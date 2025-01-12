海洋資源復育及養殖潛力魚種圖鑑

【 撰文╱陳大中 攝影╱梁偉樂 】

俗諺說「一午二紅沙，三鯧四馬鮫，五鮸六嘉鱲，七赤鯮八馬頭，九春子十烏喉」，雖各地對魚種的稱呼、排名不盡一致，卻反映過去臺灣捕撈海魚的飲食文化，有哪些偏好；有的俗稱指涉範圍其實包含多個相似物種。如今這些魚種，有的已被人類養殖，亦有部分出現自然資源萎縮情形，因此一部分物種已在進行資源復育。

資源復育計畫繁殖魚苗放流海中的整個過程，從取得種魚或受精卵，到提供幼苗適宜的環境、餌料，以及魚隻如何運送，都是養殖漁業技術相關環節，因此復育魚苗也可能是開創養殖物種的起點。不論從飲食文化以及海洋資源角度出發，這些魚種都值得我們認識！

黑䱛、黑口、黑喉、烏喉、黑加網

石首魚科（Sciaenidae）

學名：Atrobuccanibe

臺灣主要產地：西部及北部沿海

因口腔內黑色而得名，臺灣十大好魚之一，在屏東東港更是知名的「月子魚」。水試所進行人工催熟繁殖及育苗，已可完成「完全養殖」，有望在不久後為養殖漁業添注活水。

（圖片提供╱水試所）

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