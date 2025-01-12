土魠魚資源萎縮 水試所拚復育「白金」

【 撰文╱洪與成 攝影╱林韋言 】

康氏馬加鰆（Scomberomorus commerson）俗稱土魠魚，是具高經濟價值的魚種，每年秋冬時節會洄游到臺灣沿近海，為漁民帶來可觀收入，近年卻面臨資源萎縮、漁獲量低迷的危機。水產試驗所從2021年展開沿近海資源復育計畫，並在去（2023）年首度完成土魠魚人工繁殖。然而土魠魚生性兇猛，又有不能離水過久、魚苗不耐高溫、遭遇擠迫易死亡等「嬌貴」特性，都是復育路上的挑戰。後續追求大規模養殖、放流達成資源復育的目標，仍需持續跟土魠魚的習性打交道。

漁業寶藏在大海！2023年4月28日清晨6點，CT2漁船「澎舢100號」在澎湖北方海域，拉起設置多時的定置漁網，從滿滿漁獲中挑出魚身銀白色、腹部有條狀紋路的土魠魚，已連續隨船多日的水產試驗所沿近海資源研究中心主任翁進興、海水養殖研究中心研究員朱永桐等人，立刻小心翼翼地輕擠壓魚隻泄殖腔，採集精液與魚卵，準備執行人工授精。

「土魠魚離水數分鐘內就會死亡！」人工授精過程必須分秒必爭，成功採到活性足夠的精液，以及透明的成熟魚卵後，水試所團隊連忙將精卵充分接觸後加入海水攪拌，用海水清洗後再放進孵化桶觀察、等待孵化。翁進興說，「這個計畫前兩年都沒成功，去（2023）年我們大概在澎湖守了70幾天，才終於授精成功。」

這批受精卵一部分送至臺南七股的海水中心，並在這座擁有逾百年水產繁殖研究底蘊的機構孵化。海水中心一座以紗網隔絕蚊蟲、保持通風的溫室，覆蓋著約390平方公尺、接近籃球場大小的養殖池內，約20尾體長達80公分、約1歲多的土魠魚正逡巡池中，是全球首批且僅有的人工繁殖土魠魚。

水產試驗所完成世界首例土魠魚人工繁殖，翁進興（左）、朱永桐（右）與其他研究團隊成員也將研究成果發表至國際期刊。

海水中心人工繁殖的土魠魚，已長至80公分。魚身上的傷口是同類相食的結果。

「白金」漁獲量陷入穩定低點 相較20年前僅剩不到二成

土魠魚在臺灣沿岸與近海即可捕獲，是國人耳熟能詳的食用魚種，在漁民間有「白金」美譽，近幾年10公斤重的土魠魚，每公斤拍賣價可達1,200至1,500元，2022年甚至有34公斤大魚賣出一尾10萬元的紀錄；臺灣各地以澎湖最為豐產，「全臺灣的土魠漁獲量，大概70%以上都在澎湖。」

資料來源╱漁產品批發市場交易行情站

土魠魚野性強、體格強韌、游速快，不時會衝出水面，「跳個兩三米都沒問題」，海水中心養殖池四周架設兩層紗網，仍無法阻止「破網之魚」，甚至靠近池邊的溫室白色紗網都會遭殃，被飛出水池的魚隻剾（臺語khau，削刮之意）出破口，土魠魚活動力旺盛程度可見一斑。

養殖池旁的兩層網子，以及溫室外層的白色紗網，都有被野性強的土魠魚撞破的痕跡。

出身澎湖的翁進興，學生時期每逢寒暑假，都會與父親出海捕魚，「我們村莊捕土魠，我爸是最厲害的，小時候就跟他接觸到這條魚。」他也感嘆，「當時沒想到，這個魚發展成我們要去研究牠的繁殖。」

近20多年土魠漁獲量遽減。根據《漁業統計年報》，2001年臺灣沿近海土魠魚漁獲量達3,249公噸，之後逐年下滑，自2016年以來，沿近海漁獲量多在每年400至600公噸間徘徊，不到巔峰期的二成，「現在算是穩定的低點。」

資料來源╱《漁業統計年報》

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