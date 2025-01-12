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公營電商開拓通路、調節產銷 農民上架成本低 輔導提升網路行銷能力

聯合新聞網／ 豐年
農良直賣所等公營電商平臺成立，有特殊的時事背景，雖經營規模與民營電商有不小落差，對國產農漁產品產銷調節卻功不可沒。
農良直賣所等公營電商平臺成立，有特殊的時事背景，雖經營規模與民營電商有不小落差，對國產農漁產品產銷調節卻功不可沒。

【 撰文╱游昇俯 攝影╱吳尚鴻 】

近年電商平臺成為農產品消費重要管道，促使農業部（前農業委員會）轄下漁業署及農糧署，相繼委託農業科技研究院成立電商平臺。漁業署2020年成立「鱻魚購」平臺輔導養殖漁業青年行銷水產品，2021年隨COVID-19疫情三級警戒發布，再成立「買魚去」協助漁會、協會、產銷班等漁民團體上架銷售。

中國自2021年起接連片面暫停我國多項農漁產品輸銷，為增加銷售通路，農糧署當年也委託農科院成立「臺灣優果鮮販企業團購平台」，由農民團體供應企業大宗採購；2022年再建「農良直賣所」提供小農、農會及農企業網路銷售管道，經營自己的品牌。

臺灣發展電子商務近30年，2020、2021年在全球COVID-19疫情影響下，更加蓬勃，又以生鮮農產品尤然。農業部門也於此時期輔導成立電商平臺，專賣國產農漁產品，為農漁民拓展產品銷售通路，也兼具調節產銷的功能。如我國冬天生產、主力外銷中國的鳳梨釋迦，因2021年9月底突遭中國暫停輸銷，農糧署透過「優果鮮販」鼓勵企業採購，2022年銷售1,640公噸，達前一年度銷中數量11%。

農糧署「農良直賣所」、「優果鮮販」自建立以來，每年投入經費約1,200萬元，至今累積銷售額近3億元。漁業署「鱻魚購」、「買魚去」兩個平臺每年投入營運經費共約1,950萬元，自2020年迄今5年累積銷售額達4.6億元。農業部門電商平臺曝光促銷，除了透過公部門及友好農漁會的Facebook、LINE、YouTube等社群平臺協助，也邀請具帶貨能量的網紅、KOL合作，以及與飯店、社群貼圖明星聯名推薦等方式，將跨平臺人氣導流回電商平臺消費。

網紅帶貨拉抬5倍業績 公營平臺經營規模仍需提高

漁業署曾邀請網紅「特盛吃貨艾嘉」、「台菜王子」黃景龍、營養師黃君聖等人推廣水產品，讓烹調KOL「阿芳老師」蔡季芳與前漁業署長張致盛共同直播銷售；管理鱻魚購、買魚去平臺的農科院產業發展中心育成輔導組研究員何緯倫指出，平臺單一促銷活動銷售額約15至20萬元，搭配KOL直播促銷可提升至50至100萬元，績效可翻5倍。

今年中元檔期，買魚去與原創貼圖「白爛貓」聯名推出限量海味零嘴箱「鱻味澎湃箱」；春節與圓山大飯店聯名推出的金龍禮盒，更在一個月間賣出5千組，創下930萬元銷售佳績。

鱻魚購、買魚去平臺由農科院產業發展中心育成輔導組管理，農科院產業發展中心育成輔導組長葉元純，手拿熱賣產品貼圖聯名普渡「澎湃箱」。
鱻魚購、買魚去平臺由農科院產業發展中心育成輔導組管理，農科院產業發展中心育成輔導組長葉元純，手拿熱賣產品貼圖聯名普渡「澎湃箱」。

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