嘉義新生代養鰻達人 育出頂級「極光鰻」

【 撰文・攝影╱潘云薇 】

嘉義最年輕的養鰻業者陳國偉，在布袋鎮經營大岩生技養鰻場，8年來堅守使用高成本鱈魚油魚粉飼料，加上在地特有底土環境，培育出下腹雪白、背部呈天空藍的頂級「極光鰻」。肉質柔軟、鰻香濃郁、魚刺無感的上乘鰻魚品質，讓他面對臺灣養殖鰻業縮減的低谷盤整期，依然能站穩嘉義前五大養鰻業者的位置。

大團大團的飼料落入水中，鰻魚群疾速從水下湧出；在陽光照射下，閃著藍色光澤的身軀交錯翻滾，爭相搶食的模樣，生機活潑，讓人目不轉睛。這是嘉義縣布袋鎮七年級生，大岩生技養鰻場負責人陳國偉創立的日本鰻自有品牌「極光鰻」。

極光鰻為低密度養殖池放養1年齡內的日本鰻（Anguilla japonica，俗稱白鰻），背部體色呈現天空藍色澤、腹部為雪白色，規格等級為日本「青口鰻」頂級活鰻，是日本人情有獨鍾的「4P」（每公斤4尾鰻魚）大小，肉質柔軟、皮薄，刺感低，富有鰻香味。

鰻魚對飼料品質敏感 影響生長和肉質表現

「鰻魚對魚粉飼料非常敏感，當飼料品質下降時，鰻魚體色會逐漸從藍色轉為黑色，甚至是更差的紅色。紅色體色通常代表鰻魚的生長環境不佳，可能是飼料品質不良或供應不足造成的。」陳國偉說，要養出極光鰻，需使用高品質鰻魚粉狀飼料添加鱈魚油、維生素、乳酸菌、光合菌等營養物質及益生菌來餵養。

養殖過程中的環境變數與飼料品質差異，會造成鰻魚體色的不同，圖為天空藍色澤的極光鰻。

大部分魚類吃飼料只需控管好成分，但是養鰻魚還要考量物理性質，是對魚粉品質極為要求的魚種。陳國偉說，「好的魚粉不一定會有黏性，高黏性的魚粉一定是好品質。」這是業界評估飼料優劣的方式之一，因為黏度與魚粉蛋白質含量密切相關，會直接影響鰻魚的生長狀況和肉質表現。在製作飼料時，有黏性的魚粉只需要添加低比例植物澱粉，便能使飼料形成穩定的「飼料團」，整體蛋白質成分可達50％，使活鰻品質提升。

這種團狀飼料在水中不容易散開，可以讓鰻魚完整地攝食，減少飼料浪費，並防止水質惡化。反之，如果魚粉黏度不足，飼料在水中容易碎開或分解，將導致餘料汙染水質，影響鰻魚的健康及養殖環境。陳國偉從日本引進一臺轉速快的飼料攪拌機，可產生筋性，讓魚粉飼料形成有黏性的團狀，飼料不會散開，也不容易汙染養殖池，有助於提升飼料投餵品質。

從日本引進轉速快，攪拌後鰻魚飼料會產生筋性的攪拌機。

使用高品質鰻魚粉狀飼料添加鱈魚油、維生素、乳酸菌、光合菌等營養物質揉團成的鰻魚飼料。 （圖片提供╱陳國偉）

經過高溫處理後製成的顆粒狀浮性飼料，部分營養物質可能會被破壞。

如果使用一般的顆粒狀浮性飼料餵養鰻魚，鰻魚的肉質、香氣也會不如有黏性的高品質魚粉。陳國偉說，浮性飼料需要經過高溫處理，這可能會破壞一些特殊的營養物質，進而影響鰻魚的體色與肉質。如果想要獲得更有風味的魚肉，通常需要使用魚粉來飼養。

鰻魚之所以對飼料的品質要求高，陳國偉說，可能與天生的生態特性有關，為了產卵，鰻魚從臺灣、中國、日本、韓國洄游到馬里亞納海溝附近幾千公里的距離幾乎沒有進食，說明牠們對於飼料中的營養成分攝取、積累身體能量，要求特別高。如此才能幫助鰻魚保持體力，完成洄游降海產卵的使命。

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