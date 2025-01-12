短影音新浪潮 農業數位行銷攻略

【 撰文╱潘云薇 攝影╱陳信翰 】

在社群媒體蓬勃發展、人人都可以成為自媒體的時代，農產品銷售不再局限實體通路。現在按下「上傳」鍵，就可能將影音內容瞬間傳播到世界各個角落，讓農產品突破地理界線與傳統銷售的限制，透過數位行銷模式帶來新商機。然而，如何有效運用這些數位工具來提升農產品銷售量，對於新手來說可能充滿挑戰。《豐年》雜誌邀請兩位專家學者，分享實用策略與祕訣，幫助有志踏入這一領域的農民或農業從業人員成為「數位行銷人」。

「顧客在哪，行銷人就在哪。」在廣大的社群平臺用戶群體中，打造出更具互動性銷售體驗，是有效經營手法之一。

新手想要進入農業數位行銷領域，首先要了解數位轉型的工具，早期經營社群媒體主要透過寫部落格和Facebook（FB）來發布內容。隨著時代變遷，流量紅利也不斷在變化。例如，過去發布FB貼文可能會獲得幾百個分享；但如今相同的做法，效果卻大打折扣。因此，必須尋找當前最有效的媒體工具。

「ShiFu讓大師成為你的師父線上課程平台」執行長陳修平，10多年來專注於行銷、電商領域的實戰現場。他觀察，在現在的社群時代裡，短影音和直播成為最具效力的工具，尤其在TikTok興起後，各大社群平臺都將流量導向影音內容的競爭市場，製作影音內容有機會獲得更大的曝光和流量。

素人如何變網紅？ 影片真實感奪眼球

在演算法的推波助瀾下，素人影音創作者的流量不斷攀升，成為一股不可忽視的力量。陳修平相信，每位農民或農業從業人員都具備成為網紅的潛力，關鍵在於「放大你本來的優勢」。例如，對農產小吃有所研究，就可以經營烹飪實播的主題；返鄉務農的青年，可分享回鄉耕作的生活點滴；著迷於田園環境，就可以捕捉迷人的自然景觀。

深耕於農業推廣逾33年，前中華民國農民團體幹部聯合訓練協會秘書長、現任國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系兼任助理教授王志文也認同這一觀點。他鼓勵農民或農業從業人員親自經營影音內容，親自分享產品背後的故事，不僅可以增強受眾的信任，也建立情感上的連結。

不同於細膩精緻的影片呈現方式，短影音和直播追求的是一種真實感。陳修平認為，對於新手來說，不須特意選購高級設備，一支手機就能勝任拍攝需求。王志文也強調，不必為工具和設備的準備過度煩惱，即使過程中有些NG或小瑕疵，反而能增添影片的真實感，讓觀眾感到更有趣，進而引起共鳴。

貼近日常真實感是拍攝短影音的趨勢。 （攝影／吳尚鴻）

陳修平觀察到，現在的影音拍攝趨勢愈來愈生活化，這或許是因為觀眾對過度包裝的內容感到疲倦，反而渴望看到更貼近日常的真實生活。他建議，在主角角色的設定上，必須是日常風格的一部分，這種與自身特質相符的形象，在呈現上更有吸引力；也可以嘗試找一位搭檔，在鏡頭後或是讓手部入鏡，透過對話來與主角互動，偶爾互相吐槽、開玩笑，甚至突發的插話或追問，都能讓觀眾感覺像是與朋友聊天，這種雙向互動的方式不僅讓對話更自然，也讓畫面更生動有趣。

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