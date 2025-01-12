愛上新鮮張佑承：「人」是行銷重要因素 農漁產品適合上架嗎？電商有哪些考量？

張佑承

主要經營平臺：「i3Fresh愛上新鮮」FB追蹤數47萬人

代表作：年營收10億元、會員數200萬人的「i3Fresh愛上新鮮」生鮮電商平臺

【 撰文╱吳秉容 攝影╱吳尚鴻 】

生鮮電商因COVID-19疫情爆發性成長，農糧署「臺灣農產嘉年華」活動網站串連民營電商促銷農漁產品，其中包括國內最大生鮮電商平臺「愛上新鮮」。愛上新鮮年營業額可達10億元以上，《豐年》採訪愛上新鮮創辦人張佑承，解說電商營運法門，又如何在規模經濟營運下和國內農漁產品合作。

「電商因為成本結構的關係，廣告費、運費、金流費等，需要追求高毛利。」愛上新鮮創辦人張佑承認為，進貨選品是電商獲利關鍵，愛上新鮮以採購買斷、銷售自有品牌產品為主要營運模式，他以長期熱銷產品「南方澳鮮撈無鹽鯖魚」為例，「今天（南方澳）那艘漁船出去，捕撈到的上萬尾都算我的，再送去工廠加工。」藉大量進貨創造價格優勢，並透過篩選來源端品質做區隔，臺灣產花腹鯖較挪威鯖魚脂肪少，可強調減脂特色，「目前1個月販售量約1.5萬份，100萬元營業額。」

代營運服務助農民拓通路 商業營運看重規模化、高利潤

因應臺灣人飲食複雜，張佑承指出經營生鮮食品「一定要多樣化」，而且進貨還需考量「適不適合在電商上面賣」，供應量、保存方式等都是參考因素。愛上新鮮產品多向加工廠、食品業者採購，少數產季水果、水產等則直接與產量大、品質佳的產銷班接洽，由班長控好產量品質；雖然疫情期間電商成為農漁產品重要銷售管道，張佑承認為「還是要回歸到商業的本質」，因此會以產銷班或農會等為單位合作。

「我們有另外一個服務叫作代營運」，張佑承說，符合愛上新鮮所需供應體等要求的個體農民不多，但也以寄賣抽取服務費的形式協助部分農民、合作社，代營運是「你做好產品、包裝、定價，我這邊幫你做好行銷，從上架、做廣告、銷售到出貨。」

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