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開拓日本鰻養殖 完全養殖量產與保育並行

聯合新聞網／ 豐年
韓玉山認為，鰻魚資源完全人工養殖商業化量產目標實踐前，應縮減捕撈量，讓35%以上鰻苗能順利洄游成長。
韓玉山認為，鰻魚資源完全人工養殖商業化量產目標實踐前，應縮減捕撈量，讓35%以上鰻苗能順利洄游成長。

國立臺灣大學漁業科學研究所教授　韓玉山

學歷：國立臺灣大學動物學研究所理學博士

經歷：國立臺灣大學生命科學系合聘教授、國立臺灣大學漁業推廣委員會主任委員、財團法人台灣區鰻魚發展基金會董事

【 口述╱韓玉山　整理、攝影╱潘云薇 】

在環境破壞、氣候變遷與過度捕撈的夾擊下，近數十年來，養殖鰻量居首的日本鰻（Anguilla japonica，俗稱白鰻）鰻苗捕撈量銳減至過去巔峰時期的十分之一以下。未來要拓展鰻魚產業的發展，必須雙管齊下，朝完全人工養殖商業化量產目標前進，開發鰻魚資源量；同時建立捕撈溯源制度，縮減捕撈量守護35%以上鰻苗順利成長，將有助野生鰻魚資源的永續發展。

鰻魚是降海洄游性魚類。不同於鮭魚逆流而上到河裡產卵，鰻魚是從河川游入海中產卵。每年在距離臺灣3,000多公里遠的馬里亞納海溝附近海域產卵，孵化後的日本鰻仔魚，會長成兩側扁扁，像是葉子狀的柳葉鰻，順隨著北赤道洋流與黑潮漂送，成長變態為流線型的鰻苗（鰻線），沿途經臺灣、中國、韓國以及日本的大陸棚水域後，進入河川中成長。

臺灣是東亞地區鰻苗抵達的首站，因此這批鰻苗又有「頭期苗」之稱。每年冬季11月至次年2月底產季，漁民都會聚集在西海岸及東部如蘭陽溪、花蓮溪等河口進行捕撈。由於鰻苗的出沒會受到海流影響，漁民每年能捕獲到的鰻苗量狀況不一，市場價格也不同。根據近十多年來的數據分析，臺灣、中國、韓國、日本四國加總的年捕撈量超過50公噸屬於豐收，40至50公噸為中等，40公噸以下表示捕撈量較少；通常捕撈鰻苗數量少，價格也相對比較高，最高每尾新臺幣100多元，最低約30至40元。

1970年代以前，東亞四國加總起來的鰻苗年捕撈量，估計可以超過500公噸（約25億尾）；近年來已下降到30至50公噸（約1.5至2.5億尾）左右，鰻苗資源量明顯銳減。棲息地的破壞、氣候變遷、過度捕撈等因素，導致野生鰻魚數量顯著下降，供需缺口日逐擴大，野外採捕資源量掐住了產業的咽喉，成為養鰻產業必須克服的瓶頸。

透明瓶內為臺大漁業科學研究所，用來進行研究的鰻線標本，右瓶為日本鰻苗，左瓶為鱸鰻苗，因浸泡福馬林而呈現白色。
透明瓶內為臺大漁業科學研究所，用來進行研究的鰻線標本，右瓶為日本鰻苗，左瓶為鱸鰻苗，因浸泡福馬林而呈現白色。

日本率先達成完全人工養殖 養殖成本尚有很大的努力空間

根據《日本養殖新聞》發布，日本每年包括自產和進口鰻魚需求量約有5萬公噸左右，中國鰻魚網新聞報導則指出，中國業界自行估計國內需求量共約3～4萬公噸，韓國農林畜產食品部表示韓國鰻魚需求量約1～2萬公噸，全部自產自銷，臺灣則為鰻魚業界推估在2,000到3,000公噸之間。

日本是東亞地區需求量最大的鰻魚消費市場，隨著1970年代後鰻苗資源缺少，便已意識到開發種苗人工繁殖技術的重要性。日本水產廳在2002年將人工孵化的鰻卵培養到鰻苗階段，2010年近畿大學水產研究所達成「完全人工養殖」目標。

「完全人工養殖」指的是從魚的催熟、交配、產卵，接著孵化出來的幼魚再成長為成魚，可以作為親魚開始繁殖仔魚的全部過程，都可以在人工養殖的環境下達成。每個循環週期大約3到4年可以養出一代。歷經20多年，日本至少已培育出五至六代的人工鰻魚苗，養出幾千到上萬尾鰻魚，目前一尾鰻苗養殖成本大約是1,800日圓（新臺幣約400元）。不過市場實際需求量高達幾億尾鰻魚，天然捕撈鰻苗價格每尾約500～600日圓（新臺幣約100～128元），人工養殖成本每尾至少要降到200～300日圓（新臺幣約42～64元）才符合市場需求，仍有很大的努力空間。

日本近畿大學成功實現日本鰻「完全人工養殖」技術。 （圖片截自於╱《日本經濟新聞》）
日本近畿大學成功實現日本鰻「完全人工養殖」技術。 （圖片截自於╱《日本經濟新聞》）

鰻魚人工繁殖難度高 飼料與生活環境是關鍵

目前日本鰻魚苗尚無法實現商業化量產，主要是鰻魚人工繁殖難度遠高於其他魚種。大部分魚類在合適的環境下，到了一定年齡就會自然抱卵、排精，人工繁殖也能使用催產方式來解決。但是日本鰻不論是在養殖池裡，還是實驗室等人工環境下，都不會自然性成熟。這種情況讓研究人員必須依靠長期注射激素（俗稱賀爾蒙）來促進生殖腺發育；但催熟時間愈長，魚卵品質往往愈差，自然孵化出來的柳葉鰻也不太好養。比較養殖時間成本，野生柳葉鰻變態成玻璃鰻大約需要120天，人工養殖目前平均需要200多天的時程，意味著人工養殖時間成本幾乎是野生鰻苗的2倍。

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