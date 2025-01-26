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紐乳下酪農心聲 乳廠限收已感寒冬

聯合新聞網／ 豐年
紐西蘭液態乳進一步開放，乳業乃至國內各界均對其影響有所關注，部分酪農不敢樂觀。
紐西蘭液態乳進一步開放，乳業乃至國內各界均對其影響有所關注，部分酪農不敢樂觀。

【撰文╱游昇俯　攝影╱吳尚鴻】

「這個冬季就是真正的寒冬。」臺南一位酪農周先生（化名）說，面對「臺紐經濟合作協定」（ANZTEC）開放紐西蘭液態乳全面零關稅輸臺，去（2024）年感覺自己受到波及。原來長期以來，乳廠、酪農雖會在契約中訂定一定收乳量，但酪農即使生產超量，乳廠也照樣收乳，不過在過去兩年，各乳廠已開始抓緊收乳上限。

周先生和光泉牧場公司契約生產合作已約30年，他說，「近幾年光泉還是算最好的，它不會亂砍價格。」但牧場輔導員卻突然於去年11月預告，自12月起冬季生乳若超過合約收購量，即使品質較佳的A級乳也不會給予加價收購獎勵；由於乳牛冬季產量高，超量生產是普遍情形，且冬季收購價格較低、接近生產成本，乳廠在入冬前才告知超量後便沒有獎勵，影響酪農利潤，令周先生感到錯愕。

乳業關注政府因應措施 學童乳停辦業界不滿

國內生乳收購價，由中央畜產會、乳廠、酪農及專家學者代表組成「生乳價格評議委員會」，提出生乳收購參考價格，業界也稱為「生乳基礎收購價」，每年檢討調漲或調降；1990年起並採行冬（12～3月）、暖（4、5、10、11月）、夏（6～9月）三段式收購價格，上次調整為2022年冬期23.84元、暖期29.34元及夏期31.34元。在參考價格外，乳廠收購生乳時，往往以乳脂量、生菌數等標準劃分乳品等級，針對品質好的A級、A+級乳品提供較高收購價格，以鼓勵酪農提升生乳品質。

周先生指出，和光泉乳廠合作以來，從未發生不予超量A級乳加價獎勵的情形。他說，「以前都很珍惜（乳牛）」捨不得賣，但這2、3年已逐步縮減飼養頭數，且自己年紀已大，下一代不想接手牧場，若ANZTEC衝擊加劇，他打算索性結束經營，「把它結束吧。」

對酪農前景感到忐忑，周先生仍在去年12月5、6日參加中華民國乳業協會舉辦的乳業研習營暨理監事會議；這一屆會議多達240餘人與會，反映酪農關注ANZTEC影響下的乳業動態及政府因應政策。協會秘書長方清泉在會議中報告，衛福部承諾今（2025）年1月起，試辦手搖飲店「揭露牛乳產地、種類」為期6個月，會議中臨時動議也有會員提案，應要求農業部、教育部合作的學童乳政策繼續推行，不料會議結束後不到2週，行政院便於12月18日決議學童乳停辦，乳協理事長徐濟泰直言，主事者之一教育部態度消極，導致學童乳施行受挫「不負責任」。

2024年中華民國乳業協會乳業研習營多達240餘人參與，盛況空前，雖是例行年會，也反映酪農對業界議題的關心。 （攝影╱游昇俯）
2024年中華民國乳業協會乳業研習營多達240餘人參與，盛況空前，雖是例行年會，也反映酪農對業界議題的關心。 （攝影╱游昇俯）

乳廠頻繁調整收購措施 酪農反應無所適從

酪農曹先生（化名）來自全國第一大酪農產區彰化，他同樣和光泉契作生產，但合約內容不同於臺南的周先生。周先生於去年11月收到乳廠預告，但曹先生收到時間更早，他在前年3、4月就接到聲明，不給予契約限額外的超量生乳加價獎勵，一直執行到去年7、8月才重新放寬收購獎勵，期間維持到12月，令他鬆一口氣，今年會不會再抓緊收購上限，「目前不知道」。

綠盈牧場負責人顏志輝養牛37年，早期與光泉契作，他說光泉去年下半年暫緩執行限量收購，應該與原學童乳政策「班班有鮮乳」提高生乳需求有關。

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