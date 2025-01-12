快訊

北市信義分局警員騎機車趕案發現場 竟遭汽車撞飛送醫急救

憲訴法覆議咨文擬明日送出 總統最晚23日須公布…政院救濟3條路浮現

躲廁所哭被長官撞見 美女主播被傳「綠茶婊裝可憐」

嘉義新生代養鰻達人 育出頂級「極光鰻」

聯合新聞網／ 豐年
「極光鰻」是大岩生技養鰻場負責人陳國偉所創立的自有品牌。
「極光鰻」是大岩生技養鰻場負責人陳國偉所創立的自有品牌。

【 撰文・攝影╱潘云薇 】

嘉義最年輕的養鰻業者陳國偉，在布袋鎮經營大岩生技養鰻場，8年來堅守使用高成本鱈魚油魚粉飼料，加上在地特有底土環境，培育出下腹雪白、背部呈天空藍的頂級「極光鰻」。肉質柔軟、鰻香濃郁、魚刺無感的上乘鰻魚品質，讓他面對臺灣養殖鰻業縮減的低谷盤整期，依然能站穩嘉義前五大養鰻業者的位置。

大團大團的飼料落入水中，鰻魚群疾速從水下湧出；在陽光照射下，閃著藍色光澤的身軀交錯翻滾，爭相搶食的模樣，生機活潑，讓人目不轉睛。這是嘉義縣布袋鎮七年級生，大岩生技養鰻場負責人陳國偉創立的日本鰻自有品牌「極光鰻」。

極光鰻為低密度養殖池放養1年齡內的日本鰻（Anguilla japonica，俗稱白鰻），背部體色呈現天空藍色澤、腹部為雪白色，規格等級為日本「青口鰻」頂級活鰻，是日本人情有獨鍾的「4P」（每公斤4尾鰻魚）大小，肉質柔軟、皮薄，刺感低，富有鰻香味。

鰻魚對飼料品質敏感 影響生長和肉質表現

「鰻魚對魚粉飼料非常敏感，當飼料品質下降時，鰻魚體色會逐漸從藍色轉為黑色，甚至是更差的紅色。紅色體色通常代表鰻魚的生長環境不佳，可能是飼料品質不良或供應不足造成的。」陳國偉說，要養出極光鰻，需使用高品質鰻魚粉狀飼料添加鱈魚油、維生素、乳酸菌、光合菌等營養物質及益生菌來餵養。

養殖過程中的環境變數與飼料品質差異，會造成鰻魚體色的不同，圖為天空藍色澤的極光鰻。
養殖過程中的環境變數與飼料品質差異，會造成鰻魚體色的不同，圖為天空藍色澤的極光鰻。

大部分魚類吃飼料只需控管好成分，但是養鰻魚還要考量物理性質，是對魚粉品質極為要求的魚種。陳國偉說，「好的魚粉不一定會有黏性，高黏性的魚粉一定是好品質。」這是業界評估飼料優劣的方式之一，因為黏度與魚粉蛋白質含量密切相關，會直接影響鰻魚的生長狀況和肉質表現。在製作飼料時，有黏性的魚粉只需要添加低比例植物澱粉，便能使飼料形成穩定的「飼料團」，整體蛋白質成分可達50％，使活鰻品質提升。

這種團狀飼料在水中不容易散開，可以讓鰻魚完整地攝食，減少飼料浪費，並防止水質惡化。反之，如果魚粉黏度不足，飼料在水中容易碎開或分解，將導致餘料汙染水質，影響鰻魚的健康及養殖環境。陳國偉從日本引進一臺轉速快的飼料攪拌機，可產生筋性，讓魚粉飼料形成有黏性的團狀，飼料不會散開，也不容易汙染養殖池，有助於提升飼料投餵品質。

從日本引進轉速快，攪拌後鰻魚飼料會產生筋性的攪拌機。
從日本引進轉速快，攪拌後鰻魚飼料會產生筋性的攪拌機。

使用高品質鰻魚粉狀飼料添加鱈魚油、維生素、乳酸菌、光合菌等營養物質揉團成的鰻魚飼料。 （圖片提供╱陳國偉）
使用高品質鰻魚粉狀飼料添加鱈魚油、維生素、乳酸菌、光合菌等營養物質揉團成的鰻魚飼料。 （圖片提供╱陳國偉）

經過高溫處理後製成的顆粒狀浮性飼料，部分營養物質可能會被破壞。
經過高溫處理後製成的顆粒狀浮性飼料，部分營養物質可能會被破壞。

如果使用一般的顆粒狀浮性飼料餵養鰻魚，鰻魚的肉質、香氣也會不如有黏性的高品質魚粉。陳國偉說，浮性飼料需要經過高溫處理，這可能會破壞一些特殊的營養物質，進而影響鰻魚的體色與肉質。如果想要獲得更有風味的魚肉，通常需要使用魚粉來飼養。

鰻魚之所以對飼料的品質要求高，陳國偉說，可能與天生的生態特性有關，為了產卵，鰻魚從臺灣、中國、日本、韓國洄游到馬里亞納海溝附近幾千公里的距離幾乎沒有進食，說明牠們對於飼料中的營養成分攝取、積累身體能量，要求特別高。如此才能幫助鰻魚保持體力，完成洄游降海產卵的使命。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。

豐年

追蹤

延伸閱讀

柯文哲再押…民眾黨入黨數增加 嘉義黨部3輛遊覽車明北上釘孤枝

嘉義警員被控吸喪屍煙彈、約砲女毒犯 免職追究考監責任

嘉義首家膠囊旅館550元起入住 背包客反應熱烈給好評

嘉義夫妻倒房間 1死1獲救 妻遭起訴加工自殺

相關新聞

中國競爭、鰻苗資源減少 臺鰻何去何從？ 漁業署鼓勵野生「頭期苗」優勢推動設施養殖

臺灣曾是「鰻魚王國」，養殖鰻魚以外銷日本為主，1990年代初期在日本市占率超過5成，每兩條鰻魚就有一條來自臺灣，但隨著中國養鰻產業興起，臺鰻在日本市占率遭受挑戰。農業部漁業署表示，臺灣不應做價格競爭，但急需善用「頭期苗」優勢，導入設施養殖穩定生產，精進養殖技術，用高品質鰻魚贏回國內、外市場。

維持鰻魚加工 「能創造的工作機會很多」 佳辰實業：烤鰻絕對不是一臺機器而已

成立至今37年的佳辰實業，在臺灣鰻魚產業蓬勃發展的1990年代投入鰻魚加工，生產日本鰻（Anguilla japonica，俗稱白鰻）燒烤製成的水產冷凍加工產品「蒲燒鰻」供應日本市場，從原料挑選到加工過程，每個環節嚴格把關，受日本客戶青睞。面對中國在日本市場的競爭，佳辰拓展「蒲燒鰻」一度進入歐美市場，目前仍持續與日本客戶維持良好關係，並研發「鰻源力」鰻魚精等加工品，維持鰻魚的加工生產業。；從臺灣鰻業鼎盛時期至今持續經營鰻魚加工業，佳辰總經理楊雲裕認為，「如果抓到的鰻苗都在臺灣養，能創造的後端工作機會很多。」

臺灣活鰻日本市占二成 鰻魚大王拚轉內銷

近年來，臺灣日本鰻活鰻在日本受到中國強力挑戰，市占率維持二成左右。自詡「鰻魚大王」的吳明韋，投入活鰻出口逾20年，身兼盤商、貿易商與包裝廠，他強調把關活鰻品質、確保訂單供應，維持客戶對他的信任，希望「客戶愈來愈好、愈來愈賺錢」以活絡鰻魚產業。近年他開拓內銷市場，期盼國內養殖戶收益提高，成為臺灣鰻魚產業成長、提振外銷市場的後盾。

嘉義新生代養鰻達人 育出頂級「極光鰻」

嘉義最年輕的養鰻業者陳國偉，在布袋鎮經營大岩生技養鰻場，8年來堅守使用高成本鱈魚油魚粉飼料，加上在地特有底土環境，培育出下腹雪白、背部呈天空藍的頂級「極光鰻」。肉質柔軟、鰻香濃郁、魚刺無感的上乘鰻魚品質，讓他面對臺灣養殖鰻業縮減的低谷盤整期，依然能站穩嘉義前五大養鰻業者的位置。

鰻苗汛晚到20天！捕鰻人有感 苗況不比早年

國內自每年11月起至隔年2月底開放捕撈鰻苗，但今年罕見在10月底有強颱「康芮」侵臺，11月中又遇「天兔」颱風，颱風警報期間無法捕撈，颱風過後沿海堆積漂流木、雜草與垃圾，均對捕撈作業造成阻礙，推遲漁季。

利生10年淬煉 成功繁殖臺灣首尾人工鰻苗

鰻魚養殖已有上百年歷史，至今仍沒有商業化量產的人工繁殖魚苗，原因在野生鰻魚特殊的洄游生態。日本研究人工繁殖鰻魚苗已半世紀，去年成功將成本降至每尾1,800日圓，是全球最接近商業化量產鰻苗的國家「之一」──臺灣的利生生技自2013年創立後，屢屢突破鰻魚種魚催熟、替代飼料開發及誘導仔魚「變態」等難關，今（2024）年成功育成臺灣第一尾人工鰻苗；面對日本趨近量產的態勢，利生生技總經理廖峻廷仍保有開創臺灣人工鰻苗、乃至帶動鰻魚養殖業振興的信心，「一旦最上游的做起來以後，就可以把整個下游產業鏈再帶動起來。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。