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臺灣活鰻日本市占二成 鰻魚大王拚轉內銷

聯合新聞網／ 豐年
將活鰻放進冰塊降溫後的水，可讓鰻魚進入「冬眠」狀態，是空運活鰻必經流程。
將活鰻放進冰塊降溫後的水，可讓鰻魚進入「冬眠」狀態，是空運活鰻必經流程。

【 撰文╱洪與成　攝影╱吳尚鴻 】

近年來，臺灣日本鰻活鰻在日本受到中國強力挑戰，市占率維持二成左右。自詡「鰻魚大王」的吳明韋，投入活鰻出口逾20年，身兼盤商、貿易商與包裝廠，他強調把關活鰻品質、確保訂單供應，維持客戶對他的信任，希望「客戶愈來愈好、愈來愈賺錢」以活絡鰻魚產業。近年他開拓內銷市場，期盼國內養殖戶收益提高，成為臺灣鰻魚產業成長、提振外銷市場的後盾。

走進吳明韋「鰻魚大王國際有限公司」位於桃園大園的活鰻包裝廠，廠內最深處約2公尺高、俗稱「大池」的暫養池，有上萬尾準備出口的鰻魚。大池內一道鐵網製成的閘門，是鰻魚向外活動的出口。

當閘門打開，一尾尾魚身呈黑色或青灰色的日本鰻隨之扭動身軀，沿著剛架好、連結大池的輸送管與滑梯慢慢往下爬。滑梯旁三位熟練的選別工人也已坐定位，當鰻魚滑到面前，便熟練地抓住鰻隻，依照重量分進身旁的選別池，手起鰻落大約1秒鐘時間，「這不是靠感覺，都是經驗啦！」吳明韋說。

金屬製的「閘門」是包裝廠暫養池內鰻魚向外活動的出口。
金屬製的「閘門」是包裝廠暫養池內鰻魚向外活動的出口。

鰻魚選別以「1公斤有幾尾（日文鰻魚量詞用「匹」）」為重量規格，分為3p、4p、5p等，4p（1公斤4尾）為目前主要輸日規格，外銷每箱20公斤相當於80尾鰻魚，如果尾數落差過大，便需重新分堆甚至整池重選。過程中為精確分類，也會將分好堆的鰻魚過磅，確認符合規格。

選別完成後，需讓鰻魚在池中「休息」數小時維持活力，接著進行包裝作業：先將鰻魚放入以冰塊降溫至5℃以下的水中，利用日本鰻遇低溫會「冬眠」的習性，原本活蹦亂跳的鰻魚漸漸不再躁動。緊接著將鰻魚裝進塑膠袋，並灌入氧氣、添加冰水，讓鰻魚在運輸途中維持生命。最後將塑膠袋綁緊、裝進印有「活うなぎ（活鰻）」字樣的紙箱。包裝作業皆在深夜進行，準備一早空運至日本。

工作完成時已是天亮，包裝廠員工可以暫時休息，但吳明韋接著又要與客戶談生意、緊盯產地供貨狀況，到下午3、4點才有時間喘口氣。

投入活鰻外銷20年的吳明韋，強調維持客戶信任度，是在業界生存關鍵。
投入活鰻外銷20年的吳明韋，強調維持客戶信任度，是在業界生存關鍵。

控管品質、實在價格贏得口碑 客戶主動找上門站穩日本市場

根據關務署海關進出口統計，臺灣近20年主要出口日本鰻活鰻的國家／地區以日本為最大宗，占總產量、產值超過九成；鰻魚大王1年約出口200～300公噸活鰻，相當全臺總出口量三分之一以上，以日本為主要市場，另有部分輸至印尼、新加坡，供應當地由日本人開設的鰻魚餐廳。吳明韋估計，加上他擔任盤商供應其他貿易商的貨，每2條從臺灣輸往日本的活鰻，就有1條跟他的鰻魚版圖有關；除了出口日本等國，也有臺灣知名鰻魚餐廳業者向吳明韋叫貨。

臺灣活鰻出口高度仰賴日本市場，1980年代末至1990年代初是產業黃金時期，活鰻與加工鰻年產量總計可超過5萬公噸，最高1年創造6億美元外匯。然而，隨著養殖成本低、土地廣闊的中國開始發展鰻魚產業，臺灣加工鰻出口沒落，活鰻出口也走下坡。

2000年前後正值鰻魚產業復甦，吳明韋跟隨父母腳步，投入鰻魚包裝廠，從小耳濡目染下了解工作流程，親自執行後掌握實際操作。隨著包裝廠業務漸漸上軌道，吳明韋再擴展業務，2002年開始做盤商，並在隔年成為貿易商，正式投入鰻魚外銷。

包裝廠是吳明韋投入鰻魚產業的開端。裝有鰻魚的塑膠袋中除了加入冰水，灌入氧氣確保鰻隻存活率也是重要步驟。
包裝廠是吳明韋投入鰻魚產業的開端。裝有鰻魚的塑膠袋中除了加入冰水，灌入氧氣確保鰻隻存活率也是重要步驟。

出口活鰻以每箱20公斤為單位，過磅確認重量符合後，就會立刻裝進塑膠袋。
出口活鰻以每箱20公斤為單位，過磅確認重量符合後，就會立刻裝進塑膠袋。

鰻魚選別工人經驗豐富，一抓起鰻魚就能判斷重量規格，迅速分進對應的選別池。
鰻魚選別工人經驗豐富，一抓起鰻魚就能判斷重量規格，迅速分進對應的選別池。

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