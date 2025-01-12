種苗協會引技術學習資源 助攻臺灣水產出口競爭力

【 撰文╱潘云薇 攝影╱吳尚鴻 】

種苗對水產養殖業的重要性如同晶片之於科技業，直接關係到產業競爭力與市場表現。中華民國水產種苗協會（以下簡稱種苗協會）成立28年來，致力協助業者開拓東南亞外銷市場，將優質水產種苗出口到國外。走過龍虎斑種苗在各國削價競爭下的挑戰，讓臺灣重新站穩越南市場；並積極推動優質水產種苗場登錄作業，提升臺灣水產種苗品質管理透明度，帶動國際競爭力。

水產種苗包括魚類、貝類、甲殼類、以及兩棲類等水生生物，在人為繁養殖技術管理下培育而成的幼苗。「種苗就是我們水產養殖業的『晶片』」，種苗協會榮譽理事長于乃衡表示，產品的「良率」攸關整體產業鏈的競爭力，優質種苗能驅動臺灣養殖產業向國際發展，為業界帶來經濟收益。

水產種苗是水產養殖業的根基，有優良的種原，才能育養出品質好的種苗。于乃衡說明，優質的水產種苗具有多種市場所需的功能性基因，能培育出成長快、換肉率高、抗病能力強、取肉率高、體態美、肉質佳等符合市場需求的魚種種苗。好的種苗成長快、不易生病，加上優良的養殖管理，如投入益生菌和動物保健產品維持養殖動物的健康，讓業者在產出品質上更加穩定，也能讓消費者吃得更安心。

于乃衡表示，種苗就是水產養殖業的「晶片」，優質的水產種苗就像電子產業的晶片，可謂整體產業鏈發展的基礎、核心。

堅守出口高品質種苗 穩固石斑魚外銷版圖

種苗協會創立於1996年，是臺灣水產界歷史最悠久的民間產業協會，成立初衷便是希望成為有力的窗口，帶領業者穩定生產，將優質水產種苗拓展到國外市場，提升國際競爭力。于乃衡指出，臺灣內需市場有限，必須依賴外銷維持產業穩定性。水產種苗品質控管正是臺灣能夠站穩外銷市場的關鍵基石。

以2006年開始在東南亞各地興起的石斑魚養殖品種龍虎斑為例，越南的水產養殖業曾高度仰賴臺灣進口的龍虎斑魚苗；然而，隨著其他國家的魚苗進入越南市場，以及在各國削價競爭加劇下，價格較高的臺灣龍虎斑種苗在越南的市占率一度下滑。但後來發現印尼、泰國或中國的魚苗抵抗力弱難以飼養，一旦染病，往往會出現大規模死亡的情況，臺灣魚苗市占隨之回升。

于乃衡表示，臺灣種苗產業不輸出具有基因缺陷的龍虎斑雜交二代種苗，不把風險轉嫁給養殖業者，正因如此，由臺灣進口的種苗因易於飼養且成活率高，讓臺灣龍虎斑種苗再度受到越南市場青睞，同時也受到中國、馬來西亞等地水產養殖業者的高度肯定。

2021年6月，臺灣水產業面臨另一個挑戰。中國海關總署片面通知檢出禁用藥物，並禁止臺灣石斑魚進口。當時經農委會（今農業部）漁業署檢測，臺灣養殖場符合規定，並未檢出禁藥。至2023年底，中國才重新開放通過「審核合格並註冊登記」的臺灣養殖企業輸入石斑魚。

為保障臺灣長年建立的優良水產種苗品質，防止藥檢爭議再度發生，種苗協會積極推動優質水產種苗場登錄作業，讓生產過程可溯源，從日常生產管理、工作人員及設備器具消毒、用藥管控、飼料管理到水質監控以及定期接受養殖課程教育訓練等層面，提升臺灣水產種苗品質管理的透明度，提供優質種苗，讓國內外的養殖業者生產更穩定、更安心。

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