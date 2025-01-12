深海魚上岸！水試所開發低溫黑喉、紅喉養殖 全球唯一黑喉明年挑戰「完全養殖」里程碑

【 撰文╱游昇俯 攝影╱梁偉樂 】

黑喉與紅喉是我國沿近海漁業捕撈的深海魚種，屏東東港稱黑喉為「月子魚」，紅喉在日本則有「白身のトロ（白身鮪腹肉）」的美譽，均是肉質細緻、營養佳的魚種，市場需求旺盛。農業部水產試驗所克服深海魚捕撈難取得活魚的障礙，成功建立人工繁養殖技術，其中又以黑喉最快明年有望達成「完全養殖」里程碑，將為養殖產業增添生力軍。

屏東東港漁港以捕撈黑鮪魚馳名全國，但除了黑鮪魚，每日漁船自上午11時到下午2時陸續返港，帶回來豐富的「現撈仔」沿近海漁獲，吸引遠近觀光客、饕客慕名來到漁港旁的觀光魚市場「華僑市場」（東港漁港魚產品直銷中心）嘗鮮。

10月中，中午前後人潮湧現市場，擁有拖網漁船的278號攤位上販售多種漁獲，包括其他攤位少見的魚身黑色、反映細密紗網般魚鱗光澤，俗稱黑喉、黑口、黑加網的黑䱛（Atrobuccanibe）；一旁還有兩尾體型較小，眼睛凸出、通體鮮紅，俗稱紅喉、紅加網、紅臭魚的赤鯥（Doederleiniaberycoides）。

魚販伏小姐說，黑喉肉質細、營養好，老人、小朋友都可以吃，每公斤800元，她賣的是「批發價」，小販過一手會賣得更貴；紅喉現在數量較少，漁船出去一趟「可能只抓到幾隻」，1公斤要1,700到1,800元。魚攤老主顧蕭太太熱心幫著介紹說，「紅喉要找農曆2、3月開始到8月的才是真正好吃，現在要吃黑的啦！」

東港午間漁船返港。

黑喉在東港有「月子魚」之稱，魚販伏小姐說，黑喉肉質細、營養好，她賣每公斤800元。

漁業資源銳減、市場需求旺盛 開發人工養殖降捕撈壓力

黑喉棲息在水深40至200公尺海域，主要在臺灣西部及東北部海域捕撈，也是東港沿近海漁業重要魚種之一，因肉質鮮嫩滋補，在地人常用於產後或術後調理身體，有「月子魚」之稱，從1970年至1990年間，全臺年漁獲量可達3、4千公噸，但近年已低於500公噸，資源大幅減少。紅喉棲息在水深200至400公尺海域，主要在東部及東北部海域，以及東港近海有足夠水深的大陸斜坡區捕撈；因漁獲量不高，國內漁產品批發市場近3年才有正式統計，交易量約31至63公噸之間。黑喉與紅喉均為高單價魚種，極受市場歡迎，為了避免長期漁獲造成漁業資源枯竭，農業部水產試驗所「漁業資源復育物種繁殖計畫」著手人工繁殖復育，放流魚苗增裕海洋資源；相關人工繁養殖技術後續再技轉養殖產業利用，成為水產養殖新品項，以減少捕撈壓力。

資料來源╱漁產品批發市場交易行情站

資料來源╱漁產品批發市場交易行情站

水試所2022年創全球之先，成功人工繁殖黑喉；紅喉全世界由日本搶先2013年以人工授精方式孵化種苗，我國水試所2015年完成國內首例人工授精試驗，今（2024）年初也首度育苗成功，讓黑喉、紅喉未來有望以養殖水產品角色端上餐桌。

東港中心培育10個多月的紅喉幼魚。

資料來源╱漁業統計年報

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