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開發高經濟海水魚種 為資源復育迎新契機

聯合新聞網／ 豐年
1995年張錦宜初到水產試驗所任職，首先執行由中研院院士廖一久主持的「紅鼓魚的生理與成長研究」計畫。30年前原為巴掌大小、不到1歲的紅鼓魚，如今已長成巨魚。
1995年張錦宜初到水產試驗所任職，首先執行由中研院院士廖一久主持的「紅鼓魚的生理與成長研究」計畫。30年前原為巴掌大小、不到1歲的紅鼓魚，如今已長成巨魚。

客座總編輯　農業部水產試驗所所長　張錦宜

學歷：英國亞伯丁大學動物學系博士、國立臺灣大學漁業研究所碩士、國立臺灣大學動物學系學士

經歷：農委會水產試驗所研究員兼副所長、農委會水產試驗所研究員兼組長

【 口述╱張錦宜　採訪╱潘云薇、余麗姿　整理╱潘云薇　攝影╱潘云薇 】

臺灣養殖漁業有300年以上歷史，1960年代為國內養殖漁業發展的關鍵時期，草魚、鰱魚和草蝦、烏魚人工繁殖技術成功，1980年代以降石斑魚、午仔魚人工繁殖突破，確立海水魚的種苗生產技術。隨著氣候變遷與漁業資源耗竭，農業部水產試驗所（以下簡稱水試所）開展聚焦高經濟性海水魚類的人工繁殖新發展，包括黑喉、土魠等魚種。

臺灣水產種苗人工繁殖技術，第一個有計畫性的研究始於1963年，運用催熟技術，剖取鯉科魚類腦下垂體（pituitary gland）添加催產賀爾蒙，對淡水魚種草、鰱魚進行肌肉注射，促進排卵，初次人工授精成功，翻轉臺灣長期以來依賴進口魚苗的局勢，奠定了水產種苗繁殖的基礎，後來人工催熟產卵技術也被應用到海水魚類種苗的生產，具有劃時代意義。

1968年，我們迎來了一個巨大的突破——草蝦人工繁殖成功。草蝦有兩個眼柄，當母蝦單側眼柄被剪除時，其中抑制性腺成熟的X–organ被破壞，母蝦即會迅速轉為性成熟狀態，開始排卵延續後代。當年中央研究院院士廖一久在水產試驗所臺南分所（今海水養殖研究中心）進行研究時，成功培育出草蝦苗，為全世界人工繁殖技術帶來變革，草蝦養殖產業迅速蓬勃發展。1987年臺灣草蝦占全球養殖量的44%，當時全球近一半的草蝦來自臺灣，因而有「草蝦王國」的美譽。

1969年水產試驗所東港分所（今東港養殖研究中心）「烏魚人工繁殖研究隊」在廖一久帶領下，成功實現烏魚的人工繁殖，為臺灣高經濟價值水產養殖技術發展奠定基礎。如今，臺灣烏魚產量約有一半來自養殖。

草蝦的人工繁殖由臺灣首創，方法是將母蝦單側眼柄剪除，促使母蝦性成熟及排卵。 （圖片提供╱水試所）
草蝦的人工繁殖由臺灣首創，方法是將母蝦單側眼柄剪除，促使母蝦性成熟及排卵。 （圖片提供╱水試所）

廖一久（左一）加入「烏魚人工繁殖研究隊」，展開烏魚人工繁殖研究。 （圖片提供╱水試所）
廖一久（左一）加入「烏魚人工繁殖研究隊」，展開烏魚人工繁殖研究。 （圖片提供╱水試所）

臺灣成功培育出烏魚苗，奠定海水魚人工繁殖地位。 （圖片提供╱水試所）
臺灣成功培育出烏魚苗，奠定海水魚人工繁殖地位。 （圖片提供╱水試所）

繼草蝦、烏魚之後，1978年廖一久完成虱目魚的人工培育，促使臺南養殖達人林烈堂於1987年進一步發現，在池中養殖10餘年的虱目魚能自然排卵，並成功誘導公魚排精，最終自然受精孵化出魚苗。這一突破證實了優質種魚對繁殖成功的重要性，成為穩定可靠的種苗供應來源。現今我們所吃到的虱目魚，幾乎都是來自人工養殖。這種把海裡捕捉到的魚養大成種魚，再以人工繁殖進行育苗的技術，是世界首例。

水產試驗所臺西分所（今海水養殖研究中心）於1981年成功開發文蛤人工繁殖技術，使得文蛤苗的來源不再依賴自然撈取。時至今日，臺灣仍是在淡水河抓取種貝進行催熟，再將產出的苗放回河中，這樣能保證臺灣的文蛤種原族群不受到干擾而減少。

石斑魚的人工繁殖、育苗技術是百家爭鳴的結果。1980年代在各界努力下，已有多種石斑魚，可經由人工繁殖達到完全養殖。而四絲馬鮁（午仔魚）屬於嬌嫩魚種，幾乎無法在捕撈後存活；但對於這種繁殖困難的魚類，只要能找到受精卵，就有機會進行養殖。1996年後午仔魚陸續在人工環境下誕生出魚苗，由第一子代育成種魚，使得牠不再那麼難養，讓臺灣在午仔魚人工繁殖上取得了更大突破。未來我們希望借鏡科威特的白鯧人工繁殖技術，培育高經濟魚種。

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