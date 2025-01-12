瑞星的一畝田 七旬知識型Youtuber燃燒教育魂

李財星

主要經營平臺：「瑞星的一畝田」YouTube訂閱數10.9萬人

代表作：「九層塔要不要剪花?」、「三星蔥盆栽種植」、「木瓜種植方法教學」

【 撰文╱洪與成 攝影╱王士豪 】

幾乎人手一支智慧型手機的年代，有些退休後的民眾藉經營社群平臺分享生活日常，開啟退而不休的第二人生。累積訂閱數逾10萬的YouTuber「瑞星的一畝田」，由70歲的退休校長李財星與家人共同經營，記錄家中1分田種植的各種作物，同時希望藉親身實驗傳遞正確農業知識，以及最新的耕作觀念，體現「活到老學到老」精神，也顯示利用網路平臺推廣農業栽培、管理技術的潛力。

「大家好，我是阿星！」蹲在一叢九層塔前的李財星熱情地與觀眾打招呼，接著示範為九層塔修剪花的技巧與栽培要領。只見他熟練地將九層塔頂部紫黑色花穗一一剪下，隨後影片特寫九層塔的花穗以及側芽，藉以仔細說明修剪要領——將頂芽的葉與花一同剪掉，保留側芽繼續長葉。李財星並提醒，「九層塔就是要經常修剪，才會長得茂盛」。

「瑞星的一畝田」頻道2019年成立，創立之初的經營方向以分享食品製作與烹飪為主，直到大約2021至2022年間，頻道訂閱人數明顯增加，李財星分析，「那時候有放烹飪、種植兩種影片，發現種植的影片流量比較好。」頻道因此專攻農業種植。

依照季節變化，種植各種水果、蔬菜，頻道上累積記錄、栽種的作物種類多達數十種，並依照不同作物，分門別類建立播放清單，讓網友從包括播種到收穫前的管理、害蟲的防治方式，掌握作物栽培過程遇到的各種問題與解方。

近幾年若在YouTube搜尋種植九層塔、地瓜葉等作物的栽培知識，瑞星的一畝田常出現在最前面幾項搜尋結果中。今（2024）年8月，頻道成立5年之際，一舉突破10萬訂閱里程碑，獲得YouTube頒發的獎牌，「像小時候發獎狀的感覺！」李財星笑著形容。他也一躍成為農業知識型YouTuber。

1分地大小的農田，種植的作物卻十分多樣，李財星也在田裡架設網室，依作物特性營造適合的生長環境。

棚架上種有各種瓜類作物，夏末秋初正是絲瓜最適採收時節。

分享務農日常與網友交流知識 家人組「跨國團隊」分工經營頻道

李財星每支影片詳細地介紹各式各樣栽種技巧，或讓人以為他是農業相關背景出身；事實上，李財星直到退休後才擁有自己的田地、展開農耕生活。過去服務於教育界的他，曾擔任嘉義縣鹿草國中、溪口國中等校校長，並於2007年獲師鐸獎肯定，妻子黃瑞珠也是公務人員退休。

兩人最早與農業的淵源皆來自務農的上一輩，黃瑞珠家裡種植柳丁等果樹，李財星父母是佃農，從小跟著家裡種田，「我到大學畢業前還在幫忙種田，直到分發教職。」兩人退休後，於2010年在嘉義市郊區買了1分地耕作，重回年輕時與土地互動的時光，「本來是想說好玩，再來有自己種的一些健康、無毒的蔬果可以吃。」

退休後購地務農10多年，李財星夫婦平日齊力照顧田間作物。

李財星說，務農之初並沒有對外分享田間日常的想法。直到2019年，因為黃瑞珠在社區大學學習影片剪輯，兒子與媳婦於是建議兩人結合所學與生活，才開始經營YouTube頻道。頻道名稱從李財星與黃瑞珠名字各取一字，瑞星的一畝田從此「對外開放」。昔日的「李校長」也化身「阿星老師」，繼續扮演傳遞知識角色，如今已累積拍攝近千支長、短影片。

遠在日本的兒子、媳婦也參與頻道經營。平時李財星主責種植，也擔綱影片內容規劃、解說栽培技術與拍攝，以一支手機搭配腳架，獨自進行拍攝作業，黃瑞珠則在旁協助，並與媳婦合作進行剪輯、上字幕等後製。

李財星的媳婦有時也會依照影片設計，擔任提問者角色，以一問一答方式引導李財星解說，或提醒影片拍攝細節，「她會跟我說哪些地方要怎麼拍，像蚜蟲很小，沒有近照遠遠拍看不清楚，有時候會用放大鏡照著再拍；還有拍片角度也要不同。」網路社群經營也由媳婦與黃瑞珠一同負責。

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