快訊

北市信義分局警員騎機車趕案發現場 竟遭汽車撞飛送醫急救

憲訴法覆議咨文擬明日送出 總統最晚23日須公布…政院救濟3條路浮現

躲廁所哭被長官撞見 美女主播被傳「綠茶婊裝可憐」

聽新聞
0:00 / 0:00

中國競爭、鰻苗資源減少 臺鰻何去何從？ 漁業署鼓勵野生「頭期苗」優勢推動設施養殖

聯合新聞網／ 豐年
近年臺灣鰻魚外銷日本大幅萎縮，台灣區鰻魚發展基金會董事長葉信明（右）、執行長汪介甫（左）盼輔導養殖業者提升品質，強化競爭力。
近年臺灣鰻魚外銷日本大幅萎縮，台灣區鰻魚發展基金會董事長葉信明（右）、執行長汪介甫（左）盼輔導養殖業者提升品質，強化競爭力。

【 撰文╱游昇俯、陳大中　攝影╱潘云薇 】

臺灣曾是「鰻魚王國」，養殖鰻魚以外銷日本為主，1990年代初期在日本市占率超過5成，每兩條鰻魚就有一條來自臺灣，但隨著中國養鰻產業興起，臺鰻在日本市占率遭受挑戰。農業部漁業署表示，臺灣不應做價格競爭，但急需善用「頭期苗」優勢，導入設施養殖穩定生產，精進養殖技術，用高品質鰻魚贏回國內、外市場。

「大概二三十年前，臺灣的鰻魚養殖比日本都還要好，活魚比日本產的好吃。」去年年中甫上任的台灣區鰻魚基金會董事長、農業部水產試驗所副所長葉信明說，臺灣鰻業過去的榮景確實反映當時漁民實力，但臺灣鰻魚養殖產量、出口量在1990年代初達到最高峰，隨後便開始被中國產鰻魚追上、漸次取代。

1980年代已有日本商社到中國養鰻，後來也有臺灣業者跑去投資，葉信明說，原本中國活鰻以低價競爭，近年隨著養殖技術進步，現在「他們賣的（活鰻）價格可以比臺灣產的更高。」包括加工鰻和活鰻在內，根據日本養鰻漁業協同組合連合會統計日本鰻魚國內生產及輸入量，近幾年中國產鰻魚在日本市占率成長到64%，日本本地產占33%，臺灣產鰻魚則占2%、3%。

單位：公噸 資料來源╱日本養鰻漁業協同組合連合會
單位：公噸 資料來源╱日本養鰻漁業協同組合連合會

中國產「美洲鰻」搶加工鰻市場 面對競爭臺灣鰻業需結構調整

葉信明表示，中國是企業養殖，供貨穩定且產量大，有專門外銷養鰻場，挑選優質產品出口；國內鰻魚養殖規模小，只能「有多少出多少」。葉信明直言，臺灣鰻魚養殖漁民多為個體戶，養成鰻魚等魚販收購，缺乏議價能力，在無法計畫性生產、無法估算收益下，也就缺乏投資設備、提升技術的意願及資金，產業結構有待調整。

鰻魚養殖仰賴野外捕撈鰻苗，日本鰻（Anguilla japonica，又稱白鰻）鰻苗每年自馬里亞納海溝西側海域隨洋流北上，臺灣得天獨厚可從11月起捕撈鰻苗，在東亞四國中最早。日本養殖者為了在每年7、8月間的「土用丑日」有鰻魚供應市場需求，必須趕在1月下旬前放苗，因此會以高價向臺灣買苗；近年鰻苗天然資源枯竭，臺灣即使明令鰻苗捕撈期間禁止出口，仍有不少人甘冒風險走私到日本，常導致國內鰻苗入池量減少，苗價攀升。

臺灣養殖鰻魚以日本鰻為主，除了活鰻外也有在國內加工為蒲燒鰻，再銷日提供超市或連鎖鰻飯店使用。但中國鰻魚養殖最大宗則為「美洲鰻」（Anguilla rostrata），台灣區鰻魚發展基金會執行長汪介甫指出，近年日本鰻苗每尾約70元上下，美洲鰻苗每尾只要2、30元，成本落差大，近年日本市場使用的加工鰻已幾乎全面改用中國養殖的美洲鰻。

日本鰻與美洲鰻肉質口感有差異，且源於文化堅持，日本活鰻市場不會使用美洲鰻，然而加工鰻片市場則無此矜持。汪介甫表示，臺灣加工的日本鰻產品，在日本銷售價格幾乎與日本國內產品相同，日本加工鰻超市零售價每尾1,900至2,800日圓，「中國產（美洲鰻加工品）一尾大概980到1,100日圓」，占據低價市場，導致超市以中國及日本的蒲燒鰻片為最大宗。

資料來源╱日本財務省貿易統計 資料提供╱台灣區鰻魚發展基金會
資料來源╱日本財務省貿易統計 資料提供╱台灣區鰻魚發展基金會

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

延伸閱讀

念念不忘...他揭日本老婆患「台灣美食戒斷症」：根本吃貨天堂

香港立法會考察日本 坐商務艙挨酸「欠缺政治敏感度」

比亞迪進軍日本開花結果！2024電動車銷量首次超過豐田汽車

陸客不滿「吃早餐看不到河景」 涉毆打日本酒店員工被捕

相關新聞

中國競爭、鰻苗資源減少 臺鰻何去何從？ 漁業署鼓勵野生「頭期苗」優勢推動設施養殖

臺灣曾是「鰻魚王國」，養殖鰻魚以外銷日本為主，1990年代初期在日本市占率超過5成，每兩條鰻魚就有一條來自臺灣，但隨著中國養鰻產業興起，臺鰻在日本市占率遭受挑戰。農業部漁業署表示，臺灣不應做價格競爭，但急需善用「頭期苗」優勢，導入設施養殖穩定生產，精進養殖技術，用高品質鰻魚贏回國內、外市場。

維持鰻魚加工 「能創造的工作機會很多」 佳辰實業：烤鰻絕對不是一臺機器而已

成立至今37年的佳辰實業，在臺灣鰻魚產業蓬勃發展的1990年代投入鰻魚加工，生產日本鰻（Anguilla japonica，俗稱白鰻）燒烤製成的水產冷凍加工產品「蒲燒鰻」供應日本市場，從原料挑選到加工過程，每個環節嚴格把關，受日本客戶青睞。面對中國在日本市場的競爭，佳辰拓展「蒲燒鰻」一度進入歐美市場，目前仍持續與日本客戶維持良好關係，並研發「鰻源力」鰻魚精等加工品，維持鰻魚的加工生產業。；從臺灣鰻業鼎盛時期至今持續經營鰻魚加工業，佳辰總經理楊雲裕認為，「如果抓到的鰻苗都在臺灣養，能創造的後端工作機會很多。」

臺灣活鰻日本市占二成 鰻魚大王拚轉內銷

近年來，臺灣日本鰻活鰻在日本受到中國強力挑戰，市占率維持二成左右。自詡「鰻魚大王」的吳明韋，投入活鰻出口逾20年，身兼盤商、貿易商與包裝廠，他強調把關活鰻品質、確保訂單供應，維持客戶對他的信任，希望「客戶愈來愈好、愈來愈賺錢」以活絡鰻魚產業。近年他開拓內銷市場，期盼國內養殖戶收益提高，成為臺灣鰻魚產業成長、提振外銷市場的後盾。

嘉義新生代養鰻達人 育出頂級「極光鰻」

嘉義最年輕的養鰻業者陳國偉，在布袋鎮經營大岩生技養鰻場，8年來堅守使用高成本鱈魚油魚粉飼料，加上在地特有底土環境，培育出下腹雪白、背部呈天空藍的頂級「極光鰻」。肉質柔軟、鰻香濃郁、魚刺無感的上乘鰻魚品質，讓他面對臺灣養殖鰻業縮減的低谷盤整期，依然能站穩嘉義前五大養鰻業者的位置。

鰻苗汛晚到20天！捕鰻人有感 苗況不比早年

國內自每年11月起至隔年2月底開放捕撈鰻苗，但今年罕見在10月底有強颱「康芮」侵臺，11月中又遇「天兔」颱風，颱風警報期間無法捕撈，颱風過後沿海堆積漂流木、雜草與垃圾，均對捕撈作業造成阻礙，推遲漁季。

利生10年淬煉 成功繁殖臺灣首尾人工鰻苗

鰻魚養殖已有上百年歷史，至今仍沒有商業化量產的人工繁殖魚苗，原因在野生鰻魚特殊的洄游生態。日本研究人工繁殖鰻魚苗已半世紀，去年成功將成本降至每尾1,800日圓，是全球最接近商業化量產鰻苗的國家「之一」──臺灣的利生生技自2013年創立後，屢屢突破鰻魚種魚催熟、替代飼料開發及誘導仔魚「變態」等難關，今（2024）年成功育成臺灣第一尾人工鰻苗；面對日本趨近量產的態勢，利生生技總經理廖峻廷仍保有開創臺灣人工鰻苗、乃至帶動鰻魚養殖業振興的信心，「一旦最上游的做起來以後，就可以把整個下游產業鏈再帶動起來。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。