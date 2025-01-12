利生10年淬煉 成功繁殖臺灣首尾人工鰻苗

【 撰文╱陳大中 】

鰻魚養殖已有上百年歷史，至今仍沒有商業化量產的人工繁殖魚苗，原因在野生鰻魚特殊的洄游生態。日本研究人工繁殖鰻魚苗已半世紀，去年成功將成本降至每尾1,800日圓，是全球最接近商業化量產鰻苗的國家「之一」──臺灣的利生生技自2013年創立後，屢屢突破鰻魚種魚催熟、替代飼料開發及誘導仔魚「變態」等難關，今（2024）年成功育成臺灣第一尾人工鰻苗；面對日本趨近量產的態勢，利生生技總經理廖峻廷仍保有開創臺灣人工鰻苗、乃至帶動鰻魚養殖業振興的信心，「一旦最上游的做起來以後，就可以把整個下游產業鏈再帶動起來。」

臺灣第一尾人工鰻苗已由利生生技育成。 （圖片提供╱利生生技）

「這是一個燒錢行業。」來到位於屏東的農業部農業科技園區，利生種苗生物科技公司總經理廖峻廷拿出筆電，就在園區中心大廳的雅座以簡報介紹鰻魚生命史和公司業務。「10年多來我們投入了新臺幣大概1億元，研發日本鰻的人工繁殖技術。」10年是長是短？日本自1973年首次產出鰻魚受精卵，經過29年到2002年終於把仔魚養成玻璃鰻，又直至2010年才讓人工繁殖的鰻苗養大達成「完全養殖」，目前仍在努力讓鰻苗（鰻線）成本下降。2013年成立的利生生技鴨子划水，在今年育成臺灣第一尾人工繁養殖鰻苗，繼續朝降低成本、量產鰻苗的目標前進。

農業部科技園區進駐有生技、化妝品、食品、農機、飼料等各種農業及衍生產業的廠商。 （攝影╱余麗姿）

「日本去年底做到的技術，（每尾鰻苗）養殖成本是1,800日圓，如果要賺錢要把它壓到200日圓以下。」廖峻廷解釋，近年野生鰻苗捕撈量較少時，鰻苗價格約在600日圓，野生鰻苗多時價格會低到100日圓左右，因此長期目標是將成本壓低至每尾苗100日圓以下，「才是可長可久的模式，你不能假設總是在價高的時候賣苗。」但只要先成功將成本壓至200日圓以下，利生生技就會嘗試進行鰻苗量產。

電子業經驗 甘願燒錢研發換未來

這天廖峻廷穿著白色polo衫和黑色休閒長褲，典型工程師打扮。事實上廖峻廷確是頂尖工程師，他曾任職於臺灣最重要的IC設計公司之一瑞昱半導體，以及瑞昱大股東葉氏家族在中國投資的珠海炬力，參與多項專利技術的發明和公司經營管理，目前利生主要股東也都來自科技產業。

「我早年在瑞昱設計讀卡器晶片，帶領團隊把市占做到第一，前後做了快10年，前面8年都在研發。」科技產業的經驗讓他和股東可以接受長時間「燒錢」，期待的是研發能取得技術上的領先，從而擁有市場上的優勢；經過兩間上市公司歷練，40多歲時廖峻廷就提早退休，思考創業。「我們在10年前就看到，臺灣在電子業會繼續強大」，他和創業夥伴希望能開拓電子業外具高產值、可支撐臺灣經濟的「第二隻腳」產業，利濟民生。

「值得臺灣投入的是生物技術相關產業，和電子技術結合能有跳躍式成長，我們認為趨勢是這樣，現在也確實如此。」廖峻廷說，利生草創前，他們先花了1年左右進行醫藥、動植物生技相關產業的調查研究，新藥研發期太長、所需資本過於巨大，更非少數投資人可以負擔，種子業則早有多個大型跨國集團擁有技術、資本等優勢，競爭勢必困難，「各國對陸生動物的研究也相對成熟，臺灣的發展也還不錯，後來我們才鎖定水生的動物。」

「第一市場要夠大，第二門檻要夠高」是廖峻廷設想的主要條件。門檻高是為避免過度競爭，電子組裝代工業毛利率相對偏低，就是因為門檻較低而競爭者眾。市場大則是著眼於產值，廖峻廷指出，「淡水魚的市場大都是區域性的」，基本上都排除，少數有可能跨國經營的如吳郭魚（臺灣鯛），產業已經發展成熟。和淡水魚相比，海洋中的魚種、水產有更多物種擁有廣大國際市場，「鮪魚、鮭魚的市場有沒有很大？超大的。龍蝦有沒有市場超大的？鰻魚也是一樣，你不要以為牠是淡水魚，鰻魚是洄游魚類，牠小時候是海水魚。」

廖峻廷著眼生物科技相關產業發展，投入日本鰻的種苗研發，未來市場至少含括臺灣、日本、韓國及中國。 （攝影╱余麗姿）

破解鰻魚之謎 臺灣人工繁殖追趕先行者日本

古希臘哲學家、博物學家亞里斯多德曾認為，鰻魚是自己從泥漿裡冒出來的，鰻魚如何繁殖可謂是千年未解之謎。19世紀末，歐洲才在地中海發現性成熟的雄銀鰻，證實海中銀鰻與人們在河川中抓來食用的黃鰻是同一種魚，同時期又捕撈到柳葉鰻，見證柳葉鰻到玻璃鰻的變態過程，1922年才找到歐洲鰻的產卵場。然而，東亞地區日本鰻的探尋歷程比歐洲鰻更為久遠。

日本養鰻至少可追溯到江戶時代，至今仍是全球鰻魚需求量最大的國家，帶動臺灣在內東亞諸國的鰻魚養殖業；從1930年代起，日本就開始調查日本鰻產卵場，本世紀初才在馬里亞納群島海域得到結果。此後，日本鰻身上仍有兩大謎團尚未破解，就自然科學研究來說，科學家仍不知道牠們如何游回產卵場，而在養殖技術，則是怎麼在人工環境、用什麼餌料把鰻魚苗好好養大。

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