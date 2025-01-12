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復育漁業資源 技轉民間養殖壯大產業

聯合新聞網／ 豐年
沿近海漁業漁獲量減少，透過開發人工繁養殖技術，發展養殖產業，有助減少捕撈壓力。
沿近海漁業漁獲量減少，透過開發人工繁養殖技術，發展養殖產業，有助減少捕撈壓力。

【 撰文╱游昇俯　攝影╱梁偉樂 】

農業部水產試驗所「漁業資源復育物種繁殖計畫」預定8年開發十大物種人工繁養殖技術，第一期計畫繳出亮麗期中成績單，成功繁養殖黑喉、土魠創下全世界首例；人工繁殖種苗放流，增裕沿近海漁業資源也有初步成果，澎湖漁業生物研究中心已證實，野外捕撈銀塔鐘螺34%帶有放流種苗基因。

農業部水產試驗所「漁業資源復育物種繁殖計畫」選擇復育的目標物種，從沿近海漁業漁獲量明顯減少，以及具高經濟價值、有過度開發利用之虞的魚種著手，包括棲息、活動範圍不同的各類物種。今（2024）年是第一期四年計畫執行最後一年，已達成部分成果，開發出陸棚性物種黑䱛（黑喉）、赤鯥（紅喉）及大洋性物種康氏馬加鰆（土魠）、鬼頭刀等繁養殖技術。

水試所沿近海漁業生物研究中心主任翁進興說，臺灣成功繁養殖黑喉、土魠均是全世界首例，黑喉將於今年率先技轉國內養殖產業利用；紅喉則以我國與日本為全球唯二成功繁殖國家。資源復育第二期計畫已確定於明年開始執行，未來4年將持續開發包括黃背牙鯛（赤鯮）、日本馬頭魚（馬頭）、大棘大眼鯛（紅目鰱）、黃金鰭䱛、白鯧、赤點石斑等6個魚種。

海洋生態系可以就生物活動環境做細膩區分，如「陸棚性物種」、「大洋性物種」是指這些物種的活動範圍及所屬生態系 資料來源╱《水產概論》重製╱林佳瑩
海洋生態系可以就生物活動環境做細膩區分，如「陸棚性物種」、「大洋性物種」是指這些物種的活動範圍及所屬生態系 資料來源╱《水產概論》重製╱林佳瑩

計畫研發物種滾動調整 走向商業養殖挑戰猶多

10月中，位於屏東的水試所東港養殖研究中心，已將捕獲的赤鯮、馬頭共同蓄養在50公噸養殖池中，魚群發覺有人員走近池邊便紛紛游到水面，熱絡躁動的情形宛如公園池塘的鯉魚。翁進興說，因為這批魚群已經馴化了，「知道人來就是要餵牠們吃飯的」。

翁進興表示，赤鯮棲息水深約200公尺，在1990年代至2009年的年漁獲量都超過1,500公噸，但近幾年已減少到200公噸上下，由於赤鯮與馬頭體表均帶有討喜的紅色，受到消費市場喜愛，單價也都偏高，東港的馬頭魚「隨便1公斤都要1千多元以上」，因為資源有過度利用之虞，須優先投入研究。他說，赤鯮初步實驗已能取得受精卵，明年將力拚魚苗培育，完成人工繁殖。

東港養殖研究中心的50公噸養殖池中混養赤鯮與馬頭。
東港養殖研究中心的50公噸養殖池中混養赤鯮與馬頭。

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