2023年的平均乳脂含量超過4%（一般為3～4%），產乳量也高，「臺灣平均每天產乳量大概22公斤，但是許慶良牧場的平均產量30～34公斤。」

拉出牧場特色以小博大 面對進口紐乳更要強調差異性

許慶良牧場過去主要將生乳交給味全、義美等大廠，直到2018年，許家當時的契作合約到期，正好龔建嘉在找新的合作牧場，便徵詢合作意願。當時鮮乳坊甫成立3年，雖逐漸在市場站穩腳步，許家仍擔心銷路不比以往穩定。龔建嘉說，「他們交生乳給大乳品公司好幾十年了，對於新的型態其實還是會有點緊張。」後來鮮乳坊找上家樂福作為許慶良鮮乳的販售管道，雙方並以「支持獨立農民」為訴求合辦記者會，逐漸讓許家放心。

許慶良牧場位於雲林崙背，在1999年遷到現址，場內飼養約4、500頭乳牛；畜舍空氣流通且採光明亮，是早年創辦人許慶良的用心。
許慶良牧場位於雲林崙背，在1999年遷到現址，場內飼養約4、500頭乳牛；畜舍空氣流通且採光明亮，是早年創辦人許慶良的用心。

註：2001至2008年，農委會（今農業部）召集專家組成「乳牛牧場評鑑委員會」，依據生乳品質、經營效益、飼養管理、疾病防治及環境衛生與形象等五項指標評鑑，授予牧場1至5顆梅花，「五梅獎」即為獲得5顆梅花的最高榮譽，當時全臺僅5%牧場獲此殊榮。

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