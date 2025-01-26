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零關稅紐乳壓境 每天2杯國產牛乳翻轉乳業

聯合新聞網／ 豐年
紐西蘭液態乳可全面零關稅進口，勢必影響乳品市場版圖，國人對國產乳品的支持將是臺灣乳業未來發展關鍵因素之一。
紐西蘭液態乳可全面零關稅進口，勢必影響乳品市場版圖，國人對國產乳品的支持將是臺灣乳業未來發展關鍵因素之一。

【撰文╱游昇俯　攝影╱吳尚鴻】

國內好市多（Costco）、家樂福（Carrefour）、全聯等超市通路的冷藏商品區，近年來已上架販售「NuZilk」、「豐力富」、「恆牧」等品牌紐西蘭「鮮乳」，這些乳品與國產鮮乳同樣採超高溫瞬間殺菌（UHT）處理，但保存期限可長達90天、120天，比國產鮮乳普遍效期僅2週時間要長，近年紐西蘭鮮乳年進口量已突破4千公噸。

紐西蘭輸臺液態乳以保久乳為大宗，年進口量可達8、9千公噸，除了市場通路上有「紐麥福（MeadowFresh）」、「雀巢（Nestle）」等紐國乳源保久乳產品，紐西蘭保久乳也供應國內飲料、烘焙業等B2B業務用奶使用。

自2002年成為世界貿易組織（WTO）會員國後，我國便開放液態乳進口，2004年起維持關稅配額量21,298公噸，在配額內的進口液態乳可減免徵稅。臺灣與紐西蘭在WTO框架下於2013年簽署ANZTEC，同年12月1日起生效，針對紐西蘭進口液態乳另設定關稅配額，配額量自5,500公噸起算，每3年增加1,500公噸，配額內零關稅、配額外每公斤14元；並從第12年、2025年起不再有配額限制，全面開放零關稅進口。

無論「鮮乳」或保久乳，紐乳與國產牛乳共同競爭國內消費市場，因ANZTEC全面生效，紐乳勢必強化價格競爭力。

註：2024年數據統計至11月截止 資料來源╱農業部農業貿易統計
註：2024年數據統計至11月截止 資料來源╱農業部農業貿易統計

進口乳品競爭白熱化乳協理事長：勢必排擠國產牛乳

臺灣進口液態乳數量自2013年起逐漸增加，近年均逾5萬公噸，進口總量前四大來源國分別為美國、紐西蘭、韓國、澳大利亞。單看紐西蘭輸臺液態乳，自2013年起也逐漸成長，以去年前11個月為例，總進口量已達12,514公噸，其中保久乳占8,637公噸、鮮乳為3,877公噸。

國內市面販售鮮乳產品，國產鮮乳零售價每公升約90至95元，但無論是紐西蘭或澳洲進口的「鮮乳」產品，在臺已可賣到每公升近120元，價格還高於國產鮮乳。

中華民國乳業協會理事長、臺灣大學動物科學技術學系特聘教授徐濟泰分析，進口「鮮乳」未計入關稅的到岸價格約每公斤40元，但目前零售價格均比照國產、甚至以更高價販售，因此利潤空間很大，但國產鮮乳利潤空間小，他比喻，國產鮮乳銷售在冬季常以封膜包裹附贈小瓶裝鮮乳，作為促銷，這一小瓶鮮乳的價值大約就是1公升國產鮮乳的利潤空間。

徐濟泰指出，紐西蘭液態乳的全面免關稅可能牽動其他國際貿易談判，包括美國、澳洲。
徐濟泰指出，紐西蘭液態乳的全面免關稅可能牽動其他國際貿易談判，包括美國、澳洲。

2025年起紐乳全面零關稅進口，相比其他國家進口乳品仍須徵收關稅，紐乳更具價格優勢。徐濟泰表示，根據義大利乳品經濟調查諮商公司CLAL，紐西蘭生乳收購價約新臺幣每公斤12元、美乳則為15元，且紐乳輸臺距離，約是美國東岸出口航線輸臺距離的60%（美西出口航線則和臺紐距離相當），在關稅、生乳成本及運輸距離3個層面上，紐西蘭幾乎都較美國有利，未來美國等其他國家進口乳品，或將跟隨紐乳降價、放棄利潤空間，若進口乳品競爭白熱化，勢必會對國產乳品產生排擠效應。

不僅如此，ANZTEC全面生效還可能牽動其他國際貿易協商內容，我國為拓展國際經貿空間，正積極與美國進行「臺美21世紀貿易倡議」後續談判、申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

徐濟泰表示，未來國際乳業大國美、澳「絕對會」比照ANZTEC，與我國展開雙邊自由貿易協議談判，取消關稅障礙、甚至縮短緩衝期，未來臺灣乳品的挑戰只會愈來愈大。

註：統計期間為2024年1至11月 資料來源╱農業部農業貿易統計查詢系統
註：統計期間為2024年1至11月 資料來源╱農業部農業貿易統計查詢系統

註：2024年數據統計至11月截止 資料來源╱農業部農業貿易統計
註：2024年數據統計至11月截止 資料來源╱農業部農業貿易統計

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