中國競爭、鰻苗資源減少 臺鰻何去何從？ 漁業署鼓勵野生「頭期苗」優勢推動設施養殖

【 撰文╱游昇俯、陳大中 攝影╱潘云薇 】

臺灣曾是「鰻魚王國」，養殖鰻魚以外銷日本為主，1990年代初期在日本市占率超過5成，每兩條鰻魚就有一條來自臺灣，但隨著中國養鰻產業興起，臺鰻在日本市占率遭受挑戰。農業部漁業署表示，臺灣不應做價格競爭，但急需善用「頭期苗」優勢，導入設施養殖穩定生產，精進養殖技術，用高品質鰻魚贏回國內、外市場。

「大概二三十年前，臺灣的鰻魚養殖比日本都還要好，活魚比日本產的好吃。」去年年中甫上任的台灣區鰻魚基金會董事長、農業部水產試驗所副所長葉信明說，臺灣鰻業過去的榮景確實反映當時漁民實力，但臺灣鰻魚養殖產量、出口量在1990年代初達到最高峰，隨後便開始被中國產鰻魚追上、漸次取代。

1980年代已有日本商社到中國養鰻，後來也有臺灣業者跑去投資，葉信明說，原本中國活鰻以低價競爭，近年隨著養殖技術進步，現在「他們賣的（活鰻）價格可以比臺灣產的更高。」包括加工鰻和活鰻在內，根據日本養鰻漁業協同組合連合會統計日本鰻魚國內生產及輸入量，近幾年中國產鰻魚在日本市占率成長到64%，日本本地產占33%，臺灣產鰻魚則占2%、3%。

單位：公噸 資料來源╱日本養鰻漁業協同組合連合會

中國產「美洲鰻」搶加工鰻市場 面對競爭臺灣鰻業需結構調整

葉信明表示，中國是企業養殖，供貨穩定且產量大，有專門外銷養鰻場，挑選優質產品出口；國內鰻魚養殖規模小，只能「有多少出多少」。葉信明直言，臺灣鰻魚養殖漁民多為個體戶，養成鰻魚等魚販收購，缺乏議價能力，在無法計畫性生產、無法估算收益下，也就缺乏投資設備、提升技術的意願及資金，產業結構有待調整。

鰻魚養殖仰賴野外捕撈鰻苗，日本鰻（Anguilla japonica，又稱白鰻）鰻苗每年自馬里亞納海溝西側海域隨洋流北上，臺灣得天獨厚可從11月起捕撈鰻苗，在東亞四國中最早。日本養殖者為了在每年7、8月間的「土用丑日」有鰻魚供應市場需求，必須趕在1月下旬前放苗，因此會以高價向臺灣買苗；近年鰻苗天然資源枯竭，臺灣即使明令鰻苗捕撈期間禁止出口，仍有不少人甘冒風險走私到日本，常導致國內鰻苗入池量減少，苗價攀升。

臺灣養殖鰻魚以日本鰻為主，除了活鰻外也有在國內加工為蒲燒鰻，再銷日提供超市或連鎖鰻飯店使用。但中國鰻魚養殖最大宗則為「美洲鰻」（Anguilla rostrata），台灣區鰻魚發展基金會執行長汪介甫指出，近年日本鰻苗每尾約70元上下，美洲鰻苗每尾只要2、30元，成本落差大，近年日本市場使用的加工鰻已幾乎全面改用中國養殖的美洲鰻。

日本鰻與美洲鰻肉質口感有差異，且源於文化堅持，日本活鰻市場不會使用美洲鰻，然而加工鰻片市場則無此矜持。汪介甫表示，臺灣加工的日本鰻產品，在日本銷售價格幾乎與日本國內產品相同，日本加工鰻超市零售價每尾1,900至2,800日圓，「中國產（美洲鰻加工品）一尾大概980到1,100日圓」，占據低價市場，導致超市以中國及日本的蒲燒鰻片為最大宗。

資料來源╱日本財務省貿易統計 資料提供╱台灣區鰻魚發展基金會

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