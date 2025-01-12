來莿桐找Sandy 帶你認識地方農產 田間實拍短影音 農會盼導流帶人帶貨

張鈺萱

主要經營平臺：「來莿桐找Sandy」FB追蹤數2.1萬人、自然觀看數600萬

代表作：短影音「當季酪梨新吃法」、「新青安貸了很心安」

【 撰文╱吳秉容 攝影╱薛穎琦 】

「來莿桐找Sandy」，農會總幹事搖身成為網紅。雲林縣莿桐鄉農會總幹事張鈺萱，以「帽子是農夫必備，白襯衫是CEO標配」穿著走入田間，彎腰種蒜頭、絲瓜園裡現炒絲瓜，或是駕駛割稻機收割，今（2024）年6月底透過臉書60秒短影音介紹，快速圈粉，進而將流量化為金流，創造農會、農民收益。

「今天來教大家怎麼做脆瓜，使用長不大的小黃瓜格外品比較脆，做起來更好吃。」身穿白襯衫、頭戴草帽的張鈺萱帶領《豐年》記者，重現平常拍攝短影音的過程，直接在當地永珍農場小黃瓜田間「開伙」做料理。「小黃瓜切1.5公分，這樣才會有口感」、「醋、醬油、糖，一定要薄鹽醬油才不死鹹」、「第一個泡泡出現就要撈起來，滾了就不脆」在與掌鏡「操盤手」問答互動中，張鈺萱於鏡頭前一邊說著料理祕訣，手上動作也不間斷，將兩臺斤厚切小黃瓜放入炒鍋中，接著倒入各一碗薄鹽醬油、台糖甘蔗糖與白醋，用中小火不斷翻攪、浸漬，待鍋中冒出第一個氣泡即停火、降溫、裝罐一氣呵成。

無須昂貴的器材設備，僅用簡易攜帶式瓦斯爐、廚房常見炒菜鍋、連降溫工具都是採收車上附帶的電風扇，加上新鮮現採小黃瓜，就在田間完成吸睛的料理短片。從今年6月25日起於臉書「來莿桐找Sandy」陸續上架短影音影片，至今僅僅3個月在Facebook（FB）臉書社群平臺總自然觀看數即破600萬、追蹤者數超過2.1萬，張鈺萱指出，走進田間拍攝能創造真實的連結吸引關注，「教愈多料理、愈多人想做、小黃瓜需求量就會愈高」，影片最後會附上臉書「莿桐田田圈」網購平臺連結，今天上架影片所介紹的農產品，隔天就會開放訂購，將流量轉為金流的數位行銷模式，成功為農會、農民創造獲利。

張鈺萱示範烹製脆瓜，將醃製入味的小黃瓜撈起，靜置放涼後裝罐放入冰箱3天即可享用。

從農業文創跨域數位行銷 嘗試短影音推播莿桐

3個多月前才投入轉戰FB短影音的張鈺萱，在此之前，已經擔任了17年的農會總幹事，主要致力於農業文創與農業美學的推廣。她回憶，就任當時莿桐鄉農會只有蒜頭精一項產品，「我上任那年中秋節，信心滿滿想要賣楊桃禮盒」，因此上網找了一位年輕設計師，並請書法家題字，設計出簡約風楊桃禮盒，一推出1萬多盒禮盒就迅速售罄。

此後張鈺萱帶領農會逐步開發新產品，包括「莿桐說的蒜」、「豆豆鮮生」、「大美人楊桃」、「田美學」，以及近期推出的「雲林都知稻」等系列產品，並透過農會官網、超商電商及農會超市等通路販售；然而，隨著品項的增加，以及客群的定型與上架費的限制，張鈺萱也不斷思索，如何將農產品推廣給更多人，從兩年前開始觀察數位潮流，發覺短影音能在最短時間吸引最多關注目光，決定嘗試用短影音行銷農產品。

準備的過程中不斷刷TikTok、上網搜尋做功課，甚至帶著農會成員上課學習，最後決定由張鈺萱企劃拍攝內容，找專業團隊操刀拍攝與剪輯，定位從莿桐出發介紹當季作物，再往外延伸至雲林，如斗六文旦、林內鳳梨，以及在地餐廳小吃與風景人文等；張鈺萱表示，她介紹的皆為自己熟悉的農民作物與餐廳飲食，「都是我們莿桐具代表性的」，絕不會隨意推薦，「我希望我的故鄉能被更多人看見。」

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