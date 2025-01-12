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全國首家午仔種苗登錄場「榮豐養殖場」 種魚是產業基礎 溯源管理更有保障

聯合新聞網／ 豐年
榮豐養殖場一早便開工，網工將魚苗捕撈上搬運車，送到室內暫養池準備出貨。
榮豐養殖場一早便開工，網工將魚苗捕撈上搬運車，送到室內暫養池準備出貨。

【 撰文╱李育琴　攝影╱梁偉樂 】

魚苗是養殖產業根基，臺灣水產養殖分工精細，專門的種苗業者為產業鏈下游及消費者提供保障，近十餘年發展興盛的四絲馬鮁（午仔魚）養殖產業在今年迎來第一家種苗登錄場，也就是屏東縣佳冬鄉的榮豐養殖場。雖然各魚種繁養殖皆有所不同，但已步入成熟階段的午仔魚產業及其種苗場，恰足以讓人窺見養殖流程中的細微撇步和鋩角，以及產業未來可能面對的挑戰。

大清早的屏東佳冬，網工們在吳榮豐的魚塭裡拖網撈魚，很快地池底的魚苗被驅趕入網，再一桶一桶送上搬運車，準備移到室內暫養池等待出貨。吳榮豐是國內午仔魚苗主要的生產者之一，「榮豐養殖場」年產量達上千萬尾，供應國內近四成的午仔魚種苗。

魚網拉起時，不到2公分的「魚栽」密密麻麻在網裡游動，吳榮豐仔細查看魚苗收成狀況。「這差不多有50萬尾喔！」一旁的中華民國水產種苗協會祕書長涂澄棟說。吳榮豐表示同意，看著白杓盆裡游動的「栽仔」（臺語tsai-á，指魚苗），他說這批放養了22天，育成結果很不錯，存活率大約有七成。

2公分左右的魚苗是出苗搬運最好的時機，因為午仔魚愈大，運輸也愈困難。涂澄棟解釋，「午仔的鱗片有一層黏膜，愈小黏液愈多，在運輸的過程中會釋放黏液，如果長到1～2吋，潤滑液比較少，魚苗在運輸過程中就容易受傷死亡。」撈起的魚苗用搬運車送到室內暫養池，水泥池內以流動純海水和純氧打氣，暫養一、兩天，待穩定後再出貨給客戶。

經過22天育苗即可出貨，2公分的午仔魚苗是最適合搬運的狀態。
經過22天育苗即可出貨，2公分的午仔魚苗是最適合搬運的狀態。

取代石斑魚 屏東午仔魚養殖興起

種苗場是吳榮豐6年多前決定投入種苗繁殖時打造，早年他父親經營時，原是在地的虱目魚共同運銷場，後來漁場跟著大趨勢改養龍虎斑等石斑魚，但2009年莫拉克颱風侵襲，屏東沿海一帶養殖漁業損失慘重，吳榮豐說，當時魚塭全部流失，只能重新來過。

莫拉克風災後，佳冬、枋寮的養殖戶興起午仔魚養殖。午仔魚為高經濟價值水產，受到中國外銷市場的驅動，氣候適合午仔魚的屏東地區，養殖面積逐年攀升。根據漁業署統計，2023年全國午仔魚養殖戶數達到564戶，養殖面積411公頃，而屏東縣就占了全國的八成。

國內午仔養殖興起已十多年，吳榮豐投入僅6年便竄升為最大魚苗業者之一，並率先登錄為合格登錄場。
國內午仔養殖興起已十多年，吳榮豐投入僅6年便竄升為最大魚苗業者之一，並率先登錄為合格登錄場。

拜臺灣精湛的人工繁殖和養殖技術所賜，臺灣午仔魚養殖產量在全球名列前茅，臺灣午仔魚年產量約1.2萬噸，主要外銷至中國和香港。近年農業部積極推廣國產養殖魚內銷，午仔魚開始受國內注目，也更頻繁地出現在國人餐桌。

因為午仔魚的池邊價格好，每年魚苗的放養量不斷增加，種苗需求量大。6年前吳榮豐從成魚養殖轉型改做魚苗繁殖，他說，「成魚養殖的成本高、風險大，獲利不易，午仔的繁殖比較簡單，而且做得好每個月都能收現金。」

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