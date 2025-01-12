鰻苗汛晚到20天！捕鰻人有感 苗況不比早年

【 撰文╱游昇俯 攝影╱吳尚鴻 】

國內自每年11月起至隔年2月底開放捕撈鰻苗，但今年罕見在10月底有強颱「康芮」侵臺，11月中又遇「天兔」颱風，颱風警報期間無法捕撈，颱風過後沿海堆積漂流木、雜草與垃圾，均對捕撈作業造成阻礙，推遲漁季。

宜蘭、花蓮是鰻苗來到臺灣後，聚集河口、上溯內陸的主要地區，今（2024）年在「天兔」颱風來襲以前，宜蘭先受東北季風影響發生大雨，造成多處淹水災情，之後更連日降雨，到11月20日晚間仍雨勢不斷；但往壯圍東港村海濱走去，可見路旁停放多臺車輛，在滿是漂流木的沙灘上，黑夜中隱約有零星人影，與幾處以帆布搭蓋的鰻寮。

越過漂流木、走向潮間帶，雖然才傍晚6點半、晚餐時段未完，但眼前赫見十餘名手持綠色叉手網的捕鰻（苗）人，一字排開踏潮迎浪，兩手呼應潮湧落網、旋即拉起，藉額頭上微小的照明燈點亮海岸線。沒有燈光的淺海處，還有漁民拉著手拖網沿岸前行，海面上則有定置漁網連成U字型的浮球，以及遠處蘭陽溪對岸的數點燈光，將淒清的雨夜烘托得格外熱鬧。

「往年差不多是（農曆）9月底、10月初開始」、「（今年）差不多晚20天」，位於宜蘭河、冬山河、蘭陽溪三條河流出海口的東港村，是著名捕撈鰻苗盛地，在地捕鰻人陳振輝說，前幾天捕到2、3尾，再來就沒有了，可能是颱風影響，已4、5天都沒半尾，因為昨天又開始抓到鰻苗，消息一傳開，今晚才有這麼多人。

鰻苗汛消息一傳開，海邊立即湧現捕鰻人潮。

11月鰻苗捕撈季開始，宜蘭壯圍東港村海濱聚集追逐「鰻金」的捕鰻人，在潮間帶一字排開，點亮了黑夜中的海岸線。

臺灣大學漁業科學研究所教授韓玉山（左1）自2008年與在地捕鰻人陳振輝（中）合作鰻苗調查研究至今，今年他帶著博士後研究員林晏廷（右1）共同前來。

鱸鰻、白鰻外表差「一點」 價格卻「天差地遠」

臺灣大學漁業科學研究所教授韓玉山，這天與博士後研究員林晏廷來到海邊調查鰻苗捕撈，他與人稱「阿輝哥」的陳振輝自2008年起合作至今。韓玉山說，宜蘭冬天有一半時間在下雨，不管颳風下雨，有鰻苗漁民就會到；鰻苗是夜行性，白天躲起來，晚上則會浮到海面，跟著潮水跑，今晚約8點半滿潮，因此從6點半開始抓，記錄2小時的捕獲量。

陳振輝使用定置網捕撈鰻苗，網口朝向大海，鰻苗會隨潮水往後方的網袋集中，當鰻苗數量多時才需要頻繁收網，但這天海水中雜草、漂流物多，擔心鰻苗壓在網底沉積物中太久會受傷，陳振輝大約5至10分鐘就收網一次。

陳振輝調整定置漁網位置。

倒出網袋沉積物翻揀，雜草堆中不時有比小指頭還小的稚齡魚蟹及鰕虎類幼魚，再翻，幾尾5、6公分長透明的鰻苗現蹤，陳振輝挑出鰻苗放進一旁水盆，一離手就迅速游走。陳振輝一眼看出這是鱸鰻，「鱸鰻（活力好）竄得很快」。

因天候影響，雜草、漂流物特別多，更需從漁網中撈起的雜物堆中仔細尋找鰻苗。

鰻苗現蹤。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。